El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha absuelto a un profesor acusado de delitos de abuso sexual y abuso continuado al considerar que son "tantas las contradicciones" y la ausencia de pruebas que el pronunciamiento "solo" puede ser "absolutorio".

La sentencia indica que "no se declara probado que el acusado, F.T.F. durante las clases que impartía como profesor de lengua en el C.E.I.P. Santa Catalina de esta capital, en los meses de enero y febrero de 2017" tocara de manera inapropiada a dos menores nacidas en 2004.

Ante la sentencia, que fija las costas de oficio, cabe interponer recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de 10 días.

Para la Sala, "son tantas las contradicciones en cuanto a la fecha y la dinámica comisiva que no pueden ser amparadas por el mero transcurso del tiempo como quiere la acusación".

"Véase además que no contamos (incluso aún cuando pudiéramos obviar las contradicciones) con prueba objetiva alguna que avale la versión de Rosa. Y por lo que hace a la segunda de las menores pretendídamente abusada, no es que no contemos con prueba objetiva, es que carecemos de prueba alguna, no recordando ésta haber sido tocada por el acusado", detalla el texto judicial.

Además, los jueces precisan que "tampoco se aportan declaraciones de terceros que apoyen la acusación", lo que "solo puede conducir a un pronunciamiento absolutorio", incluso "sin necesidad tan siquiera de entrar a valorar las testificales de la directora del Centro en aquellos momentos, del Inspector de Educación y de la psicóloga del Programa de acoso escolar, que dieron cuenta del carácter un tanto conflictivo y puede que fantasioso" de la menor de la que parte la denuncia.

El fiscal insistía en la acusación

El ministerio fiscal ha defendido que las contradicciones son debidas al "paso del tiempo", cosa que rechaza la Sala, que considera que la versión de la menor "tampoco se sostiene" al ser comparada con la de la segunda menor.

"Así esta niega que el acusado le tocara, pero lo que es más importante, nos dijo en el juicio que solo vio que tocara a Rosa [los nombres de las menores son ficticios] en una sola ocasión, recuérdese, al dejar la pizarra y delante de toda la clase. Esto es una versión muy, muy distante de la ofrecida por Rosa. Esta nueva contradicción aumenta las dudas, máxime cuando los tocamientos descritos por Eva (delante de toda la clase), son negados por otros alumnos quienes señalaron que el toque en el pecho que dice Eva (y que no cita Rosa) se trató de un toque en el hombro", precisan.