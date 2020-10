Una médica sostiene que la víctima acudió a su consulta con depresión

En la segunda sesión del juicio que se sigue contra el médico del Servicio Canario de Salud (SCS) Sergio H., en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas por, supuestamente, añadir tres patologías falsas en el expediente de su exesposa para utilizarlo en su contra durante el proceso de divorcio, la médica que le informó a la afectada que tenía un diagnostico de personalidad narcisista y trastorno esquizoide de la personalidad añadido por su expareja el 9 de octubre de 2014 -cuando ambos ya estaban separados- resaltó que la paciente acudió a su cita con un cuadro ansioso depresivo.

“En ese momento y, tras ver su historial, aprecio que tiene un trastorno depresivo crónico de la personalidad. Es por ello que la derivó a un especialista”, aseguró la galeno que, además, era la suplente en ese momento de su nuevo médico de cabecera.

Igualmente destacó que fue debido a lo referido por la paciente más el historial clínico lo que la motivó a derivarla a la Unidad de Salud Mental. Sin embargo, resaltó que el diagnostico no era definitivo ya que se negó a ser atendida por un especialista del SCS. “No llegué a pautarle tratamiento porque me dijo que se veía con un psiquiatra privado y no quería cambiar su medicación”, apuntó la galeno.

En cuanto a la forma en la que se enteró la víctima de su diagnostico, la facultativa contó que se lo mencionó, como suele hacerse, porque esta llegó a su consulta con un cuadro psiquiátrico. “Se lo comenté porque relacioné el antecedente que constaba en su expediente con lo que me estaba refiriendo en ese momento”, insistió.

Asimismo, añadió, a preguntas de la defensa, que le dio una baja laboral en julio de 2015 “porque es lo que solemos hacer en esas situaciones”, esto debido a que en la sesión anterior la afectada aseguró que no había tenido bajas laborales porque no trabajaba desde 2014.

Otra médica de familia del Servicio Canario de Salud que conocía a la víctima a través de su marido, declaró que en 2014 recibió a la agraviada en su consulta pese a no estar en su cupo porque el galeno de cabecera de esta era su marido del que se estaba divorciando en ese entonces. En la primera visita de la paciente le otorgó el alta médica porque se encontraba de baja y las siguientes ocasiones fue para recetarle anti depresivos. “Para recibir a una paciente no tiene que estar necesariamente en tu cupo, yo la conocía por su marido y me pidió el favor de que la atendiera”, dijo.

El acusado tenía una orden de alejamiento respecto a la víctima cuando, supuestamente, falseó su expediente médico. El fiscal ha solicitado seis años de prisión por un delito contra la intimidad en concurso medial con uno de falsedad documental. El juicio continúa este miércoles con más testifícales del caso.