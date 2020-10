Un colega refrenda que el médico de Schamann falseó el historial de su ex

En la tercera sesión del juicio que se sigue contra Sergio H., por, supuestamente, alterar el historial clínico de su exmujer durante el proceso de divorcio, un galeno y vecino del médico del Servicio Canario de Salud (SCS) aseguró que “después de la separación de hecho, él entró a su expediente para perjudicarla”, es por ello que, según el testigo, el procesado “se quedó con la vivienda familiar y no está obligado a pagar pensión a su hija”.

“Él me comentó que le había añadido un diagnostico psiquiátrico a su exmujer y que con eso la iba a joder”, reseñó el facultativo a la vez que indicó que todo esto se hizo cuando el acusado tenía una medida cautelar de alejamiento respecto a la denunciante, aunque aseguró que el investigado siguió siendo el médico de cabecera de la afectada durante el proceso de divorcio.

Dos testigos indican que era la misma víctima la que aseguraba tener cáncer de ovario

Asimismo, a preguntas del fiscal José Antonio Díez, el galeno relató que no denunció estos hechos ante la dirección del centro de salud donde ambos trabajan porque “no tenía constancia de la veracidad” de lo que su colega le había confesado. Además, añadió que en ese momento se tenían mucha más confianza y cree que por eso este le contó lo que había hecho aunque “suele decirle sus cosas a todo el mundo, incluso a pacientes”. “Si denuncio todo lo que me dicen no salgo nunca del Juzgado, no sabía si esto era real o si solo se trataba de un episodio de rabia”, aseveró.

El testigo al ser interrogado por el Tribunal expresó que mantenía una relación laboral normal con el encausado pero al ser cuestionado por el letrado de la defensa Carlos Santana sobre un pleito que, supuestamente, mantienen ambos médicos por las plazas de aparcamientos de sus viviendas y un supuesto expediente disciplinario que se abrió en su contra por una denuncia del acusado, este explicó que no estaba al tanto de nada de eso y admitió que no han sido amigos.

De igual forma el letrado de la defensa notificó que el galeno era testigo suyo pero que desistió de este, por lo que le preguntó al médico cómo es que fue citado para el juicio por la acusación particular si ya se había renunciado a él. A lo que el declarante respondió que se puso en contacto con la abogada de la afectada para dar su testimonio en la vista oral “por cuestiones de ética y moral”.

Por otra parte la hija de la denunciante resaltó que el exesposo de su madre la había contactado en agosto para que declarase en contra de ella en este juicio, pese a que dijo que tienen cinco años sin hablarse, por lo que la magistrada le recordó que no podía mentir porque estaba bajo juramento. Igualmente, narró que la afectada no ha querido visitar médicos del SCS porque tiene miedo a las patologías que aparecen en su historial y que tras la separación la víctima se cambió de centro de salud.

La hija de la denunciante dice que el procesado le pidió testificar en contra de su madre

Una testigo y exempleada de la afectada detalló que la denunciante tenía cáncer. “Ella siempre nos decía que no podía acudir los días de pago de nómina o de proveedores porque estaba con el tratamiento de su enfermedad, que se hacía quimioterapia y radioterapia”, reveló la mujer.

“Yo sin saberlo estuve mintiendo a los trabajadores porque ella me había asegurado que tenía cáncer de ovario. Además, un día estando en su casa me enseñó una foto del nacimiento de su hija y me dijo que tenía el pelo corto porque se le estaba cayendo debido al tratamiento”.

Otro exempleado relató que la denunciante no sólo le contaba que tenía cáncer de ovario sino que le acompañó a cirugía y le prestó apoyo a él porque también le diagnosticaron un tumor. “Se solidarizó conmigo porque había pasado por lo mismo”, expresó el testigo.

Sin embargo, la afectada negó en sala de juicio haber tenido esa enfermedad y aseguró que ha sido añadida a su historial por su exmarido ya que lo que se le ha diagnosticado es un tumor benigno de ovario que le retiraron tras una intervención quirúrgica.

El fiscal pide seis años de prisión para el médico por un delito contra la intimidad en concurso medial con falsedad documental. El juicio continúa hoy con la declaración del acusado.