Los vecinos de Guanarteme y Chile celebran el Pilar con una recogida de alimentos

La presidenta de la asociación vecinal, Pepi González, ha indicado a este periódico que debido a que no se pueden realizar los actos festivos tradicionales por culpa de la pandemia por coronavirus han decidido celebrarlo ayudando a quienes lo necesitan. “Lo venimos haciendo desde marzo porque no ha llegado información de que hay muchas familias necesitadas que a veces por vergüenza no van a pedir ayudas. Tenemos un buen entendimiento con el Grupo de Intervención Operativo de Rescate y Salvamento (Giors) para buscar alimentos en las casas de los vecinos que deseen donar para entregarlos a las familias que lo necesitan”, comentó.

Además, reseñó que se ha colocado desde la semana pasada una gran pancarta en el escenario de la plaza del Pilar con la foto de la Virgen e imágenes de las fiestas anteriores. “Queda siempre precioso y es lamentable que este año no pudiese celebrar como siempre”, apuntó.

González ha aprovechado para darle las gracias a los empresarios del barrio porque están colaborando en la recogida de alimentos al igual que a los vecinos particulares. “También les hemos pedido que engalanen las fachadas de sus casas y por eso están poniendo banderas, imágenes de la Virgen del Pilar y de Santiago que es el patrono de nuestra parroquia”, narró la presidenta de la asociación vecinal.

De igual forma, anunció que desde ayer comenzaba el triduo a las 19.00 horas en la iglesia de Nuestra Señora del Pilar. El lunes, día de la virgen, se celebrarán las misas a las 10.00, 12.00 y 19.00 horas. El día del Pilar se transmitirá la ceremonia en directo a través del Facebook de la asociación de vecinos.

“El presidente de la comisión de Fiestas del Pilar, Simón Urbano, quiere que dentro de 20 años no se diga que en el 2020 no hubo nada. Además lo hacemos para los vecinos como Mari Santana que son de riesgo y no pueden ayudarnos a organizar todo ni acudir a la misa”, resaltó González.

Asimismo, Pepi González destacó que habrá un concierto sorpresa de los cantantes Ione y Yasmina que será transmitido en su canal de Youtube Yasmione la noche de la víspera del día de la virgen. A su vez, agradeció a Alejandro Martín y al resto de vecinos por su colaboración.