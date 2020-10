Fernando Juárez: “Del Náutico siempre saldrá un campeón del mundo”

¿Qué balance hace de su gestión tras 18 meses de trabajo?

Lo que he hecho ha sido generar más actividad; que navegaran más niños y que disfrutaran en el agua. Este verano ha habido un récord de niños nuevos. Por la escuela de Optimist y de Windsurfing han pasado 500 menores, de los cuales han empezado en la cantera 70. Ese número hace mucho que no se había conseguido, es un volumen muy importante para el Club.

¿Y como miembro de la junta directiva?

Somos una junta directiva muy joven, muy activa. Estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo en todas las áreas. El Club necesitaba mejoras de mantenimiento tanto en las instalaciones como en la marina. Lo hemos hecho incluso cuando estábamos en confinamiento. Aquí había carpinteros, se estaba barnizando, se hizo mucha limpieza; estamos dejando el Club apto para los socios y para los que vengan.

¿Cómo ha afectado la normativa sanitaria del covid-19 a la rutina del Club?

Esta crisis nos ha venido mal a todos, en general, por la incertidumbre que nos ha generado. Durante el confinamiento hicimos regatas virtuales para entretener a los socios, custodiábamos sus barcos y les enviábamos fotos a los propietarios para que no se preocuparan porque aquí no podía venir nadie. Cuando abrimos las instalaciones implantamos un protocolo sanitario; utilizamos mascarillas en cada momento; también en el varadero, los socios deben solicitar horario para usar el gimnasio, que tiene un aforo establecido de no más de diez personas, para poder limpiarlo tras su uso y para que pueda entrar otro grupo. En fin, estamos siguiendo el protocolo establecido y lo estamos cumpliendo a rajatabla.

¿En qué proyectos están metidos de cara al 2021?

En 2020 teníamos programados dos campeonatos de España en julio, que se han tenido que suspender por el coronavirus y prorrogarlos para el próximo año. Para 2021 hemos conseguido además un tercer campeonato de España y hemos solicitado otro, que está pendiente de aprobación. Este último fin de semana [3/4 octubre] hemos conseguido dos campeonatos de España tanto en femenino como en masculino y también en vela adaptada. Esto último es algo que quizás desconozca la gente pero en el Náutico, gracias a la colaboración del Ayuntamiento, el Cabildo y el Gobierno de Canarias y a las subvenciones, podemos ayudar a personas con problemas de movilidad a navegar. Tenemos barcos adaptados para ello y profesores y personal que enseña a navegar muy fácilmente. No tienen que ser socios, les hacemos un pase deportivo por el que pagan una cuota. El Náutico es un club social pero trabajamos para la ciudad, y está es una cuestión social, como otras, en las que también nos implicamos porque estamos abiertos a la ciudad. Ahora mismo nos estamos preparando para la Semana Olímpica Canaria de Vela -4/8 diciembre-, a la que vendrán muchos campeones del mundo y medallistas de oro, que se hará con el protocolo de seguridad establecido por la Federación española de vela. Estamos promocionando la ciudad para que sea base de invierno de entrenamiento de los deportistas europeos ya que navegamos 365 días al año, con buen clima y con una buena mar. Por eso nosotros somos uno de los clubes más laureados del mundo; tenemos las mejores condiciones para navegar. Todos los niños que puedan deberían practicar este deporte porque de aquí siempre saldrá un campeón. La Federación insular de vela movió el pasado año 7.000 niños, algunos eran nuestros. Y a los mejores, porque no todo el mundo tiene condiciones para navegar, les abrimos las puertas y están navegando con nuestros entrenadores, aunque no sean miembros del Club, con ese pase deportivo que te comente antes.

¿Será el último evento del año?

No, tenemos también el Trofeo Aecio para la clase Optimist, que congregará a unos 70 niños de diversos puntos -26/29 diciembre-. Tenemos incluso un barco para prestar en caso de que no puedan traerlo.

¿Cómo ve la cita olímpica de Tokio, aplazada para el 2021 por la covid-19?

Tenemos una representante canaria, Patricia Cantero, y están en juego cuatro regatistas más para los Juegos: Ángel Granda, en RCX, y Joel Rodríguez, Joaquín Blanco y Martina Reino, en láser ilka 6 y 7. En este año hemos obtenido una veintena de podios en los Campeonatos de España de vela juvenil en diversas categorías. Nueve de ellos han sido oro. El Náutico va a seguir trabajando para seguir dando campeones del mundo, pero también queremos apostar por el piragüismo; un deporte que ha crecido mucho en los últimos años, y del que también tenemos un campeón del mundo: Esteban Medina. El club tiene un importante palmarés en este deporte. Aquí hay unas 50 socios que lo practican, que entrenan con Esteban y Sara.

¿Hay cantera en el club?

Sí, sí; la hay. Pero no siempre podemos tener a los niños que queremos. La seguridad en el mar es primordial para este Club y para navegar hay que hacerlo en condiciones, con las personas indicadas y con el material correcto. Ahora tenemos 26 entrenadores y 26 barcas. Contamos con apoyo pero para nosotros es un gran problema el transporte cuando participamos en regatas fuera de las Islas. Tenemos que llevarnos el barco en un contenedor hasta Cádiz, Valencia o Barcelona y, a partir de ahí, nos movemos. Ese coste lo asume el Club y la Federación pero necesitaríamos más apoyo para que este deporte siga hacía arriba