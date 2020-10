El nuevo campo de béisbol permitirá celebrar torneos internacionales

El recinto se ubicará en una parcela existente junto a la circunvalación, a la altura de la rotonda de acceso a Ciudad Alta por el hospital Negrín, y costará 3,5 millones de euros, que serán aportados por el Ayuntamiento y el Cabildo de Gran Canaria gracias a una partida europea destinada al deporte.

El proyecto, sin embargo, ha levando ampollas entre algunos partidos de la oposición como CC-Unidos por Gran Canaria y ediles no adscritos como Beatriz Correas, que consideran no solo que la inversión es muy grande cuando hay necesidades más imperiosas en la capital, sino que no hay demanda suficiente de aficionados para construir el campo.

En el Archipiélago hay más de 36 clubes de béisbol y sóftbol, según la propia federación canaria, que arrastran a unos 1.500 personas entre jugadores federados y aficionados. La comunidad cuenta además con dos equipos: Capitalinos de Gran Canaria y Marlins Puerto de la Cruz con un importante palmarés a nivel nacional en diversas categorías, tanto masculina como femenina.

Próximamente, el equipo femenino de sóftbol Capitalinos se jugará el ascenso a División de Honor en el Campeonato de España en la categoría senior frente al Rivas de Madrid y el Fénix de Valencia. Y para ello han tenido que acondicionar el antiguo campo de fútbol de la UD en Telde, donde ahora entrena el club Rangers, lo que da muestra de la falta de instalaciones en la Isla pese al alto nivel de competición en este deporte. Así lo indica el presidente de Capitalinos, un club que hasta ahora ha estado entrenando en la antigua presa de Martinón, en El Zardo, pese a las “condiciones tercermundistas” del terreno. “En 2016 y 2017 se nos denegó el ascenso en sóftbol femenino porque no contábamos con las instalaciones adecuadas”, puntualiza Josué Fernández.

Según el presidente del Capitalinos, Josúe Fernández, "en 2016 y 2017 se nos denegó el ascenso en sóftbol femenino porque no contábamos con las instalaciones adecuadas”.

Lo mismo ocurre en Tenerife, que pese a tener un campo homologado -El Burgado- no sufre ninguna mejora desde 2010 y necesita de una reforma, según el presidente de la federación canaria de este deporte, de origen americano, Jacobo Garrido.

“Más que un deporte minoritario es un deporte que tiene poca difusión en los medios de comunicación”, explica el presidente de la federación regional, sobre las críticas que pueda haber hacia las inversiones públicas para practicar este deporte.

Garrido señala que la construcción de una instalación homologada en la capital grancanaria “es un paso de gigante” para la promoción de torneos nacionales e internacionales en el Archipiélago con el consiguiente beneficio económico y turístico que ello puede traer a las Islas.

“Los resultados de los equipos canarios son magníficos a nivel nacional pese a las condiciones que tenemos para practicarlo”, subraya el responsable regional, que se pregunta a dónde se llegaría si hubiera recintos de entrenamiento de primera.

“Cuanta más oferta deportiva tengan los jóvenes, más oportunidades tendrán de practicar un deporte que les puede cambiar la vida”, insiste el presidente de la federación regional de béisbol, Jacobo Garrido.

El presidente de la federación canaria apunta además que cualquier inversión que se haga en deporte beneficia a toda la sociedad. “Cuanta más oferta deportiva tengan los jóvenes, más oportunidades tendrán de practicar un deporte que les puede cambiar la vida”, reflexiona.

En la misma línea se expresa el presidente del club Capitalinos Josué Fernández Pérez, contento porque el proyecto salga por fin adelante tras diez años de demanda. En su opinión no se puede fomentar un deporte si no hay recintos adecuados para su practica. “Lo importante es contar con instalaciones para trabajar y conseguir resultados deportivos”, dice, mientras subraya el desconocimiento que hay sobre el béisbol, que lleva más de 40 años practicándose en España.

Fernández asegura que la instalación permitirá además dar una mayor difusión a este deporte entre los más jóvenes ya que ocho barrios de la capital están cerca del espacio donde irá ubicado el recinto. Dos jóvenes canarios están actualmente becados en EEUU gracias a este deporte: Juan Hawach y Gonzalo Armas.