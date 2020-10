El viceportavoz de Coalición Canaria- Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento, David Suárez, ha advertido de la alarmante falta de personal municipal en el Consistorio. Suárez ha señalado que en estos momentos el 60% de las jefaturas de servicio están vacantes.

El edil ha criticado en una nota remitida a los medios de comunicación que las bases de provisión de puestos no están elaboradas aún, lo que implica un retraso importante para cubrir estos puestos. “Si el grupo de Gobierno quiere cubrir esas plazas con funcionarios de la casa o de otras administraciones públicas, hay que realizar una convocatoria pública y negociar las bases con los sindicatos antes de convocar las plazas”, ha dicho.

En opinión del edil los servicios del Ayuntamiento capitalino “siguen descabezados”. “Contratación lleva varios meses sin jefe de Servicio y varias semanas sin jefe de Contratación, y además tiene de baja al jefe de Negociado y varias vacantes de administrativo sin cubrir”, ha puntualizado.

Suárez ha señalado que el alcalde, Augusto Hidalgo, no puede pretender sacar adelante sus propuestas de inversión si no cuenta con el personal necesario “y tiene contratos en precario”. “Lleva cinco años gobernando y no ha sacado una convocatoria de empleo público como sucede con la del servicio municipal de Limpieza, que está paralizada”, ha manifestado

El edil ha indicado que hay además varios servicios en precario como ocurre con el de Salvamento y Socorrismo (1 año en precario), mantenimiento integral de playas y litorales y gestión de balnearios (7 meses en precario); Huertos Urbanos (2 años en precario); y Limpieza mecanizada y Recogida selectiva (4 años en precario). “Cabe recordar que empresa privada que lleva prestando los servicios de limpieza ha estado 15 meses sin cobrar y que sus trabajadores estuvieron a punto de preaviso de huelga el pasado mes de septiembre por el impago prolongado”, ha puntualizado el edil, para el que es prioritario crear empleo en tiempo del covid-19.