El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria autorizará la reapertura del Rastro y de los mercadillos municipales a partir del próximo domingo si el Gobierno autonómico dictamina el paso de la isla a semáforo verde.

La Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento envió el pasado día 6 de octubre los planes de prevención de contagios y de seguridad de cada uno de los mercadillos y del Rastro a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno autonómico con el objetivo de agilizar el procedimiento para actuar desde que se recibiera la autorización para el desarrollo de estas actividades.

A primera hora de la tarde, el Servicio Canario de Salud ha emitido una instrucción según la cual se aprueba la actualización de determinadas medidas de prevención y se autoriza la celebración de estos eventos, condicionados al cumplimiento de determinados requisitos.

Así, el Ayuntamiento pondrá los recursos necesarios para garantizar que se mantiene en todo momento la distancia interpersonal de 1,5 metros, el uso obligatorio de mascarillas, las medidas higiénicas establecidas con carácter general para las actividades comerciales, así como que no se producirán aglomeraciones de más de 10 personas en ninguno de los puestos.

De la misma forma, el tamaño del recinto, la instalación o el recorrido del evento deben permitir que los asistentes mantengan en todo momento la distancia de seguridad de manera efectiva y pueda ser supervisado por la persona responsable en todo momento.

Asimismo, no se podrán celebrar actividades que impliquen que los asistentes puedan cantar o gritar, fumar, contacto físico entre no convivientes, compartir materiales o consumo de alcohol.

Por último, la celebración del evento estará condicionada en todo caso a la situación epidemiológica de la isla en la fecha prevista de celebración del evento. En ningún caso se podrá celebrar con el semáforo rojo.

Así, el área de Desarrollo Local del Ayuntamiento está trabajando con intensidad para cumplir todos estos requisitos y garantizar el desarrollo de la actividad en estos enclaves de forma que se cumplan todas las medidas sanitarias y de seguridad necesarias.

Para ello, y en el caso del Rastro, que presenta mayores problemas por su aforo, el Ayuntamiento contratará seguridad privada, además de contar con la ayuda de la Policía Local, y efectuará un perímetro exterior del recinto, así como un circuito interior.

De esta forma, se ordenarán las entradas y salidas y se colocarán vallas, entre otros elementos señaléticos, para permitir la circulación de las personas dentro del espacio de forma ordenada y cumpliendo las normas de distanciamiento social.

El concejal de Desarrollo Local del Consistorio capitalino, Pedro Quevedo, ha explicado que "esta respuesta es consecuencia de los pormenorizados programas de control del Covid-19 presentados por el área y de la labor que se ha llevado a cabo durante estos meses para asegurar la reapertura de estos enclaves cuando la situación epidemiológica lo permitiera".

En este sentido, Quevedo aseguró que "se está realizando el máximo esfuerzo para garantizar que las personas que se han visto privadas de la actividad económica para su sustento y el de sus familias puedan reiniciar su trabajo cuanto antes".

La reapertura se efectuará en El Rastro y los mercadillos de Vegueta, Veguearte en Saulo Torón, Veguearte en Lolita Pluma, Artesanía y Pintura en Las Canteras, Castañas y Golosinas de San Telmo, el Mercadillo de Flores y la Feria de Artesanía de Mesa y López. Cada autorización se realizará por separado.

Cabe recordar que, en situación de nivel alto de transmisión, es decir, en semáforo rojo, en el que se encuentra actualmente la isla de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias dictamina que no se permitirán ni autorizarán los eventos ni actos multitudinarios en los que participen más de 10 personas.

No obstante lo anterior, se podrán autorizar aquellos eventos en los que concurran todas y cada una de las siguientes circunstancias: que el tamaño del recinto, instalación o recorrido del evento permita que los asistentes mantengan en todo momento la distancia de seguridad de manera efectiva y pueda ser supervisado por la persona responsable en todo momento; que las personas asistentes permanezcan durante todo el evento o acto sentados en asientos preasignados; que las personas asistentes no realicen durante el acto o evento actividades de alto riesgo (cantar o gritar, fumar, contacto físico entre no convivientes, o compartir materiales); que no se permita el consumo de bebidas alcohólicas.