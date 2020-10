Más de 1.500 personas participaron ayer en la manifestación de la Plataforma Nacional de Autocaravanas Autónoma (Paca) en la capital para reinvidicar áreas de descanso en las islas. Su presidente, Jesús Gallardo, reclamó la implicación de cabildos y del Gobierno regional para regular esta actividad. La manifestación llegó precedida de otras dos en Mogán. “Debido a la presión que hemos hecho”, señaló Gallardo, “Mogán ha elegido un lugar para autocaravanas del que yo no estoy de acuerdo porque se instala al lado de una depuradora y porque yo no he llevado las negociaciones”. Gallardo lamenta que el Ayuntamiento solo haya negociado con otra organización “que entra como asociación de autocaravanas pero cuyo propósito es introducir máquinas de agua en los ayuntamientos y las áreas de descanso y obtener beneficios”.