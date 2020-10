El efecto del olor a tinta y papel

En el colegio San Rafael, en el barrio de Escaleritas, a donde se trasladó la familia de cuatro hermanos, el profesor Juan Bolaños le pulió la caligrafía y la gramática tan necesaria para el oficio. “Estaba muy pendiente de mí, del lenguaje que decíamos entonces; debió ver algo en mi. Recuerdo que el viernes me mandaba escribir en la pizarra el evangelio que se iba a dar el domingo en la iglesia. Los textos siempre los acompañaba de un dibujito porque siempre se me dio muy bien dibujar”.

Su otra afición, el deporte, surgió también siendo un niño en el barrio. “Entonces teníamos la suerte de tener mucho terreno alrededor de las casas para jugar; también estaban las canchas de Rodríguez Monroy y Elíseo Ojeda, donde me dieron la oportunidad de practicar otros deportes”, rememora. Como tantos niños de su época, su pasión era el fútbol, aunque él nunca ponía el balón porque en casa no había dinero para tanto. Sus dotes futboleros le llevaron incluso a ser fichado para el equipo de unos grandes almacenes y, posteriormente, en el juvenil de la UD siendo entrenador Manolo Torres.

“Desde muy joven mis dos pasiones se unieron”, puntualiza Domínguez, cuya carrera periodística comenzaría en LA PROVINCIA el 9 de noviembre de 1976, en la calle Murga, donde entonces estaba la redacción. Lo haría de colaborador de balonmano gracias a la vacante de su amigo Vicente Llorca, que se iba a estudiar a Madrid. De aquella época guarda con cariño sus primeros carnés de prensa.

“Mi padre era maestro tornero y me animaba a ir al taller, yo iba encantado porque me gustaba ver cómo de un trozo de metal salía una pieza, pero no era lo mío. A mi me gustaba dibujar; entonces no se llamaba diseño gráfico como ahora, y recalé en la Escuela de Luján Pérez, que para mi ha sido una pieza fundamental también en mi trayectoria vital”, explica.

En la escuela, de la que es socio numerario desde 2019, aprendió a dibujar con los mejores artistas: Felo Monzón, Julio Viera, y completó el curso de Arte y Oficios. Tanto es así que también se ha ganado la vida haciendo logotipos para empresas.

“Desde hace cien años, la escuela sigue respetando la libertad artística del alumno para expresarse; algo fundamental, y anima a los artistas a ser creativos, a que no copien de una fotografía, de un dibujo, si no que creen su propia obra”, dice. A sus 63 años acude entusiasmado al centro artístico por el buen ambiente y para seguir aprendiendo.

En plena Transición democrática, Domínguez hacía sus pinitos profesionales en este periódico. “El ambiente era maravilloso; el humo del cigarro, los cafés en la mesa, el sonido de las máquinas de escribir, que hasta se te colaban los dedos entre las teclas”, relata sobre aquella redacción que le vio nacer, cuya sección de deportes dirigía entonces el periodista Antonio Lemus.

“La prensa de aquella época era relajada, tranquila, no había estrés; se generaba a última hora cuando se empezaba a montar el periódico”, cuenta en relación a cómo han cambiando los medios de comunicación desde que las tecnologías y las redes sociales han impuesto otro modelo de trabajo, en donde lo que prima es la inmediatez de la noticia.

De la prensa escrita pasó después a Radio Canarias y Radio Nacional de España, siempre en el ámbito deportivo. “La base como periodista la aprendí en la prensa escrita”, apunta Domínguez, cuyos éxitos profesionales que ha logrado se los debe, según él, al “trabajado duro” y a que ha contado “con buenos profesionales” a su alrededor. Profesionales a los que nombra mientras cuenta su trayectoria; desde periodistas y presentadores a cámaras, directivos y productores de televisión. Una lista que sería interminable enumerar.

Entre la radio y el periódico se fue haciendo un nombre en la profesión. Estando en el gabinete de prensa de Femepa (Federación de pymes del metal), en los años 80, le llamaron para trabajar en Televisión Española en Canarias, y no lo dudó. “Me llamó un amigo, José Manuel Suárez, y entré sin saber nada de televisión. Como tenía tanta facilidad para aprender, al poco tiempo estaba haciendo noticias para los informativos de Lunes Deportivo y presentando luego en el magazine Paralelo 28 y dando los deportes de fin de semana”. Una etapa que califica de maravillosa pese a las horas de trabajo que le dedicaba. El periodista cuenta que toda su vida ha sido un “autodidacta” y que nunca le ha tenido “miedo a nada” por lo que cualquier propuesta profesional la aceptaba sin temor y con responsabilidad.

El salto a Antena-3 se produjo gracias a una reducción de personal que hubo en Televisión Española, y que a él le tocó por haber entrado de los últimos. La cadena desembarcaba a nivel regional y buscaba personal en la delegación de Las Palmas. “Estaba en Radio Nacional y un amigo cámara me dijo que buscaban a gente. Le dije que estaba interesado y, sobre la marcha, me contrató Agustín de Felipe en cuanto este amigo le dijo quién era. Y allí que me fui, a los Bardinos”, relata.

Domínguez recuerda que aquella televisión era “un caos” pero que el ambiente que se vivía era excepcional dado que “eran los inicios” de la cadena en Canarias y que contaban con la última tecnología. “Fue una gran responsabilidad porque allí estaba yo solo. Yo buscaba las noticias, grabábamos en la calle, volvíamos a la redacción con las prisas y las carreras, escribía la nota, montaba la noticia. Luego buscaba a alguien que la leyera porque quedaba muy mal que lo hiciera el presentador, me iba a maquillar y presentaba sin aparatos, sin el telepronter. Leíamos de memoria, era un mérito increíble”, describe.

El éxito de Antena-3, la primera cadena que hacía competencia a Televisión Española, fue tremendo. El periodista puntualiza que la fórmula de hacer unos informativos con temas que interesaban a la provincia de Las Palmas fue la bomba, tanto es así que empezaron haciendo un informativo de 30 minutos y terminaron haciendo dos, uno al mediodía y otro por la noche. Él además, el programa El Rebubio.

“Ahí me hice un profesional en todos los sentidos. Venía rebotado de muchas escuelas pero en Antena -3 fue el culmen de mi carrera”, añade el que llegó a ser jefe de Deportes.

Durante su carrera profesional ha tenido la oportunidad de codearse con importantes figuras del deporte como Severiano Ballesteros, Miguel de la Cuadra Salcedo, Miguel Induraín, Josele Doreste, Magüi Serna, entre otros, aunque le hubiera gustado entrevistar al mítico Johan Cruyff o a Maradona. “En esa época era muy joven, y eran otros jefes los que accedían a ellos”, puntualiza.

Su afición al deporte le ha llevado también a ser entrenador de fútbol, fútbol sala y balonmano, Uno de los éxitos fue llevar al Escaleritas de la categoría regional a la Primera División. No solo el mundo del deporte ha copado su carrera profesional, a lo largo de su trayectoria ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos ámbitos. Ha cubierto sucesos, ha retransmitido Carnavales, ha entrevistado a escritores y también ha comentado algún acto de sociedad.

Entre los muchos momentos que ha vivido destaca una rueda de prensa del entonces presidente ruso Mijail Gorbachov en La Mareta (Lanzarote), el incidente de la modelo Naomi Campbell durante su estancia en Gran Canaria cuando era novia del bailarín Joaquín Cortés o la exposición que hizo en el Cicca el hijo del actor Anthony Quin, Lorenzo Quin.

En Antena-3 estuvo trece años hasta que la cadena decidió cerrar las delegaciones de Canarias. Su último paso antes de la jubilación fue Canal-9, donde realizaba un programa de salud, en el que entrevistaba a médicos y cirujanos.

Según afirma, "el periodista de ahora es más técnico gracias a que dispone de más tecnología, algo que le hace también tener otra actitud a la hora de trabajar. Ahora en la redacción suele haber silencio, todo el mundo está sentado delante de su ordenador"

Respecto a la evolución que ha experimentado la profesión periodística responde que ahora los profesionales son “más técnicos” porque disponen de más herramientas para el trabajo, aunque puntualiza que “cualquiera no es periodista, aunque tengas en tus manos un móvil que te puede permitir informar”.

“El periodista de ahora es más técnico gracias a que dispone de más tecnología, algo que le hace también tener otra actitud a la hora de trabajar. Ahora en la redacción suele haber silencio, todo el mundo está sentado delante de su ordenador, los periodistas no hablan con el fotógrafo cuando van a trabajar; yo recuerdo que bajaba incluso a la sala del relevado para ver cómo salía la foto que iba a ser seleccionada para mi reportaje”, rememora, mientras defiende la credibilidad de la profesión pese a que “hay mucho de todo y poca calidad”.

“La prensa juega un papel importantísimo y, en estos momentos de covid, mucho más. No veo una sociedad sin periodistas, y cuando digo periodistas me refiero a cámaras, fotógrafos, porque la imagen es también importantísima”, añade Domínguez, que disfruta yendo a una cafetería a tomarse unos churros a leer la prensa. Ahora como jubilado reorganiza su tiempo para poder disfrutar de él después de tantos años al pie de la actualidad. “Me han ofrecido ser tertuliano pero de momento he dicho que no, estoy debutando en la jubilación y no quiero compromisos”, concluye.