El PP vincula el mal estado de las alcantarillas con las obras del carril bici

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, ha vinculado el mal estado del alcantarillado en las calles de la capital con las obras del carril bici y de la Metroguagua. Luzardo sostiene que “hace ya unas semanas vimos cómo se producía una inundación por aguas fecales en Mesa y López, donde tampoco se han mejorado las instalaciones de agua a pesar del gasto millonario y el retraso de las obras”. “Se cambia el pavimento pero no se mejora lo que no se ve pero que es más importante”, ha criticado la portavoz del PP. Asimismo se refirió a las aguas fecales que anegaron León y Castillo, Paseo de Chil y la plaza de España. “Cuando saltan las tapas de alcantarillas y se alcanzan los niveles de inundación que vimos es porque la red de saneamiento no está en buen estado”, sostiene Luzardo, que califica de “impresentable” que en las zonas en las que se han ejecutado obras o donde las ha habido hace poco y, que están vinculadas tanto a los nuevos carriles bicis como a la Metroguagua, así como en toda la plataforma baja de la ciudad, “se hayan notado con más intensidad las consecuencias de la lluvia”.