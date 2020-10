El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Concejalía de Economía y Hacienda, ha aprobado la inversión de 28,5 millones de euros en mejorar su capacidad financiera, gracias a la eliminación del techo de gasto durante los ejercicios 2020 y 2021 decretada por el Gobierno central a inicios de este mes.

De esta manera, la Junta de Gobierno aprobó en sesión extraordinaria este miércoles financiar actuaciones de mejora impulsadas desde las áreas de Servicios Públicos y Urbanismo consideradas obligaciones pendientes por dicha cantidad, mediante el remanente de tesorería, cifrado según la liquidación de las cuentas del pasado año en más de 296 millones de euros. Así se indica en una nota remitida por el Ayuntamiento a los medios de comunicación.

“Esta cantidad, obtenida gracias a la solvencia que ha conseguido el Grupo de Gobierno local desde el pasado mandato, podrá ser utilizada gracias a la decisión del Gobierno central de suspender parte de las reglas fiscales y permitirá poner en marcha proyectos que potencien el crecimiento y desarrollo económico y social del municipio para apoyar a familias y empresas ante la crisis causada por el covid-19”, dice la misma.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se anticipó e inició este trámite desde que se anunció la posibilidad de que se suprimiera temporalmente parte de las reglas fiscales a las que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, puesta en marcha tras la graves crisis económica de la burbuja inmobiliaria y durante el gobierno del PP, con el fin de poder realizar esta inversión antes de que finalizara este año.

“Tras la decisión adoptada, el Ayuntamiento mantendrá la capacidad de inversión en los Presupuestos Generales Municipales de 2021, gracias a la buena salud financiera de la hacienda local”, añade la nota.

El alcalde Augusto Hidalgo ya indicó a principios de este mes que utilizarían los remanentes, aunque no especificó en qué dado que aún no se habían concretado las líneas de gasto. No obstante, declaró que iba a ser imposible hacer grandes inversiones urbanísticas en la ciudad dado que se necesitaba realizar un concurso público y establecer un pliego de condiciones, para lo que no había tiempo material dadas las fechas en las que se estaba. Aunque puntualizó que el dinero se utilizaría para 2021.