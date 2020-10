Urbanismo incrementará la cuantía destinada a ayudas al alquiler en 2021

El incremento del presupuesto y el aumento de las cuantías se ajustarán a la subida que apruebe el Gobierno Estatal del Impren (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiple) por el que se calculan las ayudas. Asimismo modificará la ordenanza relativa a vivienda para frenar el “incremento artificial de los precios de alquiler” que realizan los “especuladores y fondos buitres” que gestionan inmuebles y pautar un precio.

La moción, que fue derribada por el equipo de gobierno, motivó un rifirrafe entre Correas y Doreste. La edil Beatriz Correas proponía que la administración municipal se implicara no solo ofreciendo información y asesoramiento a aquellas familias que puedan quedarse en la calle y dando ayudas al alquiler, sino como mediador con los bancos y actuando “no como avalista, pero sí consiguiendo ayudas” para aquellas personas que no pueden afrontar la deuda mensual con las entidades.

Doreste señaló que son cosas que ya realiza el Ayuntamiento en la Ventanilla Única de Vivienda, que ha intervenido en 87 desahucios durante 2020, aunque indicó que en el caso de afrontar las hipotecas “hay dudas legales muy fuertes” de que el Ayuntamiento pueda intervenir en esos casos. “Eso hay que ir a pedirlo al parlamento estatal”, dijo.

En otro orden de cosas, el Ayuntamiento aprobó, por la vía de urgencia, diversas modificaciones de crédito para pagar deudas a proveedores y condenas firmes en su contra en las Áreas de Aguas y Urbanismo aprovechando que el Gobierno de España ha permitido a los ayuntamientos utilizar el remanente que tenía hasta ahora penalizado para afrontar la crisis del covid-19 y que se está al final de año.

El Ayuntamiento deberá abonar unos 29,9 millones de euros en sentencias. Dos de ellas corresponden a un pleito con Emalsa por las reparaciones que hizo la compañía en 2014 de los emisarios submarinos del Teatro y de Tenoya, y que por contrato no le correspondía; la otra se refiere a las reclamaciones por sobrecoste en el transporte de lodos al complejo ambiental de Zonzomas, en Lanzarote, entre 2015 y 2017. La Justicia solicita abonar 4,4 millones de euros a la compañía de aguas.

También deberá de abonar 17,5 millones de euros para hacer frente al pago de justiprecios y expropiaciones derivadas de algunas actuaciones urbanísticas en el municipio. En esta partida se incluye los 9,3 millones que debe pagar al Estado por el antiguo edificio Fyffes, en el Puerto; abandonado y en desuso hace años y que expropió para convertirlo en un futuro en un espacio cultural.

Tanto el PP como CC-Unidos por Gran Canaria solicitaron ayer a Urbanismo que medie en esta cuestión dado que el Ayuntamiento ha ofrecido al ministerio de Defensa el colegio León, en el barrio de El Lasso, para que pueda albergar a los inmigrantes llegados en patera a la Isla ante la falta de instalaciones estatales, por lo que no es de recibo que cobre los 9,2 millones de euros.

Otras de las cuantías a abonar -1,7 millones de euros- se refieren a indemnizaciones a propietarios de inmuebles catalogados como protegidos por no poder aprovecharlos para fines comerciales, así como 5,3 millones de una expropiación de Geursa.

Plan Perojo y otros asuntos





CARNAVAL Y FIESTAS:

Dinero para otros fines

El Pleno municipal aprobó reorientar el dinero del presupuesto previsto para fiestas y para el Carnaval de este año, que no se celebraron por el covid-19. La moción había sido presentada por el PP, que solicitaba desviar el dinero a fines sociales y asistenciales dada la actual situación. El grupo de gobierno incluyó una enmienda, que fue aceptada por el PP, en el que proponía reorientarlo allí dónde haga falta puesto que hay industrias del Carnaval que se han visto afectadas por la pandemia, así como otros sectores de la Cultura. Ciudadanos, que se abstuvo, pidió conocer las cuentas del Carnaval, así como de la Sociedad de Promoción de la Ciudad, que gestiona el mismo, a la que calificó de poco transparente.

PLAN PEROJO::

Aprobación

El Plan de Protección del entorno de la calle Perojo fue aprobado ayer a pesar de las críticas del PP, Ciudadanos y de CC-UnidosxGran Canaria de que no cuenta con el informe favorable de la comisión de Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria. Según el concejal de Urbanismo, la ley permite aprobarlo si después de tres meses de remitir el informe hay silencio administrativo al respecto.

SEGURIDAD:

Policía de Barrio

Todos los grupos del gobierno aprobaron la moción presentada por Ciudadanos relativa a la restitución y reformulación de la Unidad de la Policía Comunitaria, más conocida como policía de barrio, que hace dos años fue reubicada en otras unidades. La moción, que incluyó una enmienda del grupo de gobierno, permitirá que dichos agentes vuelvan a ejercer su labor dado el papel que han tenido durante la crisis sanitaria del coronavirus.

RECUPERACIÓN:

Colegio León

La petición del PP de recuperar El Ceip León para El Lasso ante la carencia de espacios socioculturales en el barrio no fue aprobada, aunque la solicitud fue también apoyada por Ciudadanos y por el PP. Todos ellos manifestaron, no obstante, su conformidad con que haya sido cedido temporalmente al Estado para no dejar en la calle a los inmigrantes. El PP indicó que el Ayuntamiento había estado “engañando a los padres durante dos años” pese a saber que no iba a volver a ser utilizado como centro educativo.

APOYO AL MANIFIESTO:

Pobreza Cero

El pleno municipal dio su apoyo al manifiesto de la Plataforma Pobreza Cero en la conmemoración del Día internacional para la erradicación de la pobreza en el mundo, que se celebró el pasado 17 de octubre. Los partidos de la oposición pidieron al grupo de gobierno que no sea tan hipócrita y mejore las ayudas y el servicio que presta en Servicios Sociales para poder después apoyar manifiestos de este tipo.