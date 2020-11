Los guagüeros esperan que la huelga sirva para que se condene el vandalismo

Localizadas 2 personas lanzando huevos a un taxi en el barrio de 7 Palmas. Dispositivo realizado por Unidad GOIA-UE en la campaña del #Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "Esta Broma te va a salir cara" #GuaguasMunicipales #transportepúblico #Canarias #GranCanaria pic.twitter.com/nG5YiRXwn3 — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) 31 de octubre de 2020

5 personas detenidas por lanzar piedras y romper un cristal a una Guagua Municipal. Dispositivo realizado por Unidad GOIA-UE en la campaña del #Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "Esta Broma te va a salir cara" #GuaguasMunicipales #transportepúblico #Canarias pic.twitter.com/3gAk0hDPpY — Policía Local LPA (@PoliciaLPA) 31 de octubre de 2020

En la protesta los conductores de Guaguas Municipales estuvieron acompañados por el sector del taxi, que siguió el parón en un 98%, según la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi.

La tarde de ayer en la capital se vivió con normalidad y nada fuera de lo habitual más allá del aumento del tiempo de espera de las guaguas, las consiguientes colas de personas y las guaguas cargadas, sobre todo las líneas de mayor demanda, como la 17, que conecta el Teatro Pérez Galdós con el Auditorio Alfredo Kraus, la 12, que une el Puerto con Hoya de La Plata, y la 91, que enlaza el Teatro con Tamaraceite. En todas ellas el tiempo de espera aumentó considerablemente, como por ejemplo en la 17, que pasó de los 12 minutos habituales un sábado a los 36 minutos. Todo ello como consecuencia de la implantación de los servicios mínimos, que en toda la red de Guaguas fue del 50%, y la reducción, en este caso, de los s eis a vehículos a las tres frecuencias de paso. Numerosos usuarios han comprendido y apoyado la reivindicación de los guagüeros.

El secretario del Sindicato Unificado de Guaguas, Wolfgang Alcántara, recordó ayer que el objetivo es evitar la impunidad de los agresores. “La impunidad es lo que da alas”, criticó, “y esa impunidad está poniendo vidas en peligro”. El representante de los trabajadores, que a primera hora de la tarde visitó junto a varios miembros de Comisiones Obreras la estación de Guaguas ubicada junto al Teatro Pérez Galdós, recordó que “hasta ahora hemos tenido la suerte de que no ha habido un accidente de esa naturaleza, pero si la situación continúa igual es solo cuestión de tiempo”.

Las líneas de mayor demanda, como la 12, la 17 y la 91, registran cola y esperas de más de media hora

Alcántara confió ayer en que la moción presentada por CC-Unidos por Gran Canaria en el Pleno de la capital el pasado viernes, y apoyada por todos los grupos políticos, con objeto de crear una estrategia de seguridad para el transporte público realmente se lleve a efecto y no caiga en saco roto. “Necesitamos más seguridad para solventar esta situación; nos dicen que la hay, pero nosotros no la vemos”, reclama el portavoz sindical.

Junto a él, en la estación del Teatro se encontraba ayer Francisco Javier Llamas, uno conductor de Guaguas Municipales que mostró su indignación con la situación. “Hasta que el Ayuntamiento, la Policía y la Delegación del Gobierno no tengan sobre la mesa varios muertos no se tomarán medidas”, criticó, “llevamos vidas en las manos y no puede ser que atacar una guagua solo tenga una condena de 50 euros”.

Las líneas más afectadas son la 2, 9, 12, 13, y la Luna-1. El año pasado en una noche como la de ayer, de Halloween, las guaguas municipales registraron más de un centenar de incidencias, sobre todo de lanzamiento de huevos, provocando una fuerte inseguridad sobre los conductores, los usuarios y los viandantes.

Algunos usuarios se mostraron molestos por la medida, pero buena parte de ellos han apoyado a los guagüeros, como es el caso de Brígida Ramos, quien censuró que “no haya condenas ni consecuencias” para los agresores. “Es una situación repulsiva; no puede ser que estés en la guagua tranquila y de repente te lleves una pedrada en la cabeza”, criticó, “los padres deben responsabilizarse de los menores; no todo vale”.

El sector del taxi se sumó ayer a las mismas reivindicaciones que los conductores de guaguas, con el añadido que implica la inseguridad de viajar solos en los vehículos. El seguimiento por parte de este colectivo fue elevado y coincidió además con que trabajaron todas las licencias juntas; hasta ahora lo hacían en días alternos las matrículas pares e impares ante la escasez de trabajo.

Según explicó ayer a este periódico Francisco Reyes, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (Atat), el seguimiento de este parón fue del 98% de las 1.640 licencias que operan en la ciudad. Desde las 19.00 horas de la tarde, apenas se veían taxis circulando por Las Palmas de Gran Canaria. Esto provocó que durante la tarde de ayer se registrasen en la capital algunas colas de personas que esperaban en las paradas de taxi por un vehículo que no iba a llegar, sobre todo en aquellas de mayor afluencia como la del Parque San Telmo, La Ballena y, Olof Palme, Mesa y López y la de Las Arenas.

Reyes calificó ayer de “éxito” este elevado seguimiento por parte del sector apenas “50 minutos después de iniciarse el parón” a las 19.00 horas, ya que en juego está “una cuestión de seguridad”.