Un Jurado ha declarado este lunes a Francisco Iván T.G., alias 'El Chupa, culpable de asesinato, sin ningún tipo de atenuantes, por haber matado a tiros en Las Palmas de Gran Canaria el 29 de agosto de 2007 a Lionel Carrillo, un conocido que aquel día disfrutaba de un permiso penitenciario.

La decisión del Jurado sobre la culpabilidad de 'El Chupa' ha sido unánime, como también no ha sido al reconocer como no culpable de encubrimiento a su amigo, M.T.H., al no observar pruebas de que le ayudara a huir, como sostenían las acusaciones particulares.

El tribunal no acepta que el procesado matara a la víctima movido por un miedo insuperable por unas supuestas amenazas previas, ni influido por el consumo de drogas, ni tampoco le reconoce como atenuante su confesión final de ser el autor de la muerte.

Tras escuchar este veredicto, la Fiscalía ha pedido a la Audiencia de Las Palmas que condene a Francisco Iván T.G. a 21 años de cárcel por delitos de asesinato y tenencia ilícita de armas, penas que las acusaciones particulares recomiendan elevar a 26 años de prisión.