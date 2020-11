La mascarilla no es el único problema

Así lo ven las responsables del proyecto de Servicio de Atención a la Formación y el Empleo (Safe), que ha puesto en marcha la Asociación de personas sordas de la provincia de Las Palmas (Asorlaspalmas) para ofrecer apoyo educativo y laboral a niños y adultos sordos. Una iniciativa que pretende compensar los handicaps con los que se encuentran en el proceso de aprendizaje y la incorporación al trabajo.

En Canarias hay unas 3.400 personas con distinta discapacidad auditiva reconocida; 1.828 en la provincia de Las Palmas, aunque puede haber más según Asorlaspalmas, que también ofrece talleres gratuitos de sensibilización para conocer qué es la sordera y cómo se desenvuelven las personas sordas.

El colectivo es muy heterogéneo - en función del tipo de sordera y el grado de discapacidad auditiva que tiene cada persona- pese a que suele haber una visión única de las personas sordas. Los avances técnicos y la inclusión social de las últimas décadas han permitido a los sordos una mejor integración en la sociedad, pero aún persisten barreras laborales y de aprendizaje.

Es lo que opina Carolina Aguiar Valenzuela, con una discapacidad auditiva, experta en lenguaje de signos en español y, animadora fisico-deportiva y recreativa y con dos años de universidad en Educación Social, cuya experiencia vital servirá de ejemplo a los niños y jóvenes que acudan al taller educativo, en el que impartirá formación.

Los talleres están destinados a reforzar el aprendizaje y a buscar trabajo

Los talleres, de carácter gratuito, están financiados por el Servicio Público de Empleo Estatal y el Servicio Canario de Empleo, y son continuación de los que impartieron el pasado año, aunque este año se han unificado para trabajar conjuntamente dado que el camino que hay que hacer desde la escuela al puesto de trabajo no se acaba cuando se llega a él, sino que el aprendizaje dura toda la vida.

“El objetivo es mejorar el proceso de aprendizaje y enseñanza tanto en la Enseñanza Secundaria Obligatoria como la formación para el acceso al Empleo”, cuenta Milagros Rodríguez Armas, orientadora laboral del equipo de trabajo, en el que todos los formadores conocen el lenguaje de signos.

Para llevar a cabo su objetivo han contactado con colegios e institutos preferentes de la capital; es decir los que tienen en sus aulas a niños con problemas auditivos, para atraer tanto a alumnos que necesiten apoyo como a docentes que quieran conocer cómo facilitarles el aprendizaje e incluso a las propias familias. También han llamado a la puerta de los centros educativos ordinarios del entorno de estas escuelas para sensibilizarles sobre el mundo de los sordos, con la finalidad de impulsar la inclusión del colectivo en su entorno. “Explicarles qué es una persona sorda, qué características tiene, cómo puedo ayudarle en el día y a día y ofrecerles también unos signos básicos para que puedan entenderse con una persona sorda en un momento dado”, cuenta Cristina Hernández González, docente, que impartirá el taller educativo.

En Gran Canaria existe 11 centros para alumnos con discapacidad auditiva, cuatro de ellos son institutos. Según la asociación, los últimos datos referidos a 2018, hablan de 111 niños con discapacidad auditiva reconocida en la capital.

“En Educación Obligatoria no hay recursos suficientes para que los niños sordos estén adquiriendo los mismos conocimientos que sus compañeros. No lo digo yo, sino las familias. Es verdad que cuentan con la figura de un Profesor de Audición y Lenguaje, que no en todos los casos conocen el lenguaje de signos, y con un Else, una persona que enseña el lenguaje de signos en español y que adapta el material escolar a los niños sordos, pero, por ley, esta figura no es obligatoria hasta Secundaria. Luego, los intérpretes no cubren todo el horario escolar o están compartidos con otros centros”, dice Cristina.

Su compañera Carolina explica que los niños sordos al no contar con un intérprete de signos en todas las horas lectivas “no siguen al mismo ritmo las clases que sus compañeros por lo que, si tienen dificultades para leer o entender algo, terminan por arrastrar el problema a lo largo de su etapa escolar pese al esfuerzo que hacen por aprender ya que, además de los contenidos propios de su edad, deben conocer el lenguaje de signos”, dice. Este año, el aprendizaje se agrava con el uso de las mascarillas pese a que las organizaciones de sordos han solicitado a Sanidad homologar las de plástico.

“La enseñanza que reciben los niños sordos durante su etapa de Infantil y Primaria no es de calidad y cuando llegan al instituto comienzan a darles una gran información pensando que tienen todos los conocimientos previos, cuando no es así”, sintetiza Cristina para hacer entender las dificultades con las que se encuentran estos alumnos cuando llegan a niveles superiores de estudio.

Añade, además, que hay muy pocos interpretes de signos porque tienen muy poca salida laboral pese a que la ley obliga a que haya un profesional en las administraciones públicas y en las empresas que tengan en su plantilla a personas sordas por lo que los titulados suelen optar por una segunda profesión.

”Perdemos la práctica si no usamos el lenguaje de signos”, dice la docente, que subraya que no serían necesarios “si todo el mundo tuviera al menos un nivel básico para comunicarse con los sordos”. Una labor que intenta hacer la asociación con talleres gratuitos a la población, en general.

“Por lo menos, en los centros preferentes, debería ser obligatorio para todos los docentes con el fin de acompañar a esos niños en su proceso de aprendizaje; los resultados serían diferentes”, subraya.

El objetivo del taller educativo es afianzar los conocimientos que reciben los niños en la escuela. El pasado año se dieron cuenta de que los chicos presentaban dificultades de base por lo que tuvieron que adaptarse a las circunstancias y reforzar el lenguaje y la escritura. Este año trabajaran de forma individualizada atendiendo las necesidades especificas de cada menor que, en algunos casos, tampoco cuenta con la ayuda de los padres porque desconocen el lenguaje de signos.

Carolina destaca que con este taller quieren también sensibilizar a las familias, los docentes y los interpretes de signos. De ahí que hayan contactado también con el Centro de Formación del Profesorado de Las Palmas para recomendarles participar en el proyecto.

Esas dificultades en el aprendizaje hace que muchas personas sordas no accedan a niveles superiores de formación por lo que a la hora de incorporarse al mundo laboral tiene mayores handicaps. Así lo indica la trabajadora social Milagros Rodríguez. “Al ser una discapacidad invisible que afecta a la comunicación pocas empresas optan a la contratación”, puntualiza.

Carolina apunta por propia experiencia que, aunque tengas la titulación concreta, las empresas ni siquiera ofrecen la oportunidad de ver cómo esa persona se desenvuelve en el trabajo por lo que el acceso al mundo laboral les es más complicado.

El taller laboral está enfocado a prestarles una orientación personalizada, ofreciéndoles el abanico de cursos que hay en el mercado, dándoles información para que puedan titular su capacitación profesional, ayudándoles a preparar un curriculum y a usar las nuevas tecnologías para esa búsqueda de empleo, así como algunas cuestiones sobre legislación laboral actual, entre otros temas.

También contactarán con empresas para sensibilizarles sobre las capacidades de una persona sorda y con el Servicio Canario de Empleo para que en las ofertas de cursos también se cuente con un interprete de signos para que los sordos puedan acceder a ellas.