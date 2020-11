La playa de Las Canteras se apodera del día de Todos los Santos

A lo largo de la semana el camposanto capitalino ha estado recibiendo la visita de familiares y amigos de quienes descansan en el recinto con el fin de no aglomerarse todos durante el día festivo debido a la crisis sanitaria, aunque algunos aseguran que antaño sí solían acudir una gran cantidad de personas durante varios días para limpiar las tumbas de sus seres queridos, ponerles flores y pasar el rato en el lugar ya que también servía como punto de encuentro con vecinos y conocidos.

Una “tradición” que se fue perdiendo con los años y que se agravó a causa del coronavirus ya que lo menos que quieren algunos es aglomerarse en un sitio para no incumplir con las normas sanitarias. De esta manera lo destaca Luisa Alemán que siempre ha acudido al recinto a llevarle flores a sus abuelos Agustín y Tita, está vez lo hace en compañía de su amiga Fátima Báez ya que su padre por cuestiones de salud no pudo acudir a la cita con sus progenitores que cuyos restos reposan en el camposanto de San Lázaro.

“El día ha estado muy tranquilo, demasiado, ya se ha perdido la costumbre antigua. Antes me encontraba con gente que incluso traía comida para pasarse el día entero y ya eso no se hace, así como que antes venían varias veces durante la semana anterior y hasta el día 1 de noviembre, aunque a mí siempre me ha gustado venir justo cuando cae el festivo”, ha narrado Alemán.

“Esto se viene perdiendo desde hace tiempo pero con la pandemia se ha notado más, de hecho, hay un dispositivo puesto para recibir a muchas personas pero no se nota porque son pocos los que han acudido”, lamenta la vecina de la capital a la vez que comenta que ella no podía dejar de acudir al recinto aunque no pueda hacerlo acompañada de su padre. “He venido en representación de él, porque sé que le hubiese gustado estar aquí hoy. Suelo venir mucho durante las fechas especiales y armo yo misma las flores según el día y lo preparo estando ya aquí. Lo primero que hago al llegar es limpiar todo, darle unos golpecitos para saludarle como me enseñó mi papá, para que sepan que hemos llegado”, apuntó.

Ángeles Segura por su parte, decidió acudir ayer al cementerio y, aunque pensó que se encontraría con muchísimas personas por el festivo, aseguró que vio el recinto con muy pocos visitantes mientras que en días anteriores sí que se percató de que la afluencia de personas al camposanto fue mayor. “El viernes pasé por aquí y esto estaba lleno de gente e incluso el aparcamiento estaba repleto de coches”, sostuvo.

Asimismo manifestó que para evitar aglomeraciones prefirió confeccionar el ramo que le pondría a las lápidas de su padre y su suegra. “Como hay que esperar mucho mientras te los hacen y suelen ser más costosos prefiero hacerlo yo, así evito las aglomeraciones y las colas”, contó.

Hay personas que incluso recorren muchos kilómetros para acudir a la cita con sus seres queridos como es el caso de José Valido que a bordo de su motocicleta viajó desde Mogán hasta el cementerio capitalino con el fin de llevarle flores a su madre Leonor y hermanos Jesús y Adelaida Valido. “Vengo varias veces al año y sobretodo este día especial junto a mis esposa”, explicó a la vez que narra que ha visto que han acudido pocas personas pero las que están se encuentran coordinadas y cumpliendo las normas sanitarias. “La gente sabe por dónde pueden o no ir, no hay aglomeraciones, todo muy bien. Mientras que el dispositivo me parece que ha sido una idea buena y le doy el enhorabuena a quien lo organizó”, expresó.

Una iniciativa que también aplaude Esther Aguilar que acude al cementerio a colocarle flores a su padre y a su abuelo con frecuencia por lo que le “extrañó que no estuviese repleto de gente”. “Todo está bien acondicionado, hay bastantes policías y miembros de Protección Civil, además, el aparcamiento lo han puesto en una zona en concreto y con la señalización correcta cosa que me parece muy bien”, destacó.

Juan Carlos Rodríguez también observó poca afluencia cuando fue a llevarle flores a sus padres y abuelos. “Suelo venir varias veces y veo que el cementerio está casi vacío a comparación con otros años y hay tumbas que están descuidadas”, lamentó.

Ayer, el cementerio contó con la presencia de efectivos policiales y voluntarios tanto de Protección Civil como de La Cruz Roja Española como parte de un dispositivo especial implementado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por el día de Todos los Santos. Asimismo, fueron instalados en la entrada del cementerio dispensadores de gel hidroalcohólico y una señalética para indicar el acceso al camposanto que fue por la entrada principal mientras que la salida estuvo ubicada en las puertas laterales. También hubo una guagua destinada a trasladar a los visitantes dentro del recinto que estuvo habilitado desde las 7.00 hasta las 19.00 horas.

La parte eclesiástica también estuvo presente en el día de Todos los Santos y es que a lo largo del día se efectuaron ocho misas en las que estuvo el nuevo obispo de la Diócesis de Canarias, José Mazuelos, mientras que una de las ceremonias se efectuó para la comunidad coreana. Aunque en esta oportunidad se realizó al aire libre y con separación entre los asientos para que las personas que quisieran presenciarla guardasen la distancia de seguridad.