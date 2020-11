La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha impuesto condenas que van desde los dos hasta los 14 años de cárcel a cuatro jóvenes acusados de cometer abusos sexuales a tres menores de 16 años en una casa abandonada en Schamann.

El Tribunal ha considerado probado que Natanael G. L., que tenía 24 años al momento de los hechos; Karim C. G., de 19 años; Jesús D. D., de 24 años y Samuel M. L., de 26 años, frecuentaban la “infravivienda” sita en el 101 de la calle Agustina de Aragón en donde Jesús, Samuel y Karim consumían sustancias estupefacientes. Además, también pernoctaban en ocasiones y hacían sus actividades cotidianas.

Asimismo, el fallo pone de manifiesto que el inmueble ocupado por Jesús D. S., y Karim C. G., era utilizado por estos bajo el pretexto de “gozar de un espacio lúdico” en el cual consumir alcohol y sustancias psicotrópicas, así como de “invitar a las adolescentes y jóvenes que habían conocido tiempo atrás en la zona denominada como el ascensor del parque de Las Rehoyas con el fin de mantener relaciones con ellas, incluidas las sexuales, en las camas que había en varias de las habitaciones”.

En este sentido, con el “propósito de obtener satisfacción sexual”, los procesados Jesús y Karim contactaron con las víctimas Andrea de 14 años de edad, Ana de 14 años y Lucía de 15 (nombres ficticios para salvaguardad la integridad de las menores) y las invitaron a la casa terrera “siendo plenamente conocedores ambos de la edad” de las afectadas.

Una de ellas se escapaba del centro de menores para verse con los condenados

El fallo indica que Ana estaba bajo la supuesta guarda y custodia del centro de menores Hogar Nuevo Futuro, del que se fugaba para verse con los condenados e incluso pernoctar en la infravivienda varios días durante el mes de diciembre de 2016. Mientras, Andrea acudía a la casa terrera en sus momentos de ocio y Lucía tras salir del centro donde cursaba estudios en ese momento.

En concreto, la sentencia señala que el acusado Karim C. G., en fechas no determinadas pero entre diciembre de 2016 y enero de 2017 mantuvo relaciones sexuales con Andrea en “al menos cinco o seis ocasiones” en las que este no utilizó preservativo. A su vez, mantuvo relaciones sexuales “en al menos tres o cuatro ocasiones” con Ana durante los mismos meses que con Andrea.

Jesús D. S. tuvo en “al menos tes ocasiones durante el mes de enero de 2017” relaciones sexuales con Lucía. Actos que cesaron cuando la víctima manifestó su voluntad de no continuar. Además, los encausados Karim y Jesús mantuvieron un encuentro sexual grupal con Andrea y Ana en el que los dos ataron a las menores, les taparon la boca con cinta adhesiva, también le dieron latigazos a Ana y la penetraron.

Por su parte, Natanael G. L., que accedió al inmueble en unas cuatro ocasiones, mantuvo relaciones sexuales completas con Ana pese a saber la edad de la menor.

Mientras, Samuel M. L., sometió, en más ocasiones, a diversos tocamientos a Ana en la zona genital y pechos por encima de la ropa “con el fin de satisfacer sus deseos sexuales” a sabiendas de la edad que tenía la víctima.

Queda probado que las agraviadas y los acusados tenían un grado de madurez similar

Durante el registro de la infravivienda, la Policía Nacional encontró guantes de boxeo, cintas elásticas, fustas y látigos empleados por Jesús y Karim para su connotaciones sadomasoquistas.

Por todo ello el juez Miguel Ángel Parramón ha impuesto una condena de prisión de cinco años a Karim C. G., por dos delitos continuados de abusos sexuales a menores, así como deberá indemnizar a Ana y Andrea con 20.000 euros por los daños causados.

Jesús D. S., ha sido condenado a 15 años de prisión por tres delitos de abusos sexuales a menores de 16 años de los cuales dos son continuados. A su vez, deberá indemnizar a Andrea y Ana con 20.000 euros mientras que a Lucía con la cantidad de 5.000 euros.

Natanael G. L. tendrá una condena en prisión de tres años y seis meses por un delito de abusos sexuales a menores de 16 años por el que además deberá indemnizar a Ana con 5.000 euros. Mientras, Samuel M. L. resultó condenado a dos años de prisión por un delito de abuso sexual continuado a menor de 16 años y deberá indemnizar a Ana con 2.000 euros. En todos ellos cabe la circunstancia atenuante muy cualificada del artículo 183-Quarter del Código Penal el cual establece que el consentimiento libre del menor de 16 años excluirá la responsabilidad penal del autor cuando la edad y grado de desarrollo de madurez de este sea próximo al del menor.