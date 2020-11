Vecinos de Siete Palmas proponen un centro cívico y deportivo

“Actualmente no hay espacios deportivos de uso público en la zona, por eso nos hemos reunido con otros colectivos para presentar una solución a esta demanda”, señala Ramos. Pero, la petición de esta asociación no se limita a la práctica de la actividad física, pues también solicitan la creación de un centro cívico y social donde poder reunirse y programar actividades, al igual que ocurre en otros barrios de la ciudad, indican. “En Siete Palmas somos más de 8.000 las personas censadas y no tenemos ningún equipamiento de este estilo”, señala.

Para ello, en la memoria que han presentado al Ayuntamiento proponen el aprovechamiento de una serie de parcelas en la calle Hoya del Enamorado -entre Hoya de la Gallina y la nueva comisaría de distrito de la Policía Nacional- clasificadas actualmente en el Plan General de Ordenación (PGO) como de uso deportivo. Esta ubicación, además, beneficiaría a otros barrios circundantes, según la memoria, como Los Tarahales, La Feria, Cuevas Torres, Parque Central o Las Torres.

El proyecto engloba un centro cívico propiamente dicho, un pabellón multiusos y una zona al aire libre de mayores dimensiones. El edificio destinado a espacio comunitario estaría situado en la esquina con la calle Hoya de la Gallina. “Es una petición que llevamos haciendo los vecinos desde 1998”, indica Ramos. De hecho, en la memoria incluyen parte del acta del primer diagnóstico comunitario de Las Palmas de Gran Canaria, del año 2009, en el cual el entonces presidente de la asociación Residencial Los Cactus de 7 Palmas, Heraclio Alejandro Santana Ramos, señalaba la necesidad de contar con un lugar de estas características para realizar actos o formación en comunidad.

De esta manera, el centro cívico que proponen los vecinos debería contar con espacios polivalentes, es decir, salas de lectura, de juegos, de exposiciones o de acceso a nuevas tecnologías. También contempla zonas donde impartir talleres o cursos; además de un salón de actos para conferencias, juntas de asociaciones -actualmente las realizan en un bar o en la calle al no disponer de otro sitio, indica Ramos- o actuaciones y un lugar de ensayo.

Junto a este centro, y en sentido descendente, los vecinos proponen un pabellón multiusos. Este contaría con una cancha polivalente cubierta donde poder realizar diferentes deportes -para ello han contactado con el equipo de baloncesto local, que actualmente debe pedir permiso para jugar en el anexo al Gran Canaria Arena-, además de vestuarios y baños para los usuarios de las instalaciones. El edificio también dispondría de una pequeña piscina cubierta climatizada, para actividades como el aquagym, terapias acuáticas o la natación.

Por último, el proyecto contempla un amplio espacio deportivo al aire libre, el cual habría que construir desde el citado pabellón hasta los aledaños de la nueva comisaría de distrito de la Policía Nacional. Este equipamiento podría contar con un circuito ciclista urbano, el cual estaría asfaltado e incluiría iluminación artificial que permita llevar a cabo esta práctica física en horario nocturno.

De manera complementaria a esta senda ciclable, los vecinos de Siete Palmas proponen una de running para los corredores. También han contemplado hueco a un campo de fútbol o una cancha de vóley playa. Por último, plantean un espacio dedicado a la práctica de la petanca y la bola canaria, con especial afición entre la gente mayor, además, cuentan con la aprobación y el apoyo del Club de Petanca del barrio. Por otro lado, no descartan otras ideas, como la inclusión de mesas para jugar al ping pong o al dominó.

El vicepresidente de la asociación señala que la propuesta ya la han presentado ante las concejalías de Participación Ciudadana, Deportes y Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, además de a la del Distrito Ciudad Alta, por entender que serían las implicadas en sacar adelante un proyecto así. Ramos adelanta que ya la semana pasada mantuvieron una reunión con el edil del distrito, Josué Íñiguez, donde este les aseguró que iban a “reunirse” y “valorar” la iniciativa. Un proyecto que, según este vecino de Siete Palmas, han madurado durante varios meses.