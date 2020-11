Lidia Cáceres, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ha lamentado “la desidia” del tripartito en la gestión del Centro de Emprendedores del Sebadal, “que no hace mucho era un vivero de nuevas empresas y de dinamización del autoempleo” y hoy apenas cuenta con cinco oficinas ocupadas de las 33 que oferta.

Cáceres ha manifestado su sorpresa por “la dejadez” de sus responsables políticos y la “nula dedicación” que le prestan tras conocer que “hay siete oficinas que están esperando para ser ocupadas”, pero a las que no pueden acceder sus concesionarios porque no han recibido el permiso de Desarrollo Local. “La explicación que les dan es la pandemia, algo que no entendemos si tenemos en cuenta que en Canarias la actividad empresarial no se ha paralizado”, indicó.