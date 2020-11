Una joya marina para descubrir

Una joya. Eso es el fondo marino de Las Canteras, en especial el de playa Chica, donde habitan una gran cantidad de peces y corales que ayer fueron descubiertos por tres grupos de personas, el primero fue compuesto por residentes en el Centro de Acogida Municipal (CAM) El Laso, otro de universitarios y el último con trabajadores del sector turístico como parte del primer taller de snorkel que ofrece el Fotosub en el que el objetivo principal era desvelar “la cara menos vista” de la playa capitalina, sus fondos y vida marina.

En este sentido la licenciada en Ciencias del Mar por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y directora de Snorkeling Experience, Maite Asensio, fue la encargada de dinamizar los talleres de 40 minutos. “Es una salida de snorkel guiada e interpretadas en las que se va explicando lo que se va viendo tanto en la arena como en el agua. En la arena destacamos la geología de la playa y el motivo de sus nombres -Las Canteras y El Confital- y ya dentro mostraremos la biodiversidad presente en la joya capitalina”, explicó Asensio.

El primer grupo contó con un clima ideal mientras que los dos últimos tuvieron que bañarse con 20 grados de temperatura y unas fuertes rachas de viento que ocasionaron que el mar estuviese un tanto revuelto para esta actividad. Sin embargo, las ganas de explorar la playa pudieron más.

Equipados con unas cámaras fotográficas, cinco profesionales del sector turístico se adentraron en el mar sobre las 12.20 horas y lograron capturar imágenes de varios peces, entre ellos sargos, viejas y salemas. “Esta playa es uno de los mejores sitios para conocer la biodiversidad de Canarias porque es de fácil acceso y que tiene a La Barra como protección para la zona de baño”, apuntó Asensio.

Momentos antes de entrar al mar, la licenciada en Ciencias del Mar informaba a los participantes sobre la historia del nombre de la playa de Las Canteras “que se debe a que antiguamente La Barra era una cantera de piedras que se utilizaban para hacer construcciones como la Catedral de Santa Ana, en Vegueta, que tiene materiales en su edificación provenientes de esta. Mientras, El Confital se debe a un alga roja que se llama confite y que se parece a unos dulces. Un alga calcárea coralinácea que cuando está viva es roja y cuando muere tiene la misma composición que el coral, lo que la hace importante para la bahía porque de alguna manera genera la arena que tenemos en esta playa”.

Una de las participantes fue la técnico de la oficina de turismo de Gáldar Ruth Pérez para quien esta experiencia ha resultado enriquecedora. “Recibimos la invitación para descubrir el fondo marino de la playa, solo que con el viento únicamente podremos hacer snorkel antes de La Barra y me interesaba venir para ver cómo estaba organizado ya que nosotros también realizamos un Fotosub”, indicó. “Hay animales de arena y de rocas que esperábamos ver pero que con el viento se complicaba”, sostuvo la aficionada.

El educador social del CAM El Laso, Pedro Guerra, también acudió, junto a ocho usuarios del centro, a la cita marina en la que pudo observar la gran biodiversidad. “Me ha parecido muy interesante ya que nunca me había metido en el agua con una cámara”, expresó, “lo único es que las condiciones no nos han favorecido mucho porque se metió el viento, pero aún así hemos visto una variedad de especies increíbles como viejas, fulas, cabrillas, sargos, lebranchos. La verdad es que es muy buena experiencia, me encanta el mar y la playa de Las Canteras es muy especial para mí”, aseguró.

Por su parte, el gerente de Salitre Sport, Borja Mialek, también estuvo a cargo del taller en el que se dedicaron a enseñar el fondo marino. “La idea es que los guías turísticos conozcan la biodiversidad para que luego puedan explicar y ofrecerla a sus clientes”, contó. Lo primero que se hace, explicó, es equipar a todos los participantes de trajes de neopreno, gafas, tubos, aletas y las cámaras. “Salimos con dos guías que explican las especies que vemos, cosas especiales de esta playa como lo es La Barra y todo el ecosistema que habita en ella”, manifestó.

La directora del Hotel El Verol, Marta Salgueiro y su hermano Alberto se inscribieron en el taller porque tenían la “curiosidad” de conocer un poco el fondo marino de Las Canteras. “Se ven un montón de peces, aunque por el viento la mar estaba un poco turbia y sin embargo es un espectáculo muy relajante y bonito”, narró la directora de El Verol.

“Estoy gratamente sorprendido, no me esperaba encontrar tanta variedad de peces y algas. Además, el paisaje submarino la verdad es que es muy bonito. Las Canteras es una joya que debemos entre todos valorar y conservar”, añadió Alberto Salgueiro.

Para los guías turísticos Emilio de Fez y Roland Vrancx también ha sido una actividad especial. “Fue muy divertido, hemos visto peces de todos los colores y algas. Tenía interés en realizar esta actividad y hoy (ayer para el lector) pude lograrlo”, comentó de Fez. Mientras, para Vrancx ha sido una experiencia que merece “mucho la pena ya que conocer su biodiversidad ha sido muy bonito”.