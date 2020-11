El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha incrementado hasta los 2,6 millones de euros la partida que destina para facilitar ayudas a la alimentación a familias con pocos ingresos, una prestación extraordinaria puesta en marcha por la Concejalía de Servicios Sociales con motivo de la crisis sanitaria para que puedan realizar compras de alimentos con una tarjeta sin ser estigmatizados.

El Gobierno municipal ha incrementado en 600.000 euros la partida que destina a esta línea de ayudas para atender 2.000 nuevas peticiones y en total ha dado respuesta a cerca de 9.000 familias desde marzo a las que se les ha facilitado tarjetas de hasta 500 euros.

La concejala de Servicios Sociales, Carmen Luz Vargas, ha señalado que “esta medida articulada por el Consistorio para apoyar a los hogares que peor lo están pasando en esta crisis permite que las familias puedan ir al supermercado con una tarjeta y hacer la compra de todo aquello que necesiten sin ser estigmatizados”.

La concejala ha indicado que “en los momentos difíciles y de incertidumbre que estamos viviendo a nivel mundial seguimos reforzando los recursos para apoyar a los vecinos y vecinas cuyos ingresos se han visto mermados a afrontar esta situación y lo seguiremos haciendo el tiempo que sea necesario para que todas las personas que lo necesiten tengan cubiertas sus necesidades básicas”, al mismo tiempo que ha añadido “que se trata no solo de asistir, sino de contribuir a que esas familias, de las cuales muchas no habían pedido nunca una prestación, sobrelleven esta situación y no caigan en el desánimo”

Los beneficiarios de estas ayudas deben cumplir una serie de requisitos mínimos, que son valorados por los profesionales del área de Servicios Sociales, que también llevan un control de seguimiento a fin de que las tarjetas lleguen a todos los hogares que lo precisen.

El Ayuntamiento facilita tarjetas de compra de distintos importes, en función del número de miembros de la unidad familiar. Se otorga una ayuda de 150 euros para familias de un miembro, de 300 euros para dos o más y de 500 euros para familias numerosas.

De forma paralela, el Gobierno municipal ha invertido hasta ahora cerca de tres millones de euros para ayudar a cerca de 4.000 familias en las Prestaciones Económicas de Especial Necesidad (PEEN) y de Emergencia Social (PES) para ayudar a aquellos hogares con mayores dificultades.