Barceló Hoteles se integra en la historia de nuestra ciudad

La fecha elegida para esta nueva apertura trataba de emular la inauguración decimonónica. Bien es cierto, no obstante, que en mis averiguaciones sobre este tema en la prensa de la época no he hallado pasaje que referencie la fecha exacta, de ahí que trate de analizar determinadas circunstancias y llegar a la conclusión más probable.

Veamos, estimados lectores, lo que nos dice la historia. El 16 de julio de 1890 se celebró en Londres la tercera junta general de Canary Islands Company Limited, propietaria del Gran Hotel Santa Catalina. En primer lugar intervino el presidente Mr. Cragg, del cual transcribo gran parte del párrafo primero de su alocución:

“Al someter a vuestra consideración la memoria y cuenta de la Sociedad creo es mi deber manifestar que el balance es muy ventajoso, atendiendo el corto tiempo que lleva abierto el hotel. Consideramos altamente satisfactorio que, en menos de dieciocho meses de establecida la Sociedad, se haya abierto un hotel en donde sus huéspedes encuentran toda clase de comodidades y confort…”

Dejo en este punto la referencia. La Sociedad hotelera se constituyó el 14 de agosto de 1888, si contamos los 18 meses referidos del coronel Cragg, llegamos a febrero de 1890. Desde luego me parece que el mes sí lo tenemos asegurado. Vayamos a otra circunstancia para delimitar el día.

Don José Pons, periodista o autor de un artículo sobre el Gran Hotel, publicado en El Liberal el viernes 7 de febrero de 1890, extenso y entretenido, alaba las excelencias del Gran Hotel, sus alrededores, la construcción, la hospitalidad de los isleños, distracciones que encontrarán los huéspedes, la continua llegada de vapores y la magna obra portuaria en construcción, artículo en el que dedica unas elogiosas frases a Mr. Hugo Göetz, hombre, escribe, de “talento práctico”, dando por seguro que el proyecto hotelero será beneficioso para los intereses de Gran Canaria y de los británicos que lleguen a la ciudad para pasar sus temporadas invernales. También se refiere al tiempo empleado en la construcción, dirigida por Mr. Norman Wight… ¿Por qué este extenso artículo referido al Gran Hotel, precisamente el 7 de febrero de 1890?

Reflejaré otras circunstancias que aclararán nuestras dudas. El citado Mr. Göetz, representante de la Sociedad y que actuaba como coordinador entre el consejo de administración o directorio general de la compañía, la construcción y el ayuntamiento capitalino, invitó a la prensa local, el 7 de enero, a un almuerzo y a visitar el Gran Hotel. Por otra parte, el periódico El Telégrafo del 8 de enero venía a decir a sus lectores que después de haber asistido a esa comida: “es cuando se comprende la importancia que tiene un establecimiento de esta clase en un país como el nuestro”.

El comentarista elogia el nuevo Gran Hotel, que honra a la ciudad y augura la llegada de esos señores que “en las estaciones sanitarias de Europa dejan el dinero a manos llenas”. Dirigiéndose a Hugo Göetz, dice: “el mayor entusiasta y alma de la compañía constructora…”

A esta invitación se acompañaba una gran publicidad, lo que puede demostrar que la inauguración estaba próxima. Una circunstancia muy significativa es lo que refleja El Liberal en su suplemento del 5 de febrero de 1890, al relacionar los pasajeros que han desembarcado del vapor Dumbar Castle. Entre los muchos relacionados como clientes del Gran Hotel figuraban los nombres de los matrimonios Göetz y Wight y al propio W. W. Cragg, personas ciertamente vinculadas a este establecimiento.

Todo lo analizado me hace pensar que el Gran Hotel Santa Catalina se inauguró oficialmente el jueves 6 de febrero de 1890, fecha que ha coincidido con la de la reinauguración; una coincidencia, por mor del calendario, que se manifiesta también en el día de la semana.

Historia del Gran Hotel

No me cansaré de repetir que la historia de Las Palmas de Gran Canaria estaría incompleta si no se contara la crónica del más trascendental Hotel de Canarias. El Gran Hotel Santa Catalina va más allá del concepto hotelero y de su significación: un lugar para el descanso, para el tránsito, para el turismo…

Ciertamente, para eso se creó, incluso para la cura de ciertas dolencias y como estación invernal y, como derivada posterior, ejemplo de enseñanza profesional hotelera.

Muy pronto aconteció, como consecuencia de una serie de circunstancias: el mismo lugar donde fue construido, los aires que envolvían sus estructuras, ese mar próximo y el sol que templaba sus jardines y sus balcones y, sobre todo, la gente del lugar que lo visitaba cada día…, el nacimiento de su especial naturaleza, su identidad o lo que, andando el tiempo; es decir, el correr de la historia, se ha denominado su esencia, la invariable y permanente característica de un Hotel único, cuya proyección se ha ido transmitiendo en un recorrido marcado de tres siglos.

Así fue que el viejo Hotel inglés de MacLaren del XIX se convirtió en otro de planta similar y de parecidas características estructurales y volumetría, pero de un estilo regionalista que su hacedor, Miguel Martín-Fernández de la Torre, le imprimió, finalizando la primera mitad del XX y es ahora, ya metidos de lleno en el siglo XXI, y después de una reestructuración global, al margen de otras consideraciones, cuando esta joya hotelera abre nuevamente sus puertas para irradiar su especial carácter y mantener su identidad. Las Palmas de Gran Canaria debe sentirse orgullosa de tener y poder ofrecer este Gran Hotel.

Nuestra ciudad y, por tanto, todos nosotros, estamos de enhorabuena pues este patrimonio ciudadano, artístico y arquitectónico vuelve a emprender su camino tras su rehabilitación o renovación en su significado de restablecimiento, no de renacimiento, pues nuestro Gran Hotel nunca murió o dejó de existir, siempre estuvo ahí.

Aunque, eso sí, en el período de 1923 hasta 1946, año de su demolición, esperando la decisión de una nueva apertura que no llegaría hasta la mitad del XX.

El Gran Hotel Santa Catalina, gestionado, desde noviembre de 2017, por el Grupo Barceló Hoteles que, con acertado criterio y como no podía ser de otra manera, lo incorporó a su más alta gama hotelera, la de los hoteles de cinco estrellas y gran lujo, bajo la denominación: Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, ofrece a sus huéspedes, al visitante y al cliente un verdadero refugio en un lugar privilegiado de Ciudad Jardín.

Le ofrece “un real escondite”, en este Gran Hotel, que lo acogerá ofreciéndole su protección en cada uno de sus muchos rincones singulares y especiales, escondido, concepto que se ha de entender, como encontrarse en un lugar de paz, íntimo, sustancial, y que espera recibir las excelencias de ese lugar escogido para el retiro, para el negocio, para la reunión familiar o social, para el descanso, para disfrutar de su cultura y de su historia…

De la muestra expositiva que la Sociedad Científica El Museo Canario presentó para la reinauguración del Gran Hotel, titulada Hotel Santa Catalina: Historia de Las Palmas de Gran Canaria, no se hubiera elegido mejor título, divulgativa y perfectamente estructurada.

Recojo una frase de un redactor de El Telégrafo (martes, 30 de julio de 1889) tras la visita que hizo al Gran Hotel acompañado de Mr. Göetz, frase que se integra en la composición de un extenso artículo: “…es un monumento de admiración que honra a nuestra isla de Gran Canaria”.

Observé, en el soporte expositivo dedicado a publicaciones contemporáneas, la falta de la medalla conmemorativa del Gran Hotel emitida en 1998 y de los dos libros que sobre el Gran Hotel se editaron, uno en 2002 y otro en 2017, como muestras de la importancia histórica y cultural del Gran Hotel Santa Catalina. Esta exposición se pudo visitar en el propio Gran Hotel (salón García-Escámez), hasta principios de marzo.

Llegados a este punto, estimados lectores de LA PROVINCIA/DIARIO DE LAS PALMAS, se hace preciso ampliar esta referencia histórica, dedicada a las fechas de apertura del Gran Hotel, como consecuencia de la declaración de pandemia global producida por el coronavirus, el 23 de marzo de 2020, que afectó a todo el conjunto hotelero de España y, claro está, a nuestro querido Gran Hotel Santa Catalina, que cerró sus puertas el citado día.

Incidencia de la pandemia

Una vez suprimido el estado de alarma en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gran Hotel llevó a cabo su reapertura el lunes 22 de junio. Fueron tres meses de cierre total, durante los cuales la única persona fija que permaneció en el Gran Hotel fue su director general, don Alirio Pérez, a fin de ordenar la necesaria planificación con las nuevas normas de seguridad sanitaria y de observar el imprescindible mantenimiento general de todas las instalaciones hoteleras, para lo cual los técnicos propios del Gran Hotel lo visitaban casi a diario a requerimiento del director a fin de realizar los distintos trabajos de conservación, limpieza y mantenimiento.

El martes 23 de junio los reyes de España, don Felipe y doña Letizia, visitan la ciudad, como primer encuentro de su llegada a Canarias e iniciando un recorrido por toda España, a fin de impulsar y dar ánimo, tras los padecimientos sufridos por la pandemia, no solo a la población en general, también a los potenciales visitantes a las islas, siendo como es Canarias la gran receptora de un turismo considerado como motor principal económico de esta región.

Sus majestades quisieron pasear por los alrededores de la playa de Las Canteras, después visitar la Casa-Museo Pérez Galdós y, también, el Gran Hotel Santa Catalina. Se puede considerar que Felipe VI y la reina visitaron tres de los más destacados elementos representativos y culturales de nuestra ciudad.

Ya avanzado el mediodía, los reyes accedieron al Gran Hotel, siendo recibidos por el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo patrimonio artístico-arquitectónico se integra este Gran Hotel desde 1923.

Acompañaba al alcalde don Augusto Hidalgo; la cabeza visible del Grupo Barceló y copresidente, don Simón Pedro Barceló y altos directivos de Barceló Hoteles, entre los cuales se encontraba la directora de expansión de Barceló para Canarias y Cabo Verde, doña Pilar Parejo. Los reyes de España, visitantes regios en esta ocasión del Gran Hotel, tras pasar por sus habitaciones, se dirigieron al gran vestíbulo a fin de proceder al descubrimiento de una placa en recuerdo de esta regia visita al Gran Hotel tras su reapertura, una vez finalizada el denominado estado de alarma.

SUS MAJESTADES LOS REYES

Visitaron Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel

Con motivo de su reapertura

Las Palmas de Gran Canaria, 23 de junio de 2020

Tras este sencillo acto, sus majestades pasaron al gran salón García-Escámez, donde recibieron información general de las reformas y rehabilitación sufrida por el Gran Hotel.

Una vez informados los reyes de la gran reforma realizada pasaron a presidir, en el salón Palmeras-Pepe Dámaso, la recepción prevista con el ejecutivo regional y representantes del sector turístico, recepción encabezada por el presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, don Ángel Víctor Torres.

El Gran Hotel Santa Catalina, en situaciones tan adversas, ha dado un paso más en su dilatada historia y, en este su caminar de siglos, deja su marca indeleble como el gran representante de nuestra hotelería y ejemplo constante de su significación social.

Hoy hemos hablado, únicamente, de la historia de nuestro Gran Hotel, que no es poco, una crónica que seguirá marcando su camino, la senda de su cultura y el reflejo de su esencia. Y en este sentido histórico, ¿no sería posible recuperar el apócope Gran y añadirlo a Hotel, de modo que su denominación inicial se rescatara? Santa Catalina a Royal Hideaway Gran Hotel y en lo más alto del frontispicio: GRAN HOTEL SANTA CATALINA. Es lo que se merece este Gran Hotel de cinco estrellas gran lujo.

Finalmente decir que la Asociación de Amigos del Hotel Santa Catalina el viernes 31 de enero de 2020 cedió al Gran Hotel, para su exposición al público, dos atractivos cuadros en los que, en resumen, se refleja la historia, el camino de tres siglos recorrido por nuestro querido Gran Hotel Santa Catalina, crónica a través de todas las empresas que han gestionado esta joya hotelera.

Estimados lectores, visiten el Gran Hotel. No se arrepentirán si con tranquilidad y paciencia recorren las estancias del Santa Catalina a Royal Hideaway Hotel, experimentarán una extraordinaria experiencia, estarán visitando un singular museo de historia y de obras de arte y en su imaginación percibirán que esa historia que recorren es, en gran medida, la crónica de esta ciudad nuestra. Les invito a ello.