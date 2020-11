El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria va a recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que suprime el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) a los 187 operarios que fueron despedidos a finales del mes de enero por el servicio de Limpieza Viaria.

El alcalde del Ayuntamiento capitalino, Augusto Hidalgo adelantó que los servicios jurídicos del Consistorio han manifestado que la sentencia es recurrible y que por tanto están “obligados” a llevarlo hasta máxima instancia, a no ser que los abogados del Gobierno municipal digan lo contrario. Por lo tanto, añadió que hasta que no se resuelva ese recurso no tomarán ninguna otra decisión al respecto.

De igual forma indicó que los 187 trabajadores también van a recurrir el fallo del TSJC interpuesto por el comité de empresa de Limpieza Viaria ya que ellos buscaban la nulidad y no se la concedió el Juzgado puesto que este dejó en manos del Ayuntamiento la decisión de readmitirlos o indemnizarlos por lo que Hidalgo sostiene que “en ese sentido nos han dado la razón a nosotros”.

En cuanto a las peticiones de este colectivo de barrenderos de reunirse con representantes del Consistorio y que afirman les ha sido negada esta opción, el alcalde apunta que le consta que “se han reunido en muchas ocasiones con distintos responsables, tanto del área de Limpieza como del resto del gobierno municipal, por lo que no creo que eso sea un problema”, manifestó.

Además, expresó que la Administración Local tiene a sus representantes sindicales, algo que “no puede perderse de vista porque estamos hablando de las reclamaciones de un colectivo que estaba trabajando en el Ayuntamiento”, aseguró Hidalgo a la vez que agregó que él también se reúne con la representación sindical y legal que existe en el Consistorio. Estos 187 barrenderos entraron al Ayuntamiento a través de una bolsa de trabajo temporal por tres años, pero fueron despedidos a los seis meses por una supuesta falta de presupuestos destinados a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).