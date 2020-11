Augusto Hidalgo: “La capital tiene músculo financiero para seguir creando empleo”

La inmigración marca la actualidad en Gran Canaria y en el Archipiélago. ¿Qué papel tuvo el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en la liberación de las 227 personas que el pasado martes acabaron en una plaza de la ciudad?

La responsabilidad que nos corresponde como administración local es atender a todas aquellas personas que lo están pasando mal y necesitan una ayuda. Independientemente de su procedencia. Nosotros colaboramos para que nadie durmiera al raso si no era su voluntad. Creo que la mejor bofetada para todos los responsables públicos que no están a la altura y para la sociedad en general son aquellos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que recibieron a esos inmigrantes en la plaza de La Feria con bocadillos y mostrándoles solidaridad. Creo que es la mejor foto que representa lo que es la capital grancanaria; y me siento orgulloso por tener unos ciudadanos así.

¿Cree que el Ministerio del Interior hizo bien las cosas?

No me incumbe a mí explicar cuáles fueron las circunstancias que se dieron. Lo que nos correspondía era salvar la situación momentánea. Siempre esta administración va a apoyar con recursos, lo hemos demostrado, vamos a seguir estando ahí cuando hay una situación que afecte a seres humanos, aunque no sea competencia nuestra; otros tendrán que responder sobre sus responsabilidades. Desconozco por completo lo que ha ocurrido y no se me ha informado sobre ello, además ni siquiera se produjo en este municipio. Nosotros vamos a seguir corroborando los acuerdos humanitarios y vamos a respaldar con recursos a todas las personas que lo necesiten. Al mismo tiempo, los pocos alcaldes que hemos puesto recursos para solucionar este problema, curiosamente, somos los que menos estamos hablando de este asunto; intentando así no generar una situación de conflicto que derive en una situación peor, creo que eso es un ejercicio de responsabilidad. Vamos a seguir ejerciéndolo. Me gustaría decir muchas cosas sobre lo ocurrido el otro día pero prefiero decírselas a los y las responsables directamente, por teléfono o a la cara.

¿Teme que pueda ocurrir una desgracia?

La desgracia está ocurriendo en el mar. Es curioso que en el Mediterráneo estemos viendo a cada rato esa situación tan dramática que se vive allí de la gente muriendo en el mar, cuando esta ruta es mucho más dura. Porcentualmente, son muchos más los que están saliendo de África y están muriendo en el mar en esta parte del Atlántico que en el Mediterráneo, según datos de las ONGs y algunas instituciones gubernamentales. Esa es la tragedia principal, evitar que esas personas mueran, ya sea impidiendo que salgan de sus costas o que consigan llegar vivas a Canarias. Lo que pasa con posterioridad se rige por la Ley de Extranjería, que es garantista con respecto a esas personas.

Le he escuchado decir que el Ayuntamiento no se equivoca cuando pone la sostenibilidad como un eje fundamental de sus políticas con respecto a la pandemia. ¿A qué se refiere?

Tenemos claro desde hace mucho tiempo que para poder crecer como ciudad tiene que haber un pacto solidario con las generaciones futuras, que garantice el sostenimiento de la sociedad en la que vivimos, pero al mismo tiempo poder hacerlo generando actividad económica y empleo. Eso ha tenido una confluencia con una realidad que es la pandemia que estamos viviendo y que ha puesto el foco en los instrumentos para salir de ella y estos coinciden con las estrategias de sostenibilidad. Los responsables públicos tenemos que garantizar que se correspondan con los objetivos de crear puestos de trabajo. Seguir creciendo, este ha sido un debate que en el mundo ecologista ha estado mucho tiempo, crecer o no crecer, pero en mi gobierno creemos que se puede hacer de forma sostenible con nuevas tecnologías y con inversión. Por eso ha habido una confluencia de situaciones, de la terrible pandemia de la Covid-19 y un plan de reconstrucción que Europa ha puesto sobre la mesa. Este traerá 140.000 millones de euros a España y sus líneas estratégicas coinciden con las nuestras de crecimiento urbano. Estaremos en primera línea para conseguir esos recursos porque llevamos años preparándonos.

"Tenemos que convertirnos de nuevo en punta de lanza tecnológica, tenemos el campo de prueba perfecto, una ciudad que casi se abastece al 100% de agua desalada"

El Pacto Verde local que presentaron hace un mes se perfila como un proyecto muy ambicioso. Podría concretar más al respecto.

Hemos presentado una planificación que es muy amplia y ambiciosa, porque va desde la reforestación a la gestión del agua, de los residuos, movilidad. Cada ámbito se irá explicando de forma pormenorizada. Esta semana se presentó por parte de la concejala de Aguas el Plan de Infraestructuras Hidráulicas que es una pieza fundamental desde el punto de vista de la inversión en ese proyecto. Se trata de elementos de mucho calado con desaladora, depuradora, tanques de tormentas para evitar inundaciones, infraestructuras para conseguir los vertidos 0, que hoy ya se consigue pero no en época de lluvia. Tenemos que garantizar que esta ciudad esté preparada para crecer. La ventaja es que hablamos de nuevas tecnologías, que requieren de una mano de obra cualifica. Esta es la parte positiva, es una inversión en I+d+i, una apuesta de ciudad. Siempre se ha hablado de que éramos punteros por incorporar la desalinización en Canarias; ahora que estamos en una época en la que ya está normalizado en el mundo y nos vamos quedando atrás, estaremos en condiciones de exportar tecnología si somos capaces de retomar ese testigo. Convertirnos de nuevo en punta de lanza tecnológica, tenemos el campo de prueba perfecto, una ciudad que casi se abastece al 100% de agua desalada. Eso es algo que no ocurre en prácticamente ninguna ciudad del mundo, la que más lo hace de España. Esto no es humo, cada apuesta del Pacto Verde local va a tener un desarrollo, llevamos cinco años trabajándolos, no improvisamos. Europa quiere que vayamos con proyectos, ya lo hemos vivido cuando hemos ido, si no ven que hay una planificación y proyectos concretos detrás no nos vamos a llevar los recursos y no seremos capaces de ejecutarlos.

En ese Pacto Verde la movilidad sostenible es vital. ¿Se ha demostrado eso ya con las obras de la MetroGuagua? No solo como medio de transporte, si no como elemento transformador de la ciudad.

El plan de movilidad urbana sostenible de Las Palmas de Gran Canaria es el único que existe en Canarias y uno de los pocos en grandes ciudades de toda España. Es un ejemplo de planificación, ahora me ha tocado ejecutarlo porque antes no habían sido capaces de hacerlo, una cosa es planificar, pero después hay que buscar los recursos y ahí está nuestra capacidad de gestión. La MetroGuagua es un elemento más, también está el Plan Director de la Bici, las peatonalizaciones, mejoras en la accesibilidad, pero no es baladí. El BRT afecta a todo el tejido urbano en la parte baja de la ciudad. Hay zonas muy contrastables. Mesa y López es un ejemplo. Ahora Luis Doreste Silva, Venegas, ajardinar zonas en el centro de la ciudad donde se decía que era impensable, ordenar el tráfico, ganar espacio para los peatones, mejorar los nudos que estaban mal resueltos urbanísticamente. Todo eso tiene una filosofía que va más allá, que es la movilidad sostenible; eso lleva inserto la mejora del tejido de los barrios, porque se modifica el entorno. Ahora nos vamos a un proyecto de cara a 2030, donde sacamos una compensación de lo que estamos haciendo; y como la tecnología cambia tendremos que incorporar nuevos elementos de movilidad, como los patinetes, todo eso habrá que planificarlo.

¿Por qué se han retrasado las obras en Mesa y López?

Tuvieron un retraso puntual en un tramo que ya está terminado. Fue por una empresa que se llevó varios concursos, pero es algo casi normal en una ciudad donde tenemos una inversión de más de 100 millones de euros. Cuando estábamos saliendo de la crisis de 2008 fuimos los primeros en conseguir recursos externos y empezar a hacer obras. Las empresas se lanzaban porque no había inversión. Fuimos los pioneros. Pasados los años, con la economía ya reactivada y la situación más normalizada competíamos en un mercado más agresivo y siempre te encuentras algunas empresas que bueno... Pero esto ya lo hemos resuelto, creo que de manera eficiente, hoy los tramos en Mesa y López van a un ritmo perfecto, como se han planificado. Al que va hasta plaza de España le faltan semanas, dentro de lo establecido. En plaza de España estamos en plena actuación y en Concepción Arenal también, tenemos tres obras en la misma zona. Todos van en tiempo. Pero cuando se saca mucha inversión a la calle podemos encontrar problemas, aún así hemos sido rápidos en rescatarlas y hacer lo posible para que vayan más rápido.

¿Qué va a hacer el Ayuntamiento con la desembocadura del barranco de Tamaraceite? Se había planteado un proyecto hotelero.

El planteamiento establece la posibilidad de un hotel, es el único suelo de la ciudad de titularidad municipal con este uso. En plena crisis se sacó a concurso pero quedó desierto. Nuestra idea es aprovechar y terminar el proceso largo y tedioso de expropiar las últimas conserveras, poderlas tumbar, ganar espacio y que pueda haber un desarrollo hotelero, además de ganar espacio y ampliar las zonas deportivas por debajo del viaducto de la GC-2.

“El Puerto es un elemento clave y estratégico en la creación de empleo”

En el mandato de Juan José Cardona se alcanzó un buen entendimiento entre la Ciudad y el Puerto. ¿Esa comunión se mantiene? La relación ha sido excelente, tanto con Cardona como con Ibarra. El Puerto ha sido un elemento de bálsamo en estos meses. Hemos sido una de las ciudades donde menos ha crecido el desempleo durante la crisis del Covid, en comparación con el resto de Gran Canaria, Canarias y el Estado. Durante la desescalada es donde más puestos de trabajo se han creado. No dejamos de ser una economía diversificada dentro del escenario general de dependencia del turismo; que nos afecta porque también vivimos de ese sector, pero esa diversificación radica en el Puerto, donde hay una economía con empleo estable y altamente cualificado. El Puerto no solo ha descendido, si no que se ha mantenido y está ya creciendo. Eso ha sido determinante, hemos tenido hoteles abiertos gracias a los cambios de tripulaciones, por ejemplo. Ha sido un elemento clave y es estratégico a largo plazo. Por eso es necesario que las instituciones se coordinen. ¿Qué nuevos proyectos tienen en mente? En cuanto a proyectos, el eje fundamental está en el Istmo con el proyecto Puerto-Ciudad. Es verdad que nos ha pillado el Covid por el medio y eso ralentiza algunas ejecuciones, pero ya tenemos planificado el trasvase de las naves de Cruz Roja y del PMA para el interior del Puerto, donde tendrán mejor logística e instalaciones. Podremos liberar así todo un espacio en el frontal de la zona portuaria, del acuario, mejoraremos las conexiones con la pasarela. Hay proyectos nuevos que irán al Puerto, el plan de infraestructuras hidráulicas contempla una depuradora en esta zona. Una instalación casi inocua. Por otro lado, se están tirando unos tanques de combustible pegados a la ciudad que estaban obsoletos, había que desmantelarlos y va a suponer una mejora en el desarrollo urbano. Las dos entidades colaboramos en diferentes frentes. Sin un entendimiento entre ambas partes no seremos capaces de avanzar. La Base Naval sigue siendo un tapón para el desarrollo de la ciudad. ¿Hay conversaciones para su traslado? En la Base Naval llevamos tres años con reuniones formales con el Ministerio de Defensa, con el que tenemos una buena relación porque hemos tenido distintas cuestiones con ellos. Hemos logrado convencerles, fuimos a Madrid donde se cerró el acuerdo y coincidimos que en esa zona hay un estrangulamiento urbanístico, en un entorno que estamos remozando de forma clave, porque corta el paseo marítimo que ya hemos hecho desde el muelle de Santa Catalina y este queda cortado hasta Alcaravaneras. Las conversaciones han sido arduas. Habrá un retranqueo y vamos a ganar todos, porque la idea será sacar partido a un Museo Naval que casi nadie conoce pero que tiene un fondo interesante; y no solo hemos tenido que hablar con el ejército, está también el Club Nautico, el cual tiene una fachada protegida que nadie puede percibir porque hay un manojo de verjas y coches. Si retranqueamos la Base pero nos encontramos con el Club estamos en las mismas. Lo hemos hablado con la anterior directiva y con la actual, espero llegar a un acuerdo, las conversaciones van muy bien.

Hemos visto que están midiendo las frecuencias de pasos en los carriles bici de Alcaravaneras y plaza de La Feria con buenos resultados. ¿Usan los ciudadanos de la capital lo suficiente la bicicleta? ¿Qué hace falta para que se sumen los vecinos a este medio?

Las bases de ciudadanos que han dejado el coche para utilizar la bicicleta han sido tremendas, solo hay que ir a cualquier otra ciudad española donde no hayan apostado por ella para verlo. Voy andando todos los días al Ayuntamiento y por defecto me giro y veo la frecuencia con la que pasan, no solo bicicletas, también patinetes. Vamos a hacer una apuesta para que crezca ese sector. Solo necesitábamos tener una red viable, segura, donde no compitieran con el vehículo privado y fueran capaces de llegar a su centro de trabajo, su lugar de ocio o a visitar a la familia de manera segura. Iremos más allá del Plan Director porque la intención es poner carriles en la parte alta de la ciudad y las conexiones con la zona baja. La bicicleta eléctrica ahora es casi experimental con solo dos estaciones, pero la idea es que la gente pueda usarla de manera asidua.

"No nos dejamos llevar por los impulsos de los ataques en las redes. Las zonas verdes en la ciudad han crecido como nunca"

En sus mandatos ha crecido la masa verde de la capital. Sin embargo, hay una corriente de opinión negativa sobre la gestión del arbolado, los trasplantes o la presencia de mucho cemento en los parques.

Si hay algo indiscutible es que nunca en una etapa anterior había crecido tanto la masa verde. El parque de La Ballena, con 660.000 metros cuadrados es el más grande de toda Canarias. El de La Paterna, Tamaraceite, el corredor verde, la repoblación de la montaña junto al Doramas que se había ido desecando durante décadas. También vamos a ir a las zonas no estrictamente urbanas. Nuestra apuesta es 50.000 árboles y palmeras de aquí a final de mandato. Lo vamos a hacer en zonas como San José del Álamo o el Cono Sur, que son periurbanas donde ganaremos zonas verdes. Pero vivimos en el mundo de las redes sociales y cada vez que se trasplantan o fallecen árboles esa es la imagen. Lo cual demuestra, y creo que eso está bien, que hay una alta sensibilidad al respecto, porque siempre hemos tenido el estigma, que era cierto hasta hace poco, de ser una ciudad de ladrillo. Eso ha ido cambiando cuando se recuperó Las Rehoyas o se creo el Juan Pablo II. Por eso hemos hecho una apuesta radical, poniendo zonas verdes donde antes no existían, donde había solares. Eso sí, los árboles todavía tienen que crecer. Siempre pongo un ejemplo de cuando se peatonalizó Galicia, que causó un gran impacto. Hubo críticas con un flamboyán que se trasplantó, ahora que ya han crecido ya no sale en las redes. Hay una arboleda donde antes solo había coches. Es una cuestión de tiempo. No nos dejamos llevar por los impulsos de los ataques en las redes. Las zonas verdes en la ciudad han crecido como nunca.

También se ha prometido reducir los gases de efecto invernadero en un 40%. ¿Cómo estamos ahora? ¿Han medido la calidad del aire? ¿Ha mejorado estos años?

Para poder reducirlos hay que medirlos. Ya lo estamos haciendo. En el pacto de los alcaldes nacionales es el 30/40, un 40% de reducción de aquí a 2030, dentro del Horizonte Verde. En los últimos cuatro años la ciudad ha mejorado sus balances, quitando el periodo de cuarentena que supongo habrá una caída bestial con su recuperación posterior. Los estudios nos han servido para saber dónde están los elementos contaminantes y básicamente es el vehículo privado. El mayor portador de contaminación son las partículas que emiten los coches, la idea es que los conductores vayan cambiando a una tecnología más sostenible y, al mismo tiempo, ganar espacio para el transporte público. Lo estamos haciendo, planificando para que la gente utilice otras formas de desplazamiento. Veremos si ese esfuerzo es real de aquí a 2030.

¿Cómo va la tramitación del IBI solar? ¿Será una realidad?

Uno de los puntos de Horizonte Verde que tuvimos que adelantar fue precisamente el IBI solar. Teníamos previsto ponerlo en marcha en enero del año que viene. Pero eso ya está avanzado y está aprobado en pleno. Va a tener un impacto importante, sobre todo en las empresas que podrán ahorrarse el 50%, 6.000 euros anuales; pero también entre las comunidades de vecinos o en casas individuales. Tiene como elemento fundamental el incentivo de utilizar paneles solares, ahora amortizas la inversión, así avivamos con un incentivo fiscal de reducción de tarifa un objetivo medioambiental. Es una forma inteligente de gestionar los impuestos.

"Mucha gente se piensa que los mayores ruidos se deben a las terrazas, pero están fundamentalmente en las grandes vías de la ciudad"

Dentro del Pacto Verde local habló de un mapa del ruido y medidas para mitigarlo.

Ese mapa ya lo hemos hecho. Ya sabemos donde están los mayores ruidos de la ciudad, algo que no era ningún misterio. Mucha gente se piensa que los mayores ruidos se deben a las terrazas, pero están fundamentalmente en las grandes vías de la ciudad. Es algo obvio, aunque es un ruido que casi interiorizamos, lo admitimos como parte del ambiente urbano y no nos molesta, pero es igual de nocivo para la salud. Lo hemos aceptado, pero ahí están los mayores decibelios y la mayor afección sanitaria. Esto va a ser controlado, la Unión Europea así lo ha dicho, incluso dentro del punto de vista penal si en el futuro no se ataja. Ya ha habido sentencias contra responsables públicos en la Península por no haberlo paliado. El segundo paso es hacer un plan de mitigación, en eso estamos trabajando. La idea es que el mapa se vaya actualizando y sea publico para que la gente lo conozca y tenga información veraz sobre lo que pasa en la ciudad. Al mismo tiempo debemos actuar y tener un plan con todo tipo de aristas. El mapa es muy curioso, los ruidos están incluso detallados por la orientación de las fachadas.

¿Cree que esta ciudad es amable para el peatón y para las personas con movilidad reducida?

Hay indicadores que nos han colocado en buena posición a nivel nacional y hemos avanzado de forma llamativa en los últimos años. Ya hubo apuestas en el pasado en la ciudad en Triana o en la zona del Puerto, pero hoy la diferencia es que lo estamos haciendo de una manera estratégica mediante la movilidad sostenible. Para la peatonalización se requiere ganar espacio. Mesa y López es el ejemplo más simbólico. Aprovechando los recursos de la MetroGuagua, aunque esta no pase por todo el trazado, estamos transformando todo el eje hasta plaza de España. Ese es un caso concreto, pero nuestra filosofía es la de garantizar que todo el mundo pueda trasladarse andando al lugar de trabajo o de ocio. Donde único no lo viven aún es en la zona alta de la ciudad, allí lo ven más complicado. Pero si nos pusiéramos a ver los cambios que se han dado en la zona de Tamaraceite para ir desde el barrio de La Suerte o Piletas hasta el centro nos quedaríamos sorprendidos, algo que hasta hace unos años era impensable, nadie se lo planteaba porque era necesario el coche. Ya no hablamos solo de transporte público, si no de construir calles nuevas. Estamos levantando taludes para nivelar zonas y aprovechar fincas agrícolas que fueron muriendo y se quedaron dentro de la trama urbana. Esos lugares tienen que tener las mismas condiciones de zonas verdes o carriles bici que el centro de la ciudad. Se puede hacer respetando el entorno. Alguien que conociera la ciudad y ha vuelto después de años y ve aquella zona se queda realmente impactado.

¿Cuándo se implantará el contenedor marrón? Que es otra de las medidas del Pacto Verde local.

En un año aproximadamente. Va a ser una de las propuestas de cambio más potentes que veremos en los próximos meses. La gestión de los residuos implica al ciudadano de forma clara. Hemos tenido un cambio de mentalidad con los años, ha costado y ha sido lento. Pero la separación en las empresas y las casas prácticamente se ha implantado, la sociedad cada vez recicla más. Tenemos que dar un paso más. Vamos a incorporar otro contenedor, el marrón, que será para lo orgánico. Después estará el de restos y los otros que ya conocemos. Esto requiere de la colaboración ciudadana. Lo implantaremos en toda la red de residuos.

De hecho, también habló de la recogida de basura puerta a puerta, ¿han avanzado en esta propuesta?

Queremos ir más allá con un proyecto que ya se ha puesto en marcha en algunos lugares del mundo y de España, en algunas ciudades pequeñas, que es la recogida puerta a puerta. ¿Qué es? Pues un ejercicio de mayor responsabilidad. Delante de tu bloque, casa, ya veremos el formato, tendrás la separación completa de los residuos. Hay que ir más allá en la apuesta de cambio. Hay que ir apostando por desafíos novedosos, veremos cómo funciona en esta ciudad. Aquí tenemos unas características propias, por ejemplo, se abre el antiguo vertedero [complejo medioambiental] todos los días, eso no pasa en todos los lugares del mundo, vamos a tener esas comodidades pero debemos ir más allá.

Considera que estamos lo suficientemente concienciados.

Estoy convencido que no somos nada distintos a un señor noruego. Lo creo en todas las actuaciones que hacemos. Cuando empezamos los cambios en movilidad nos decían que no éramos Amsterdam. Entonces había que coger las imágenes de esta ciudad en los años 80 cuando los vecinos protestaban porque iban a peatonalizar zonas o poner carriles bici. Ahora se han acostumbrado al sistema, son un ejemplo de ello y lo reivindican. Nosotros igual. Todas las actuaciones que hacemos es un cambio de cultura, de modelo, convertirnos en referencia. ¿Por qué la gente dice que estamos menos preparados para adaptarnos al cambio? Creo que sí lo está demostrando, firmemente. Se generan debates y controversias, pero como en toda sociedad democrática. Eso está bien. Hay quien dice que todo ese ruido nos perjudica políticamente, pero hemos demostrado que somos valientes y no nos hemos dejado guiar por el ruido de las redes o una confrontación directa por el miedo al cambio. Se debate y se intenta consensuar, convencer de que este es el modelo a seguir y hasta ahora lo estamos consiguiendo. La ciudadanía está preparada para esto y para más. La gente tiene el ADN inoculado que no podemos dejar una sociedad peor a las generaciones futuras y eso habla muy bien de la ciudad en la que vivimos.

Presentaron esta semana un gran proyecto de infraestructuras hidráulicas. ¿Cómo estamos en cuanto a vertidos, calidad de la red de alcantarillado?

No estamos como debería estar una ciudad del tamaño como en la que vivimos. Esa es la realidad. La prueba más constatable fueron las lluvias de octubre, es verdad que fueron intensas y que pluviómetros como el de la plaza de La Feria detectaron niveles muy altos, pero la prueba de que no funciona la red es que se inundó esta parte de la ciudad. Eso tiene que mejorar. No tenemos lluvias permanentes, pero debemos estar preparados para ellas, tenemos una orografía complicada. Al mismo tiempo no podemos esquilmar los pocos acuíferos con los que contamos y debemos poder reutilizar ese agua. Las infraestructuras tienen que ser las adecuadas y hoy no se corresponden. Estas se hicieron en su momento, con tecnologías obsoletas que generan molestias en algunos casos en el entorno. Por ejemplo, en la depuración, que crea olores cuando hoy la tecnología permite que sea de manera inocua. Pueden estar incluso en zonas urbanas, aunque apostamos porque no lo estén. Tenemos un alcantarillado que se diseñó para un tercio de lo que hoy es la ciudad y, al mismo tiempo, esa red tiene problemas porque vivimos al lado del mar. La erosión es terrible, cuando vamos a reparar ciertas instalaciones nos damos cuenta de que se han diluido y las aguas fecales se han filtrado en la tierra. Eso no puede ocurrir. Requiere de una inversión importante; de difícil beneficio político, porque es una infraestructura que levanta la ciudad, genera molestias, se tapa y no hay un parque bonito que inaugurar. Normalmente tiene poco impulso político, pero es algo esencial. El proyecto que hemos presentado es muy ambicioso porque permite transformar por completo la gestión del agua en la ciudad, un recurso que cada vez será un bien más escaso y más preciado.

El Pacto Verde garantiza 15.000 puestos de trabajo. ¿Tiene fijadas las fuentes de financiación del proyecto?

Pues lo dije al principio. Curiosamente se ha dado esa confluencia de necesidades para combatir el Covid y, al mismo tiempo, nuestros proyectos de gestión; por eso nos encontraremos en la primera fila de la carrera para poder obtener esos recursos. Están ahí y creo que la mejor forma es presentar proyectos sólidos. He oído de todo cuando he ido a Europa a solicitar financiación. Primero, debido a los complejos de una ciudad como la nuestra, no somos un Ayuntamiento de prestigio para solicitar en igualdad de condiciones que las grandes ciudades, decían, ¿por qué no? Resulta que lo hemos hecho. Acabamos de competir en un premio de sostenibilidad ambiental con ciudades como Roma, en la final. Se puede hacer si hay trabajo detrás, a veces todo esto dura años de planificación pero después cuando te sientas eres fiable. He ido a los ministerios y aquello es como un examen. Veía a otras ciudades y a sus concejales cómo salían de esas reuniones llorando, todo porque habían improvisado el proyecto al salir una convocatoria de subvenciones y cuando se han sentado delante de los responsables europeos o del ministerio les trituran. Y eso se nota. Se demuestra porque no tienen nada detrás. Hemos ganado un prestigio en el ámbito español y europeo. Estamos convencidos de que la financiación llegará.

¿Cómo definiría el comportamiento de los habitantes de Las Palmas de Gran Canaria durante la pandemia?

Creo que ejemplar. Lo digo con orgullo. Ha habido incumplidores de las medidas que se han tomado por el Covid-19, es algo normal al ser una ciudad grande, pero nosotros hemos sido contundentes. Cuando de repente empezamos a tener la segunda ola en agosto tomamos medidas duras y firmes. Esta semana se publicaron los datos de multas que hemos planteado y son casi las mismas que se han presentado por tráfico en la misma etapa; 11.000 solo por no llevar mascarilla desde julio demuestra nuestra contundencia al respecto. Pero eso ha sido una minoría, la mayoría de la ciudadanía ha cumplido en este tiempo. La prueba de eso es que hoy somos la ciudad con el menor índice de contagios de toda España. Somos uno de los municipios con menos casos de Gran Canaria, en comparación a la población de cada uno. Hemos sido duros con quienes no se comportan; después hay elementos que se nos escapan, es un virus y es impredecible, evidentemente puede venir otra ola, pero volveremos a ser igual de contundentes en ese caso.

¿El Ayuntamiento se ha implicado lo suficiente en esta crisis de salud pública?

Desde el minuto uno. No somos competentes sanitarios, pero sí sabíamos de que éramos responsables sociales de garantizar en el ámbito de la seguridad en el control y en el territorial del municipio. Eso lo hablé desde el minuto uno con presidencia, incluso antes de tener los datos malos de agosto. Antes de eso estaba en una conferencia de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con el alcalde de Madrid, estábamos comentando cómo fue la primera ola y la desescalada, que aquí no hubo casi y por eso le dimos la medalla de Oro a la ciudadanía como ejemplo de ello, podríamos darles una segunda, porque esa ecuación con las administraciones, los dispositivos es la correcta. Nosotros fuimos más allá y tomamos medidas contundentes, evitamos los lugares de concentración de jóvenes entre otras medidas. El resultado fue en 15 días automático, la curva se desplomó. No podemos comprobar la causa efecto, pero los datos son esos. La idea es que volvamos a actuar en la medida de nuestras posibilidades en caso de darse el escenario.

“Estamos en puestos de salida para captar recursos, hemos hecho los deberes”





El vicepresidente, Román Rodríguez, señalaba hace unas semanas que esta crisis va a generar unas medidas de estímulo altas. ¿Cómo va a abordar esa situación el Ayuntamiento capitalino?

El escenario de las administraciones locales no es el mismo que el de las autonómicas o el Estado. De hecho a Canarias les van a caer 600 millones de euros que no preveían sin tener que devolver nada, con eso van a cuadrar las cuentas. A las administraciones locales no, nos han empezado a descontar desde agosto todas las caídas de ingresos. Ahora se va a ver quiénes hemos saneados las cuentas en los últimos años. Pensábamos que lo hacíamos para proyectos futuros, tenemos músculo para respaldar unos presupuestos, poder seguir haciendo inversión y generando empleo. Eso es muy difícil con una caída de ingresos, que no tendrán las Comunidades Autónomas o el Estado, pero a ellos les van a llover los millones, a los municipios solo les caerán si están preparados. Nosotros estaremos en el puesto de salida, hemos hecho bien los deberes, pero hay muchos ayuntamientos que lo pasarán mal. Seremos capaces de captar recursos.

Buena parte de los presupuestos municipales en los últimos años se lo ha llevado la política de Vivienda, ¿seguirá siendo así en el futuro?

Nos hemos convertido en el ayuntamiento que más gasta en vivienda per cápita, según un estudio reciente. Seguimos adelantando recursos de los convenios con el Estado, gracias a eso conseguimos más dinero. Cuando vamos a Madrid a pedir recursos los edificios ya los tenemos levantados. Eso es lo increíble y nos lo han dicho, que no es lo normal. Lo hemos hecho en Tamaraceite, 220 familias del patronato Francisco Franco que están estrenando sus casas nuevas en condiciones de dignidad, cuando antes vivían en chabolas verticales; ya estamos licitando el primer bloque de Las Rehoyas; en la Vega de San José estamos poniendo ascensores. Esto lo vamos a llevar al alquiler, vamos a seguir ayudando a quienes peor lo están pasando.