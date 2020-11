“El Puerto es un elemento clave y estratégico en la creación de empleo”

La relación ha sido excelente, tanto con Cardona como con Ibarra. El Puerto ha sido un elemento de bálsamo en estos meses. Hemos sido una de las ciudades donde menos ha crecido el desempleo durante la crisis del Covid, en comparación con el resto de Gran Canaria, Canarias y el Estado. Durante la desescalada es donde más puestos de trabajo se han creado. No dejamos de ser una economía diversificada dentro del escenario general de dependencia del turismo; que nos afecta porque también vivimos de ese sector, pero esa diversificación radica en el Puerto, donde hay una economía con empleo estable y altamente cualificado. El Puerto no solo ha descendido, si no que se ha mantenido y está ya creciendo. Eso ha sido determinante, hemos tenido hoteles abiertos gracias a los cambios de tripulaciones, por ejemplo. Ha sido un elemento clave y es estratégico a largo plazo. Por eso es necesario que las instituciones se coordinen.

¿Qué nuevos proyectos tienen en mente?

En cuanto a proyectos, el eje fundamental está en el Istmo con el proyecto Puerto-Ciudad. Es verdad que nos ha pillado el Covid por el medio y eso ralentiza algunas ejecuciones, pero ya tenemos planificado el trasvase de las naves de Cruz Roja y del PMA para el interior del Puerto, donde tendrán mejor logística e instalaciones. Podremos liberar así todo un espacio en el frontal de la zona portuaria, del acuario, mejoraremos las conexiones con la pasarela. Hay proyectos nuevos que irán al Puerto, el plan de infraestructuras hidráulicas contempla una depuradora en esta zona. Una instalación casi inocua. Por otro lado, se están tirando unos tanques de combustible pegados a la ciudad que estaban obsoletos, había que desmantelarlos y va a suponer una mejora en el desarrollo urbano. Las dos entidades colaboramos en diferentes frentes. Sin un entendimiento entre ambas partes no seremos capaces de avanzar.

La Base Naval sigue siendo un tapón para el desarrollo de la ciudad. ¿Hay conversaciones para su traslado?

En la Base Naval llevamos tres años con reuniones formales con el Ministerio de Defensa, con el que tenemos una buena relación porque hemos tenido distintas cuestiones con ellos. Hemos logrado convencerles, fuimos a Madrid donde se cerró el acuerdo y coincidimos que en esa zona hay un estrangulamiento urbanístico, en un entorno que estamos remozando de forma clave, porque corta el paseo marítimo que ya hemos hecho desde el muelle de Santa Catalina y este queda cortado hasta Alcaravaneras. Las conversaciones han sido arduas. Habrá un retranqueo y vamos a ganar todos, porque la idea será sacar partido a un Museo Naval que casi nadie conoce pero que tiene un fondo interesante; y no solo hemos tenido que hablar con el ejército, está también el Club Nautico, el cual tiene una fachada protegida que nadie puede percibir porque hay un manojo de verjas y coches. Si retranqueamos la Base pero nos encontramos con el Club estamos en las mismas. Lo hemos hablado con la anterior directiva y con la actual, espero llegar a un acuerdo, las conversaciones van muy bien.