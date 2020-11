“Estamos en puestos de salida para captar recursos, hemos hecho los deberes”

El escenario de las administraciones locales no es el mismo que el de las autonómicas o el Estado. De hecho a Canarias les van a caer 600 millones de euros que no preveían sin tener que devolver nada, con eso van a cuadrar las cuentas. A las administraciones locales no, nos han empezado a descontar desde agosto todas las caídas de ingresos. Ahora se va a ver quiénes hemos saneados las cuentas en los últimos años. Pensábamos que lo hacíamos para proyectos futuros, tenemos músculo para respaldar unos presupuestos, poder seguir haciendo inversión y generando empleo. Eso es muy difícil con una caída de ingresos, que no tendrán las Comunidades Autónomas o el Estado, pero a ellos les van a llover los millones, a los municipios solo les caerán si están preparados. Nosotros estaremos en el puesto de salida, hemos hecho bien los deberes, pero hay muchos ayuntamientos que lo pasarán mal. Seremos capaces de captar recursos.

Buena parte de los presupuestos municipales en los últimos años se lo ha llevado la política de Vivienda, ¿seguirá siendo así en el futuro?

Nos hemos convertido en el ayuntamiento que más gasta en vivienda per cápita, según un estudio reciente. Seguimos adelantando recursos de los convenios con el Estado, gracias a eso conseguimos más dinero. Cuando vamos a Madrid a pedir recursos los edificios ya los tenemos levantados. Eso es lo increíble y nos lo han dicho, que no es lo normal. Lo hemos hecho en Tamaraceite, 220 familias del patronato Francisco Franco que están estrenando sus casas nuevas en condiciones de dignidad, cuando antes vivían en chabolas verticales; ya estamos licitando el primer bloque de Las Rehoyas; en la Vega de San José estamos poniendo ascensores. Esto lo vamos a llevar al alquiler, vamos a seguir ayudando a quienes peor lo están pasando.