El coronavirus no ha impedido la construcción del Belén de Arena en la playa de Las Canteras, pero sí ha impuesto su normativa sanitaria. Este año, las visitas gratuitas se realizarán con cita previa online y el aforo estará limitado a 30 personas. La escena navideña hará un guiño a los sanitarios, que tanto han luchado por frenar la pandemia internacional.

Los arenistas ya trabajan en el Belén de Arena que, en su décimo quinta edición, viene cargada de novedades dada la situación epidemiológica. Entre ellas, que los visitantes podrán contemplar por primera vez cómo se realiza una figura de arena.

Es lo que indicaron ayer el concejal de Turismo Pedro Quevedo y el coordinador de los trabajos, Aday Rodríguez, en la presentación de esta obra efímera que se ha convertido en todo un icono de la Navidad, y en la que se moverán 2.000 toneladas de arena.

El pasado año 215.000 personas visitaron el grupo escultórico y se recaudaron‪24.000 euros que fueron destinados a comedores sociales de la ciudad, así como 3.800 kilos de alimentos.

Tanto la organización como el Ayuntamiento son conscientes de que este año no podrán conseguirse esas cifras de visitantes; entre otras cosas por la caída del turismo, pero han ideado una fórmula para cumplir con la normativa sanitaria y garantizar la seguridad de los asistentes: el registro previo a través de las páginas www.lpavisit.com o www.belendearena.es.

A partir del 3 de diciembre, se podrá solicitar la cita previa al Belén, que se abrirá al público el día 4, con un circuito cerrado de entrada y salida. El horario será de 10.00 a 22.00 horas.

Para aquellas personas que no dispongan de Internet, se habilitará también un stand en la plaza Saulo Torón para inscribirse. A los visitantes se les facilitará un código QR. que permitirá también el control sanitario en el caso de que se dé algún contagio.

“Nuestro interés era mantener el Belén de Arena por encima de todo por lo que se ha hecho un esfuerzo de sobrefinanciación, como era inevitable, porque las medidas de seguridad son muy superiores a las de otros años“, dijo el concejal, que añadió que en esta edición tampoco se admitirán donativos en metálico, aunque se ha ideado otra fórmula para que se sigan manteniendo, dado que el portal tiene un fin solidario, que se comunicará próximamente.

Dada la situación de pandemia internacional, el Ayuntamiento ha tenido que intervenir con las embajadas de algunos países para que los artistas pudieran viajar. Como ha sido el caso de la holandesa Marielle Hessels y la canadiense Karen Fralich. Esta última, que llega con retraso por dicha circunstancia, permitirá a los visitantes contemplar cómo modela un artista la arena. Una iniciativa que han ideado los organizadores para salvar el problema de no llegar a tiempo.

Por primera vez, la escultura será construida con pariedad. Es decir, por cuatro mujeres y cuatro hombres. Enguerrand David (Bélgica); Marielle Hessels (Holanda); Sanita Ravina (Lituania); y Leonardo Ugolini (Italia), modelan ya las diferentes escenas tradicionales de la Navidad, que deberán estar terminadas en 10 días.

Escenas

Marielle Hessels, que se estrena por primera vez en el Belén, hará la escena del Mercado, mientras que Enguerrand David se encargará del grupo de Los Pescadores. Leonardo Ugolini, por su parte, modelará el Teatro.

Sue McGrew (EEUU); Aleksei Rybak (Rusia); Vadim Gryadov (Rusia) se incorporarán hoy a la obra, y Karen Fralich (Canadá), lo hará durante el fin de semana. Vadim Gryadov representará a los Reyes Magos, mientras que su compatriota Aleksei Rybak diseñará La Anunciación. El conjunto de Las Aguadoras estará en manos de Sue McGrew.

Este año, como no podría ser menos, el Belén de Arena contará con un guiño a los sanitarios. La escena, denominada Los Sanadores, estará a cargo de Sanita Ravina.

Para los que no puedan visitar el Belén, que está impulsado por la concejalía de Turismo, el Patronato de Turismo de Gran Canaria y la Fundación la Caixa, habrá también una visita virtual.

En el equipo de trabajo, conformado por veinte personas, habrá este año además ocho alumnos del Instituto Municipal de Empleo y Formación (Imef), que colaborarán en la atención al público y en el control del aforo.

El concejal de Turismo Pedro Quevedo subrayó que, pese a las circunstancias, un año más “con el solajero correspondiente, como debe ser, mostraremos al mundo que la Navidad en Las Palmas es distinta y atractiva”.

El coordinador de la obra, Aday Rodríguez, por su parte, indicó que la máxima preocupación de la organización y de los patrocinadores es la seguridad de los visitantes; sobre todo porque en los días festivos y fechas señaladas suele haber aglomeraciones de gente. “Nuestro propósito es evitar eso, tanto dentro del recinto como fuera. De ahí lo de la cita previa”.Arriba, una arenista trabaja sobre uno de los bloques de arena levantados para construir una escena. A la izquierda, una escultura y el concejal de Turismo, Pedro Quevedo, y el coordinador de la obra, Aday Rodríguez, ambos con camisa, junto al grupo de escultores que ya está trabajando, ayer en el Belén de Arena. La escultura navideña contempla este año un homenaje a los sanitarios.

LOS HOTELES, AL 50% DE SU CAPACIDAD

Apenas hay turistas en la ciudad, uno de los principales colectivos que visita el Belén de Arena cada año, por lo que no se alcanzarán las cifras de visitantes de otros años. Los coordinadores creen, no obstante, que habrá gran afluencia de público dado que es uno de los pocos eventos navideños. El concejal de Turismo Pedro Quevedo señaló ayer que el 45% de la capacidad hotelera y extrahotelera estaba abierta, incluso con “un 50% de ocupación” dado que la ciudad no solo recibe turistas de sol y playa, sino ejecutivos, personal de plataformas, cruceristas y gente que reside parte del año. “Esta ciudad no puede ser equiparada con una ciudad turística al uso; no lo es”, dijo el edil, que no espera, sin embargo, que se incremente el número de turistas por Navidad. | L. S. V.