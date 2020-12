Unas 50 personas participaron en la fiesta callejera en Farray a altas horas de la madrugada

Unas 50 personas bailaron y cantaron al ritmo de una tuna en la plazoleta de Farray a altas horas de la madrugada del pasado sábado sin mantener las distancias de seguridad. Algunos testigos sostienen también que habían personas que no utilizaban mascarillas. Todo comenzó, según narra a este periódico la camarera del bar The Little Beach, sobre las 24.00 horas cuando apareció el grupo musical universitario que comenzó a entonar canciones. Las personas que transitaban por el lugar y quiénes estaban en los locales de la zona se les fueron uniendo, en especial sobre la 01.00 de la madrugada cuando todos los bares echaron el cierre y la gente, en vez de irse del lugar, prefirió aprovechar la música de la tuna para hacer una fiesta.