El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cierra este viernes 4 de diciembre el plazo para que los ciudadanos puedan abonar en periodo voluntario los recibos correspondientes al impuesto de bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica y las tasas por cajeros automáticos, vallas publicitarias y vado.

Aquellos usuarios que no hayan abonado aún los tributos correspondientes a este año y que no tengan domiciliado el pago de tributos podrán obtener su recibo de forma presencial en las Oficinas Municipales (C/ León y Castillo, 270) y en las instalaciones del Distrito de La Isleta-Puerto-Guanarteme (C/ Pérez Muñoz, s/n -frente iglesia de la Luz-) y del Distrito de Tamaraceite- San Lorenzo-Tenoya (C/ Capitán General Excmo. Sr. D. José Antonio Gutiérrez Mellado, 5. Izquierda).

Este mismo documento podrán obtenerlo de forma telemática a través del servicio de atención telefónica del 010 -el 928446000 en el caso de que llamen desde fuera del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria- o accediendo a la Oficina Virtual Tributaria (disponible en www.laspalmasgc.es). Cabe señalar, que las personas jurídicas únicamente podrán conseguir la carta de pago por esta última vía. Del mismo modo, los ciudadanos podrán abonarlos a través de la web municipal con cargo a cualquier tarjeta de débito o crédito. Igualmente podrán hacerlo a través del servicio de atención telefónica del 010 -si llama desde fuera del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, deberá marcar el 928446000- o a través de las entidades colaboradoras (Banca March, Banco Santander, Bankia, Bankinter, BBVA, CaixaBank, Cajamar y Cajasiete). Asimismo, los ciudadanos podrán hacer uso para dichos pagos de los cajeros municipales, que están habilitados, en el caso de las oficinas de León y Castillo, también en horario de 16 a 19 horas. Con el Estado de Alarma el gobierno municipal aplazó “hasta el máximo legal permitido” el pago de los tributos y los fijó para el 4 de diciembre de 2020.