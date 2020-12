Dejan a 33 familias de Guanarteme sin azotea después de 20 años

“No se sentaron con nosotros, ni siquiera para enseñarnos las licencias de demolición y construcción”, señalan desde la junta directiva de la comunidad de propietarios. Además, indican que han solicitado una serie de documentación al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -justificantes de las licencias, entre otros- y “tampoco” han obtenido respuesta, afirman. “No nos sentimos respaldados por la administración”, apuntan.

Según los vecinos, la actuación que pretende realizar la constructora se basa en un derecho a vuelo, el cual permitiría levantar otra planta más por encima del edificio actual -de cuatro alturas contando con el bajo comercial-. “Pero han pasado más de 20 años, ese derecho habría caducado”, indica la comunidad, pues compraron las casas en 1999. “Cada parte le da una interpretación y ellos dicen que siguen teniendo derecho”, puntualizan.

De ahí que el pasado julio decidieran presentar ante los juzgados una solicitud para hacer efectiva esta caducidad. Por el momento, la vista oral no la tendrán hasta enero, por lo que se muestran en la “incertidumbre” ante una obra que ven ya inminente dados los acontecimientos del mes de noviembre, los cuales se sucedieron “sin previo aviso”, según indican los vecinos. Algunos incluso han hecho ya obras en casa para poder recolocar las lavadoras en sus cocinas.

“Un día subimos y nos encontramos con indicaciones para desalojar nuestras cosas”, señalan. “Poco después aparecieron los de la constructora para dar comienzo a la obra, pero al final nos dieron una semana más de plazo”, explican los vecinos. Estos afirman que esa misma situación volvió a repetirse al poco tiempo y aún no saben cuándo finalmente comenzarán a demoler los cuartos de la azotea.

“Se basan en una licencia de construcción de 2004, pero de la de demolición ni siquiera sabemos de ella”, recalcan. Y es que, según cuentan, ya en 2010 la empresa intentó levantar esa nueva planta con 11 viviendas, pero finalmente pararon el proyecto. Entonces el Ayuntamiento les informó que no podrían tener una azotea transitable sobre la nueva cubierta, “pues la normativa impedía tenerlas en edificios de más de cinco plantas”, indican.

Anexos inseparables

“Los cuartos forman parte de la escritura, pone que son anexos inseparables y dan la célula de habitabilidad, porque no tenemos solana donde tender”, señalan. “En el edificio de al lado, que será más alto, tendrán hasta piscina”, continúan. “Mientras, a nosotros no nos dejan y el Ayuntamiento no nos explica nada, no sabemos realmente si una licencia de hace 16 años sigue teniendo validez”, puntualizan.

Desde la concejalía de Urbanismo señalan que “por el momento” no quieren pronunciarse pues se trata de “un conflicto interno entre constructora y vecinos”. Estos ya se manifestaron el pasado viernes ante las Casas Consistoriales durante el transcurso del pleno ordinario de noviembre. En el mismo, el PP formuló una pregunta al alcalde, Augusto Hidalgo, sobre esta cuestión y este aseguró que respondería por escrito, cosa que, según los propietarios, aún no ha ocurrido.