Los usuarios de Mesa y López solicitan que se señalice el carril de la guagua

La transformación del bulevar de Mesa y López termino el pasado fin de semana tras dos años de obras y retrasos. Ahora, muchos temen que con la llegada de las navidades y las respectivas compras para estas fechas la zona comercial se llene de mucha gente lo que podría “ocasionar un accidente” al no estar señalizado el carril que, hasta ahora, es utilizado por peatones, ciclistas, guaguas y personas con patinetes.

Es el caso de Carlos Abreu, portero de un edificio de la zona que lleva ya 30 años en el lugar y ha podido apreciar las diversas actuaciones a las que ha sido sometida la avenida a lo largo de ese periodo. A su juicio la modificación de la vía ha sido buena. “Lo único es que las obras fueron faraónicas, tardaron mucho y eso ha sido fatal”, apunta, a la vez que comenta que espera que la actual situación “dure bastante”.

Asimismo, señala que la falta de señalética en el carril por donde discurre la guagua es uno de los fallos que ha encontrado en esta reestructuración. “Eso de que pase el transporte público por ahí es fatal y va a ocasionar muchas desgracias. Todo el mundo va por donde le da la gana porque no tienen instrucciones claras y esto necesita señalización porque por aquí pasan personas mayores y niños ”, insiste Abreu.

“Está perfecto que la hayan convertido en una calle peatonal, pero que pasen taxis o guaguas por una zona que supuestamente es para el tránsito de los peatones como en el tramo de la calle Galicia, es una locura”, reseña el portero.

De igual forma, Abreu sostiene que el paso de cebra que une a Mesa y López con Galicia debe ser “más visible” ya que la tonalidad grisácea utilizada para marcarla “se pierde en la calzada” y los transeúntes no se percatan de ella. Incluso, destaca que varios vecinos de la zona le han preguntado por dónde pueden pasar, una situación que cree se pondrá peor con las compras navideñas que inundan la avenida año tras año.

Otro transeúnte que prefirió no identificarse agrega que la transformación en su conjunto “es buena”, en especial si conlleva ganar espacio para el peatón. “Está mejor que antes”, añade, mientras aplaude que la guagua tenga un carril ya que es necesario “si queremos tener servicios públicos de calidad y que nos dejen lo más cerca de nuestros destinos. La calle es bastante amplia y si ya la convivencia era buena antes, cuando era utilizada por vehículos particulares, podremos continuarla con el transporte público”.

Por su parte, el ingeniero civil Francisco Gil, que es un transeúnte constante de la zona comercial, apunta que esta reforma es “un error” porque la guagua necesita tocar la pita de manera incesante para que las personas se aparten de la calzada. “Ahora es más fácil porque no hay gente pero con las navidades esto estará muy transitado y la gente no sabe que por aquí pueden pasar coches que van a los garajes por una de las vías y por la otra el transporte público”, expresa.

Asimismo, explica que el bulevar tiene “todo el aspecto de ser peatonal pero no lo es” por lo que entiende que las guaguas tendrán que estar de forma constante tocando la pita cada vez que pasen por la calle para que la gente se aparte. “Va a parecer una ambulancia”, asegura, a la vez que comenta que el espacio se pudo aprovechar para crear un parking subterráneo “que tanto necesita la zona. Con tres plantas para abajo, hubiesen podido destinar una para el uso de transporte público y las otras dos de garaje para que puedan acudir a la zona”, manifiesta Gil.

En este sentido, el peatón cuenta que quitar el coche va a ser difícil y que con estas decisiones “solo producen incomodidades”. “Tienen que convivir automóviles con peatones y para ello tienen que existir lugares para aparcamientos. He trabajado durante muchos años en la construcción de carreteras y creo que estas son esenciales”. Ahora “hay que tragárselo porque se ha gastado un montón de dinero”, destaca el ingeniero civil, a la vez que sostiene que las autoridades del gobierno local “pueden acudir a Madrid, donde hay calles como el paseo Pintor Rosales que cuenta con garaje abajo, ya pueden darse un paseo con los arquitectos para que vean otras alternativas”, concluye.

Sin embargo, algunos vecinos no están conformes con la reforma general de una de las calles comerciales más importantes de la capital grancanaria como es el caso de Luisa Afonso, vecina de la calle Galicia que cataloga esta remodelación como “un atropello” debido a que el transporte público pasa por la avenida y se ve en la necesidad de tocar la pita “porque la gente se cree que esto es todo peatonal”. Igualmente, añade que la falta de señalización afecta a las personas mayores. “No pone ni bus en el suelo”, enfatiza. Lo más preocupante que ve la transeúnte es “la falta de información al usuario” de esta avenida y es que, además, denuncia que los taxis no le hacen servicio si tienen que pasar desde la calle Néstor de la Torre a Galicia pese a que lo ha pedido para su madre de 85 años. “Está todo muy mal hecho, no estamos contentos los vecinos con esta actuación, tampoco se está tomando en cuenta a las personas mayores lo que va a ocasionar más de un disgusto aquí”, indica.

Una opinión similar tiene la joven Graciana Vega, a la que le gustaría tener todo el espacio destinado al peatón y para la recreación de niños pequeños. A su juicio se ha hecho un “gasto de dinero innecesario” porque entiende que si de igual forma iban a pasar los coches a los garajes y el transporte público “han podido solo quitar un par de carriles y ponerlos para la MetroGuagua”, asevera. “Yo me enteré que iba a pasar la guagua el martes y me quedé sorprendida. Tras caminarla toda me percaté que hasta instalaron una parada para las líneas 22 y 81 en el número 3 de Mesa y López”, expresa la vecina de la calle Presidente Alvear, a la vez que lamenta que se hayan “tardado la vida” en estas obras en las que, a su juicio, en poco tiempo “tendrán que levantar pisos porque está mal hecho”, ratifica Vega.

Con la transformación de la avenida se ha logrado destinar casi 17.000 metros cuadrados para el tránsito de peatones. Además, la MetroGuagua pasará por Mesa y López desde la calle Galicia y hasta la Base Naval, dejando para el peatón, taxis y residentes el tramo hacia la plaza de España.