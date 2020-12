Maica López Galán: “Queremos que cada socio halle su sitio en el club, su segunda casa”

El viernes comenzó la Semana Olímpica Canaria de Vela. ¿Cuáles son las claves de esta edición?

Es un verdadero placer para la vista tener la bahía llena de barcos, de gente navegando y disfrutando del mar, algo que los canarios hacemos menos de lo que deberíamos. Este año hay participantes que ya están clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio, pero también hay otros que están a las puertas de clasificarse y para quienes esto puede allanar bastante el camino. Es como un mini campeonato del mundo con participantes de más de 23 nacionalidades distintas que han venido a competir y van a hacer que la calidad sea alta.

¿Cómo ha sido la preparación de un evento de estas características en tiempos de la pandemia del coronavirus?

Este año ha sido una prueba de fuego para todo el Real Club Náutico, porque abarcar a más de 200 participantes que vienen de distintos sitios de España y del mundo no es fácil. Se ha hecho un trabajo extraordinario y hemos conseguido entre todos la coordinación necesaria. Por ejemplo, hemos exigido a todos los participantes que se hicieran PCR. Algunos se lo han tomado mejor que otros, pero entendíamos que la seguridad vale la pena. La de todos: de los participantes, de los socios del Club Náutico y en líneas generales de los habitantes de Gran Canaria, porque estamos en una cadena y si falla uno nos afecta a todos. Este año tampoco vamos a poder hacer el cóctel de la regata y la entrega de trofeos será para los ganadores y poco más, por cuestiones de aforo. El protocolo de seguridad es bastante amplio y por supuesto, hemos pedido la correspondiente autorización a Sanidad para poder realizar este evento. Ha sido complicado y nos ha puesto a prueba, pero se ha conseguido. Ahora solo esperamos que el viento nos acompañe.

El Club Náutico es un elemento clave en la promoción de la ciudad y la isla como base de invierno para regatistas. ¿El coronavirus ha complicado su presencia este año?

Hay menos deportistas de elite que han venido, pero también es cierto que deportistas que no habían venido antes están ahora aquí, depende del país de origen. Gran Canaria, por las condiciones climatológicas que tiene, es envidiable en toda Europa y hay que tener en cuenta que las Olimpiadas se han pospuesto un año, lo que hace que todos estén también en la carrera para intentar llegar. Hay muchos campeonatos que se tuvieron que cancelar por el camino y todavía hay clases en las que no se sabe quién va a ir a Tokio.

¿De qué modo cambió el coronavirus el día a día en el club?

Al principio nos pudimos anticipar, porque las informaciones que teníamos indicaban que la situación se estaba complicando y que la alerta sanitaria era importante. El 11 de marzo, el mismo día que se cancelaron las clases, tuvimos una junta en la que se habló del Covid. Por nuestro público tenemos un nivel de riesgo importante, ya que hay gente de avanzada edad, y el 12 de marzo se cerró el Club Náutico. Fue la primera vez en la historia que ocurría, pero no queríamos que fuese un foco de transmisiones. Durante ese tiempo hicimos labores de mantenimiento y continuamos con las obras que estaban en curso en los periodos en los que se podía. Nos comunicamos mucho con los socios para explicarles lo que estábamos haciendo y cómo nos estábamos adaptando.

¿Y tras el confinamiento?

Entonces empezó un encaje de bolillos, porque aunque adaptemos las medidas, es cierto que no existe ningún protocolo específico para clubs náuticos. Hay para restaurantes, para hoteles o para instalaciones deportivas, pero el club tiene un poco de todo eso. Necesitábamos adaptarlos y ser escrupulosos con el cumplimiento de la normativa. Depende de todos no seguir expandiendo el virus; si lo conseguimos y somos responsables se puede disfrutar algo de la vida en este 2020. Por ejemplo, hemos instalado mamparas y hemos quitado mobiliario para liberar espacio, tantas que tenemos un salón cerrado solo con esas mesas y esas sillas. En la entrada no se ve, pero cada vez que pasamos hay un control de temperatura.

Las navidades suelen ser fiestas marcadas en el calendario del Club Náutico. ¿Cómo serán este año?

Por la cantidad de gente que mueve el Club Náutico, todo lo que se hace necesita autorización, porque no son cenas de 20 personas. Hemos pedido autorización y estamos preparados para el mercadillo de navidad que hacemos todos los años, solo estamos pendientes de recibirla. Además de limitación de aforo, este año habrá menos puestos y lo hemos dividido en dos fines de semana para que haya menos gente. Para el 31 de diciembre también hemos pedido autorización, pero no sabemos si se podrá hacer. Esa noche siempre llama a divertirnos un poco más de la cuenta y a mí personalmente me da un poco de miedo, pero vamos a ver si se puede hacer. Este año también hemos propuesto que los días 25 de diciembre y 1 de enero, que normalmente no hacemos nada, haya un almuerzo con algo de amenización para poder disfrutar un poco durante el día.

La junta directiva que preside lleva un año y medio al frente del club. ¿Han podido profesionalizar su gestión como proponían?

Lo hemos logrado bastante, porque casi todos los que formamos la Junta Directiva venimos del mundo de la empresa y estamos acostumbrados a gestionarlas. Entendíamos que teníamos que darle ese toque salvando las diferencias que obviamente existen, pero necesitábamos que todos los fuéramos iguales, que los niños volviesen a ser admitidos dentro del club. Hay un principio básico en contabilidad, el de la empresa en funcionamiento. Queríamos que se volviese a activar, porque si seguíamos en la línea que llevábamos en la última década podíamos correr riesgos. Todavía queda mucho para poder disfrutar del club todo lo que nos apetece, pero primero teníamos que darle un empujón y creo que lo hemos hecho. Hacemos un balance positivo, aunque es cierto que este último año ha sido muy duro. Nos ha puesto a todos a prueba y hemos intentado que todos vean la necesidad de las medidas. Espero que el año que viene sea mejor y nos permita disfrutar a todos del club.

¿Qué proyectos hay para 2021?

En el ámbito deportivo tenemos programados cinco campeonatos tanto nacionales como europeos que van a dar vida al Club. En el ámbito de la gestión, tenemos una discoteca para los niños que fue una de nuestras promesas y que está a punto de caramelo. El baby room también está ya cerca de salir, y en este tiempo ha habido cambios en algunas zonas como la planta alta, que estaba vacía. En nuestra casa todos tenemos un sitio que nos gusta más que otro. Aquí estamos intentando que cada socio halle ese sitio donde se encuentra más cómodo dentro de esta segunda casa que es el Real Club Náutico de Gran Canaria.