Cuando el Sur estaba en la capital

Hubo un tiempo en el que el Sur de Gran Canaria estuvo en la capital. A finales del siglo XIX, cuando la ciudad vieja empezaba a expandirse más allá de sus murallas y la arena aún surcaba el istmo, el recién nacido puerto comenzó a atraer a visitantes que llegaban no por trabajo, sino en busca de su sol y su clima. La gran expansión que vivió Las Palmas de Gran Canaria en el siglo XX no se puede entender sin el turismo, cuya presencia no solo generó una nueva economía, sino que acabó por aportar elementos singulares a su arquitectura y a su urbanismo. Una visita guiada incluida en el programa de actividades Estación Las Palmas de Gran Canaria que impulsa durante este puente el Ayuntamiento recupera esta parte de la historia.