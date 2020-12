Los días festivos animan a los residentes a salir a realizar las compras navideñas

Cristina Moreno, empleada de la tienda de zapatería RKS, confirmaba que el largo puente había venido muy bien a la tienda, situada en Mesa y López y con rebajas ya de hasta el 50% por la compra de un segundo par de zapatos. “Ayer [por el lunes] hubo muchas ventas y se ha notado en la facturación. Hoy también se está dando bien”, comentaba la joven, que añadía que desde el Black Friday -celebrado el pasado 27 de noviembre- las ventas se habían incrementado considerablemente tras un año funesto a causa de la pandemia del covid-19.

“Comenzamos en septiembre muy flojos pero poco a poco la situación ha ido mejorando, incluso se está notando la llegada de algunos turistas alemanes y austriacos”, contaba la joven, que fue contratada tras el verano después de haber estado desde marzo parada. “Justo unos días antes del confinamiento se me acabó el contrato que tenía”, indica.

Cristina confesó que durante estos tiempos en que el negocio ha estado flojo han aprovechado para hacer diferentes promociones y descuentos con el fin de atraer clientela y que poco a poco la gente “se ha ido animando”, aunque nadie tira la casa por la ventana por eso de haber sido un Annus horribilis. “Aún nos quedan meses malos, la famosa cuesta de enero, febrero; hay mucho Erte (Expediente de regulación de empleo temporal) todavía”, puntualizó la empleada sobre si esta Navidad la gente gastará más por eso de haber estado casi seis meses confinados sin poderse dar un capricho, salir de viaje y sin fiestas locales en las que divertirse.

La zapatería era uno de los pocos establecimientos a pie de calle que se encontraba este martes festivo abierto en la avenida Mesa y López, muy concurrida de gente tras la finalización de las obras por la MetroGuagua.

La mayoría de las personas entraban y salían del El Corte Inglés; algunas con varias bolsas en mano y con los típicos rollos de papel de regalo sobresaliendo. También se portaban paquetes voluminosos.

En el centro comercial Las Arenas el ambiente de compras era muy similar, incluso la gente hacía cola en la popular administración de Lotería o en la peluquería de niños. También la restauración estaba llena.

En la tienda de bolsos y maletas Paco Martínez, la empleada Katty de la Cruz explicaba que el lunes había habido cola de coches para entrar en el aparcamiento del centro comercial. “Hoy también las habrá, seguro”, indicaba ante la afluencia de público, principalmente familias con niños pequeños, matrimonios de mediana edad, jubilados y grupos de amigos o familiares.

La trabajadora también confirmaba que desde el Black Friday las compras se habían animado bastante, aunque sostenía que este año la caja en vez de hacerse en un solo día, como es natural, se había tenido que hacer en tres. “La gente no está comprando como en años anteriores; nosotros por ejemplo no estamos vendiendo nada de accesorios de viajes”, apuntaba la empleada, que pese a la concurrencia de público en el centro comercial auguraba que no sería una Navidad igual a la de otras ediciones.

La afluencia de público y las medidas de protección contra el covid obligaba ayer a los clientes a hacer cola a la entrada de los locales y también a la hora de pagar dado que, en algunos comercios, no había además suficiente personal para atender al público.

No era el caso de la tienda de bolsos y complementos Parfois, donde tres empleadas asistían a los compradores. La cajera, que no quiso dar su nombre, subrayó que el lunes hubo más movimiento que el Día de la Concepción, aunque desde hace “un par de fines de semana” el ambiente de compras navideñas se viene notando en el establecimiento.

“La gente está más receptiva a comprar cosas de más valor que otros años”, dijo la empleada, que no había echado en falta a los turistas ya que los residentes estaban respondiendo.

Teresa Pérez y su hija María se encuadraban en ese porcentaje de personas que habían aprovechado el Black Friday para adquirir los regalos de Reyes. Aún así habían salido este martes para comprar “tres cositas y un detallito que nos quedaba” después de haberse quedado el lunes en casa. “Vemos mucha gente pero las empleadas del Corte Inglés dicen que ayer [por el lunes] estuvo más movido”.

Ellas no sobrepasarían su presupuesto navideño para quitarse de encima este pésimo 2020. “Nunca me quedo pagando Reyes después de Navidad con la tarjeta de crédito”, añadía Teresa.

Diana Navarro había salido de compras con su madre Elsa y con su cuñada Celeste. Era su segundo día consecutivo de Reyes. “Hemos comprado unas blusas y unas camisetas, lo típico; ya no hay niños en casa”, señaló Diana, que aseguraba que el lunes había habido más gente en el centro comercial. “Ayer incluso almorzamos”, puntualizó la madre para indicar que habían aprovechado la jornada festiva a tope.

Las tres salían sin miedo a comprar pese al peligro de contagio que pudiera haber entre tanta multitud. Celeste reconocía que, de vez en cuando, le daba un poco de ansiedad de ver a tanta gente junta.

“Salimos con respeto, mantenemos las normas de separación y de seguridad; es que si no no salimos de casa. Lo mismo nos contagiamos, pero también nos puede pillar un coche”, puntualizaba Diana sobre la necesidad de dejar atrás el miedo y retomar lo cotidiano con la prudencia necesaria.

Juan José Cabrera había aprovechado que su mujer trabajaba para ir de compras él solo. “Suelo hacerlo siempre en estas fechas, así ya estoy libre”, indicaba el hombre en el centro comercial Las Arenas. Su presupuesto para este año sería como el del pasado: “Unos 1.500 euros”.

Él también iba sin temor a contagiarse a comprar, aunque cumpliendo con el protocolo impuesto por el covid-19; sobre todo el de mantener la distancia dada la afluencia de público. “Si salimos con miedo no vivimos”, aclaraba.

Angela Trujillo engañaba con su gran bolsa. “Traigo la ropa de trabajar”, comentaba la mujer, procedente de Arucas, que venía de atender a una persona mayor. “No quiero que me regalen en Reyes sino me quieren durante todo el año”, filosofaba. Su mujer regalo el “ayudar a los demás si me necesitan, estar pendiente de ellos durante el año.”