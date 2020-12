Reconversión en tiempo de pandemia

Fue una de las acciones que llevó a cabo la organización no gubernamental durante el tiempo en que la vida en la calle se paralizó. La secretaria general de Cáritas en Canarias Caye Suárez comentaba ayer que la institución, ligada a la Iglesia católica, había asumido en el último año varias situaciones críticas como fue la de acompañar a los desalojados y gente sin recursos por el gran incendio que sufrió la Isla y la de hacerse cargo de un grupo de inmigrantes que habían llegado en patera tras el verano. Pero la declaración del estado de alarma fue algo tan diferente a lo conocido que obligó “a reformular todos los servicios básicos” de la entidad para continuar atendiendo a las personas necesitadas, mientras se mandaba a los 140 trabajadores a casa a teletrabajar.

El servicio de acogida nocturna fue reconvertido en uno de 24 horas por lo que hubo que buscar una pensión en la capital a la veintena de usuarios para poderles asistir dado el confinamiento. Asimismo, concertaron una segunda para atender a las mujeres que ejercían la prostitución en clubes de alterne, que bien habían sido expulsadas de los mismos por el cierre de actividad o se habían quedado sin recursos. Y una tercera para albergar a las personas en la más extrema pobreza, las que vivían en la calle y que tienen graves problemas de salud por adicciones o trastornos mentales.

El operativo se puso en marcha con los Servicios Sociales del Ayuntamiento, colapsados ante la situación de emergencia que vivía la ciudad, como el resto del país. Tanto es así que el personal de Cáritas respondió a muchas llamadas de familias que, al no ser atendidas por teléfono o darles citas muy largas en el tiempo en la administración municipal, acudían a la entidad en busca de ayuda para cualquier gestión. También los psicólogos tuvieron que prestar atención teléfonica a personas que llamaban por estrés, ansiedad o frustración a la Ong.

Un grupo de trabajadores acudió a las casas de los que guardaban cuarentena a petición del Servicio Canario de Salud y les prestaron ayuda en servicios básicos como llevarles comida, bajarles la basura o acudir a comprarles los medicamentos a la farmacia. Otros repartieron comida a domicilio o dieron apoyo en coberturas básicas a colectivos necesitados.

Voluntarios todoterreno

Nadie estuvo parado. Los voluntarios de más de 65 años se encargaron desde sus casas de los mayores, muchos de los cuales carecen de red familiar. Se preocupaban de cómo estaban, de qué les hacía falta y de charlar con ellos para aliviar el tiempo.

Para cuidar las necesidades del colectivo, uno de los más vulnerables ante el coronavirus, Cáritas contrató gracias a la Fundación Mapfre a quince mujeres empleadas del hogar, que se habían quedado sin trabajo por la pandemia, para prestarles atención domiciliaria. De este modo, Cáritas no solo contribuyó a generar empleo en uno de los sectores que más rápidamente vieron los efectos económicos de la pandemia, sino que la experiencia ha sido tan positiva, que la organización estudia prolongar sus contratos después del 15 de diciembre para lo que busca ya recursos. “Nos han ayudado a detectar realidades muy sangrientas, de personas sin prestación alguna, que viven sin familiares, sin la alimentación adecuada y en viviendas inadecuadas”, explica la secretaria general de la organización en Canarias, que también contó con la colaboración de farmacias y ortopedias para ofrecerles productos y objetos necesarios para el aseo y la movilidad.

Los voluntarios jóvenes se encargaron desde sus casas de dar apoyo escolar y educativo a los menores, uno de los colectivo que también atiende Cáritas a través de 27 proyectos en marcha.

Como otras organizaciones no gubernamentales, Cáritas fabricó también mascarillas para sus trabajadores y voluntarios pero el material preventivo sanitario nunca faltó gracias a la administración pública, las empresas y los particulares que se volcaron con la entidad, según cuenta Caye Suárez. “Ninguna de las personas atendidas por Cáritas se contagió gracias al seguimiento que les hicimos, que estaban alojados y las medidas preventivas que pusimos en marcha”, afirmó.

La situación de emergencia supuso un duro golpe para la economía de la entidad, doblando los recursos económicos que la entidad tiene en su presupuesto habitual. Una situación que obliga ahora a la organización a buscar ahora fondos, dado que las demandas no han disminuido pese a que algunos servicios que prestaron han finalizado.

El segundo informe que ha realizado Cáritas España sobre el impacto del coronavirus en sus usuarios, a partir de datos del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas; y que se ha publicado esta semana, no deja lugar a dudas de que la pandemia ha agravado la crisis económica y social en la que muchas familias ya vivían. Según dicho estudio, cerca de 246.000 personas atendidas por Cáritas viven en hogares que no cuentan con ningún ingreso económico. Y más de la mitad, subsisten con ingresos inferiores a 370 o 776 euros al mes en función de si son unipersonales o hay niños por lo que la pobreza se hace crónica e incluso se hereda. Para otras personas, no hay ni siquiera hogar.

El estudio Un impacto sostenido tras el confinamiento señala que el 40% de las familias no ha solicitado aún el Ingreso Mínimo Vital por falta de información; y el 70% de los que lo han hecho aún están a la espera de una contestación. También que 42.000 familias se han visto abocadas ya a cambiar de vivienda para poder hacer frente a los gastos. Para otras, pende de sus cabezas el temido desahucio.

Durante el confinamiento también se ha detectado la grave brecha digital que se abre en algunos colectivos, mientras la administración pública y las empresas se empeñan en digitalizar los servicios. La falta de recursos y de educación en la materia hace que estas personas tengan menos posibilidades de acceso al empleo y a las ayudas, lo que provoca mantener su situación de pobreza en el tiempo mientras el resto de la sociedad avanza. Más del 60% de los hogares que atiende Cáritas no cuenta con conexión, dispositivos o competencias suficientes para manejarse en internet.

Son las realidades en las que a diario se mueve Cáritas, y en las que se moverá en 2021, conscientes de que la situación social se ha agravado tras el coronavirus. “Las políticas públicas no solo deben de ser de choque, sino estructurales, integrales y compartidas con otras instituciones. Si no es así estaremos abocados a que la pobreza se multiplique en muchos aspectos”, aseguró la secretaria general de la organización, que afirma que no se trata de una cuestión de solidaridad, sino de redistribución de la riqueza y respeto a los derechos de las personas. La pandemia le mostró la mejor cara del ser humano. La de un inmigrante que, pese a no tener nada y depender de Cáritas, supo preocuparse por los otros. En concreto de una mujer sin hogar con problemas de salud que estaba acogida. “Desde su pobreza tuvo la capacidad de estar a su lado y de mantenernos al tanto de cómo se encontraba. Eso es amor al prójimo”.