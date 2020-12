Presencia global

En las últimas fechas un sin fin de imágenes del último belén de arena en Las Canteras han inundado los grandes repositorios digitales de fotos del globo, como Getty Images, Shutterstock.

Además, medios comunitarios como Teller Report destacan "The impressive nativity scene made with 2,000 tons of sand on the shores of the Atlantic" ("El impresionante belén realizado con 2.000 toneladas de arena a orillas del Atlántico"). Y medios de todo el mundo comienzan, como cada año, a aludir al nacimiento de Las Canteras.El Belén de Arena de Las Canteras no para de sorprender dentro y fuera de Las Palmas de Gran Canaria. Cada año, el singular nacimiento en la playa merece varios titulares en medios nacionales e internacionales. Hasta el punto de que hoy su apertura ya se consolida como uno de los grandes acontecimientos de la Navidad en todo el Estado. Así lo reflejan los principales medios digitales y publicaciones especializadas en viajes en internet.

"Un belén gigante esculpido en arena". Así describe National Geographic Viajes el nacimiento de Las Canteras, subrayando que "este año, esta popular atracción de la Playa de las Canteras (Las Palmas de Gran Canaria), homenajea al personal médico". Además, destaca las medidas de seguridad previstas para poder visitar el belén, con aforos controlados.

Hola Viajes anuncia, sin tapujos, que "el belén de arena más espectacular del mundo está en la playa de Las Canteras", con fotos del nacimiento en Las Palmas de Gran Canaria. Y apunta cómo "con 2.000 toneladas de arena y agua se han modelado las 8 escenas navideñas que componen este monumental belén, con figuras que alcanzan hasta 4 metros de altura y que se extiende junto al mar".

Y la prestigiosa cabecera Condé Nast Traveler apuntaba hace unos días al belén de Las Canteras, como uno de los más espectaculares de España, en una composición "que va mucho más allá del tradicional nacimiento".

El Mundo Viajes también coloca como contenido destacado "el impresionante Belén hecho con 2.000 toneladas de arena a orillas del Atlántico". Esto es, el nacimiento en Las Canteras, en el que además, recuerda, se pueden realizar donativos por medios electrónicos pata los comedores sociales de Las Palmas de Gran Canaria.

El ABC, en su reportaje "La COVID-19 se cuela en los belenes tradicionales" alude al nacimiento de Las Canteras, "magnífico".

Status, el suplemento de eleconomista.es, incluye también al Belén de Las Canteras en su reseña sobre Las Palmas de Gran Canaria en Navidad, como uno de los lugares con más encanto navideño del país. Recalca esta publicación que las visitas se deben reservar este año, con motivo de las medidas contra la COVID-19.

La Razón describe los emplazamiento más navideños de España en otro reportaje, que señala a Las Palmas de Gran Canaria y el "gigantesco" belén de arena de Las Canteras, en el que "artistas de numerosos países se reúnen para crear, en una semana, escenas de Navidad que al final miden varios metros".

Otros medios nacionales recogen que "el belén de arena de Las Canteras comienza a recibir visitantes" (In&Out Viajes) y se hacen eco del acontecimiento de uno u otro modo: es el caso del suplemento Viajar, de El Periódico, 20 minutos Zoomnews.es.

Presencia global

En las últimas fechas un sin fin de imágenes del último belén de arena en Las Canteras han inundado los grandes repositorios digitales de fotos del globo, como Getty Images, Shutterstock.

Además, medios comunitarios como Teller Report destacan "The impressive nativity scene made with 2,000 tons of sand on the shores of the Atlantic" ("El impresionante belén realizado con 2.000 toneladas de arena a orillas del Atlántico"). Y medios de todo el mundo comienzan, como cada año, a aludir al nacimiento de Las Canteras.