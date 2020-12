La Dirección General de Salud Pública ha abierto diligencias previas para la apertura de expediente sancionador, si procede, a los componentes de la murga de Las Palmas de Gran Canaria Los Chacho Tú tras publicar fotos en sus redes del almuerzo en el que se muestra que incumplían las normas de aforo y de distanciamiento entre personas, según ha informado en la tarde de este lunes la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

El almuerzo navideño celebrado por la murga Los Chacho Tú en Las Palmas de Gran Canaria el pasado fin de semana está provocando una lluvia de críticas en las redes sociales. El grupo publicó este domingo en sus perfiles de Facebook y Twitter imágenes de la celebración de los murgueros, cantando y de pie en el interior de un restaurante, agrupados en mesas sin guardar la distancia social ni usando en la mayoría de los casos mascarillas, medidas sanitarias obligadas por la pandemia del coronavirus.

Aunque en las publicaciones de la murga en sus redes se da cuenta de que la celebración se produjo este fin de semana "dentro de la nueva normalidad", lo cierto es que arrecian lo comentarios críticos apelando a la ola de contagios y fallecidos que está provocando desde hace meses el covid 19 en Canarias y en el mundo. "Hablan de nueva normalidad pero no respetan distancias. Hablan de nueva normalidad pero se levantan de unas mesas a otras a saludar a los colegas, sacarse fotos, etc. sin mascarillas. Hablan de nueva normalidad y actúan como si todo siguiera igual que hace 9 meses. ¡ ASÍ NO!", es uno de los comentarios publicado por un usuario de Facebook en respuesta al post de la murga en el que da cuenta de la celebración del almuerzo navideño.

Al respecto el presidente de la murga, Juan García, ha manifestado este lunes en Cope Canarias que "no entiendo todo lo que se ha montado por un almuerzo". García ha pedido "mil millones de disculpas" por lo sucedido, si bien ha destacado que, mientras él estuvo en el local, "se cumplieron todas las normas del restaurante". "Sí es cierto que cuando un compañero se levantaba y se ponía a bailar de pie en su sitio, era corregido tanto por nosotros como por el restaurante, pero nunca se movía de su mesa", ha recalado, para añadir posteriormente que luego abandonó el encuentro para ir a un partido: "Me informaré si después de irme pasaron más cosas, pero no tengo redes sociales y no he visto vídeos".