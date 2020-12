Las Palmas de Gran Canaria quiere captar 1.200 millones de Europa para 283 proyectos verdes

El alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo, dio a conocer este lunes, a través de una rueda de prensa, los cinco ejes que componen su 283 iniciativas del Plan Horizonte Verde para el fondo europeo con las que pretende generar empleo.

El primero se denomina infraestructura azul, con una partida presupuestaria de 713 millones de euros para 134 proyectos, de los cuales los “más llamativos” son los de la desaladora, que prevé una inversión superior a los 150 millones de euros y la depuradora -que estará dentro del ámbito de la Autoridad Portuaria de Las Palmas- cuyo presupuesto asciende a 50 millones de euros, ambos enmarcados dentro del Plan Estratégico de Infraestructuras Hidráulicas, impulsado por el Consistorio y la Empresa Mixta de Aguas (Emalsa), así como la mejora de la red de saneamiento de la ciudad, ya que es “fundamental” para el gobierno local garantizar que “colocamos a la capital en el siglo XXI en materia del ciclo integral del agua. No sólo porque pensamos acabar con los puntos negros donde se producen desbordes y situaciones complicadas cuando superan los 20 litros por metros cuadrados, sino que también es una apuesta tecnológica, porque somos conscientes de que esto es determinante para el desarrollo de una ciudad como esta”, explicó Hidalgo.

El segundo es la energía renovable, que cuenta con 23 iniciativas, con una inversión de 79 millones de euros, que tiene que ver, fundamentalmente, señaló el alcalde, con el balance energético de las instalaciones públicas, ya que para el Ayuntamiento es “determinante” ser capaces de mejorar y servir de ejemplo a la ciudadanía y al sector privado para potenciarlas. Gran parte de los proyectos van dirigidos a impulsar la energía solar, la instalación de paneles solares en canchas deportivas, recintos municipales y colegios públicos, ya que, a pesar de que no son competentes en el área de educación, sí se hacen cargo de mantener las instalaciones. Con esto, el regidor espera “reducir los gases de efectos invernaderos e impulsar el ahorro del gasto energético”.

La forestación también forma parte de los proyectos presentados por el Ayuntamiento. El regidor espera poner en marcha 27 iniciativas, cuyo presupuesto es de 102,3 millones de euros para reverdecer las zonas áridas de la periferia de la ciudad, en especial el Cono Sur, la Mayordomía, Ciudad del Campo, y que, en su momento eran zonas verdes y que se quieren recuperar, así como zonas que son áridas y se han intentado reforestar, por lo que necesitan una mayor inversión para crear y reforzar infraestructuras hídricas y canalizaciones a zonas en la que hasta ahora no han podido llegar.

La cuarta batería de proyectos presentada consiste en “lo que nos define como Gobierno” y se trata de la movilidad, que estima un presupuesto de 235,8 millones de euros para las 74 iniciativas, que consisten en la accesibilidad peatonal de los ciudadanos entre los barrios, zonas como La Ballena y los riscos, donde es complicada y que se incorporan al Plan de Movilidad que está redactando ahora el Ayuntamiento. También incluye la extensión de la red ciclista a Ciudad Alta y Tamaraceite, estrategias del patinete eléctrico, así como la electrificación de la flota de vehículos municipales y “la instalación de infraestructuras para convertirlos en enchufables con la finalidad de estar preparados para descarbonizar y utilizar otro tipos de energía a través de los años”, apuntó Hidalgo, a la vez que resaltó que es una inversión costosa. “Son proyectos, que si se dan, nos ponen en posición de ventaja frente a otras administraciones. Además, la movilidad es un elemento de futuro que no se puede parar”, insistió el regidor.

El último eje que presentó el Gobierno local consta de 25 iniciativas, con un presupuesto de 24 millones de euros, y consiste en reforzar la digitalización de la administración, ya que es “fundamental y esta pandemia nos lo ha demostrado”. “Queremos que la ciudadanía pueda acceder de forma mucho más sencilla, ágil y sin tener que desplazarse. Esto hemos tenido que hacerlo a la fuerza, a consecuencia del coronavirus, pero teníamos muchos proyectos ya en desarrollo de los que algunos están en esta propuesta”.

Entre los destacables están los 15 millones para la implementación de una agenda digital, la mejora del área tributaria, la incorporación de un único software para el área económica. Todas estas iniciativas tienen, según el alcalde, la finalidad de facilitar la relación con la población y “la transparencia y control de la administración por parte de los ciudadanos”. Además, reseñó que permitirá a las empresas acceder al ‘big data’ de la información pública para realizar sus proyectos, una gestión que será cuantiosa pero que tendrá un “retorno de la inversión, así como la reducción de costes” a futuro.

Hidalgo defiende que su administración es la que más iniciativas ha presentado con un valor total de 1.200 millones de euros. “Además, lo hemos hecho en base a las líneas estratégicas que establecía la convocatoria”. El regidor también sostuvo que “la capital es un ejemplo de diversidad económica en Canarias” y aseguró que se crearán empleos, no sólo en el área de construcción, sino en otras como la del ámbito digital. Asimismo, el alcalde desgranó que esta primera convocatoria, de 1.000 millones de euros, ha sido lanzada por la Consejería para la Transición Ecológica del Gobierno de Canarias para que cualquier entidad de la región pudiera presentar iniciativas a los fondos europeos. Por lo que admitió que ha lanzado más de lo que está presupuestado, así que no espera que sean aprobados todos los proyectos, pero su intención es explorar otras vías para poder ejecutar los que no se aprueben o en su defecto “los financiaremos por nuestra propia cuenta”. El plazo para Next Generation venció el 30 de noviembre y se prevé que para el próximo verano se pongan en marcha los primeros en aprobarse para procurar la recuperación económica.