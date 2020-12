El Puerto da luz verde a la terminal de cruceros y el taller de megayates

En palabras del presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Ibarra, con esta decisión se da “por consolidada” la primera fase del proyecto Puerto-Ciudad. Una etapa en la que se cuentan iniciativas como el acuario Poema del Mar o la pasarela Onda Atlántica. “Hemos transformado una faceta del Puerto que ha pasado a ser bastante más amable con la ciudadanía”, señaló. “Va a realzar la puesta en escena de Las Palmas de Gran Canaria”, añadió, pues una vez sea una realidad el proyecto del taller de megayates el recinto capitalino podrá atraer embarcaciones de lujo que hasta ahora tenían preferencia por otros destinos.

El Puerto pone así fin a un proceso administrativo que se ha visto alargado durante más de dos años, tras contar con la oposición de algunos colectivos vecinales. La decisión de este lunes viene después de que el Ayuntamiento otorgara la pasada primavera la licencia urbanística al proyecto con una serie de ajustes con respecto al diseño original que Rodritol presentó en concurso a la Autoridad Portuaria -entre otras, la ocupación de suelo edificado disminuyó un 33%-. Posteriormente, la Subdirección General de Costas emitió un informe favorable de compatibilidad ambiental con el medio marítimo.

La concesión de dominio público otorgada a Rodritol es de 19.177 metros cuadrados, de los cuales poco más de 17.000 corresponden a superficie terrestre, 540 a zona de maniobra y unos 1.500 a lámina de agua. El proyecto contempla tres edificaciones, entre las que destaca una nave con 24 metros de altura, las otras dos serían de menor tamaño. Además, será necesario instalar un pantalán flotante y ejecutar los fosos de los trávelift -grúas especializadas capaces de elevar una embarcación desde el agua-. Según explicó ayer Ibarra, Rodritol tiene a partir de ahora un plazo de 17 meses “máximo” para ejecutar las obras. “La idea es que esté listo a comienzos de 2023”, apuntó.

Ibarra señaló que, al mismo tiempo, la Autoridad Portuaria ha iniciado “el siguiente paso” en el Proyecto Puerto-Ciudad. En este caso, el presidente hacía referencia a otros dos acuerdos a los que llegaron en el día de ayer. Y es que el Consejo dio luz verde a la puesta en marcha de un concurso para la construcción y explotación, en régimen de concesión de dominio público, de las terminales de cruceros de los recintos de Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife y Puerto del Rosario.

Ibarra anunció que ya tienen sobre la mesa la oferta de una empresa. “A pesar de la que está cayendo, Canarias ha demostrado tener una fortaleza tremenda, seguimos siendo atractivos para el sector que cree que tarde o temprano se va a reactivar”, indicó al respecto; de hecho, las compañías ya han iniciado a reactivar su actividad en aguas del Archipiélago en las últimas semanas. La idea de la Autoridad Portuaria es desarrollar en el Santa Catalina un edificio de unas dos alturas con fingers o pasarelas de conexión de pasajeros con los buques; el proyecto, según adelantó Ibarra, podría contar con una inversión superior a los 11 millones de euros.

El Consejo, además, trató otro punto dentro de esta segunda fase del proyecto Puerto-Ciudad. En este caso, dieron el visto bueno a la adjudicación de dos asistencias técnicas para elaborar la documentación que permitiría sacar a concurso la concesión de dominio público de las dársenas de embarcaciones menores de Puerto del Rosario y Las Palmas de Gran Canaria. Esto hará posible, señaló Ibarra, sacar a licitación a finales de 2021 la ampliación del Muelle Deportivo de la capital.

OTROS ACUERDOS DEL CONSEJO





Nuevo callejero

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria ha aprobado nombrar cuatro viales -existentes o de nueva creación- en el ámbito del Puerto con los nombres de Rosa Delia González Gil, quien fuera gerente del centro comercial El Muelle; Javier Esquivel, empresario y fundador de la terminal de contenedores de Opcsa, Javier Esquivel; Germán Suárez Domínguez, fundador de Astilleros Canarios; y, por último, Pedro Pérez Abrante, más conocido como Pedro Texaco, estuvo a cargo de la gasolinera del Muelle Deportivo durante tres décadas hasta su jubilación.





Nuevas empresas

El Puerto ha transferido a Papeles y Celulosas de Canarias (Celucan) parte de la concesión de dominio público de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de Las Palmas (Fedex). Esto permitirá poner en marcha la primera planta de productos sanitarios desechables de papel de Canarias -mascarillas, entre otros de higiene personal-. Luis Ibarra hizo hincapié en la apuesta por “la industrialización” del Puerto. Según explicó, la empresa importará materia prima que después convertirá en otros productos con vistas a distribuir en el mercado interior y exterior. El objetivo de la entidad es seguir una estrategia internacional con los ojos puestos en el continente africano, principalmente.





Pliegos

El Consejo aprobó ayer el nuevo pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de amarre y desamarre del Puerto de Las Palmas. Desde la Autoridad Portuaria hacen hincapié en que este ha sido el segundo pliego que han sacado este año, tras la aprobación hace unos meses del de remolques. Su presidente, Luis Ibarra, señaló que el objetivo es sacar adelante otros a lo largo del próximo año. Entre otros, el de amarre de Arrecife y Puerto del Rosario y el de practicaje podrían ver la luz.





Gas Natural Licuado

El Puerto rechazó ayer el recurso de alzada presentado por Scale Gas Solution en referencia a la concesión de dominio público a Totisa Holdings para la construcción de una planta capaz de almacenar gas natural licuado, regasificación y producción de energía.





Club Náutico

Ibarra señaló ayer que tras analizar un informe de intervención en el que instaba a modificar las bonificaciones, notificarán al Club Náutico que estas no se cumplen en un pequeño porcentaje y “si lo admite el juzgado tendremos que cobrarle una cantidad adicional”. “Es un tema que nos preocupa, porque sabemos que la situación económica del Club no es buena”, subrayó el presidente. Este indicó que su intención es trabajar con el Club en los próximos años, “para que una parte que no tiene interés portuario se la podemos vender y les suponga un ahorro a medio plazo”.