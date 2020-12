El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, y la Armada Española celebraron el pasado martes la última colecta del año en las dependencias de la Base Naval en la calle León y Castillo de Las Palmas de Gran Canaria.

Un equipo del ICHH atendió a lo largo de la mañana del martes a más de medio centenar de efectivos de la Base Naval que se ofreció a donar sangre, la mayoría de ellos donantes habituales en las campañas que lleva a cabo el Instituto, con un balance final de 40 donaciones efectivas.

Teresa Gutiérrez, presidenta del ICHH, ha querido expresar su agradecimiento “a todos los miembros de la Base Naval por el alto sentido de responsabilidad que demuestran cada vez que venimos a visitarlos y que se traduce en una entrada importante de sangre en el sistema sanitario. En estos tiempos que corren cada gesto de solidaridad cobra una importancia vital y, hablando de solidaridad, los efectivos de esta Base son ejemplares.”

Esta campaña se lleva a cabo en el marco del convenio que se renueva anualmente entre el ICHH y el Ministerio de Defensa y que posibilita la realización de hasta tres visitas al año a las instalaciones militares del Archipiélago, con el fin de promover la donación de sangre y aféresis entre los miembros de este colectivo.

Requisitos

Los requisitos básicos para donar sangre son presentar un buen estado de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Además, en las circunstancias actuales es preciso cumplir algunos requisitos específicos como son: no presentar cuadros de tos o síntomas respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto con personas afectadas por la Covid-19 y no haber viajado fuera de Canarias en los últimos 14 días.

El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recuerda a la población que los hombres pueden donar un máximo de cuatro veces al año y las mujeres tres, con un intervalo mínimo de 60 días entre donaciones.