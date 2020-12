Navidad 2020: Las ventas en los comercios José Carlos Guerra Actualizado: 19/12/2020 22:00 Ver galería > Las lentejuelas, el charol y el raso lucen en el escaparate de Atrevida, una tienda de vestidos de fiesta, zapatería y complementos para mujer en Juan Manuel Durán. Su dueña, Josiane López Da Silva, sabe que esta Navidad no es como otra cualquiera. Sin cenas de empresa, sin reuniones familiares y de amigos y sin cotillones, sus artículos de fiesta no tienen mucha salida comercial este año pero no por ello ha dejado de esmerarse en adornar su expositor. Es un ejemplo del esfuerzo que están haciendo los comerciantes para incrementar las ventas pese a la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus.

