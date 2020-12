Armando Ojeda: “Es algo sentimental, todos los de aquí tenemos un vínculo con Las Canteras”

Presenta Compartir Las Canteras, ¿qué objetivo ha perseguido al escribirlo?

Se ha querido obtener un registro histórico de la playa. En estos años [2015-2020] ha habido un momento importante de eclosión de Las Canteras. Eso coincide con varios factores, por un lado la proliferación de los smartphones con mejores cámaras, mejor conexión wifi y luego está el crecimiento de ciertas redes sociales. Todo esto hace que Las Canteras se convierta en un fenómeno digital. También en ese periodo hemos tenido las mejores cifras de visitantes en la ciudad de su historia y la gran mayoría comparte la playa.

Ha llegado incluso a aparecer en el The New York Times.

Es algo que tiene que ver con el fenómeno de los nómadas digitales. El artículo analizaba lo bueno que es para ellos el destino y Las Canteras se logra así ser un foco de atracción. La ciudad en estos años se ha convertido en una de las más importantes del mundo para los trabajadores remotos. Ese es un punto de inflexión, pero también están los ciudadanos de aquí, hay sitios como Miplayadelascanteras que llevan años y tienen decenas de miles de seguidores.

¿Hay un momento óptimo para compartir la playa?

La playa tiene un mejor atardecer que amanecer, por su orientación, y de octubre a diciembre los cielos suelen estar mucho más limpios que en verano, cuando tenemos la panza de burro, que también es una de las características de Las Canteras y no se puede pasar por alto.

¿Cuáles de sus rincones se comparten más?

La playa tiene varios universos. No es lo mismo los surferos de La Cícer que el bingo de La Puntilla. El Auditorio es un punto ineludible. Después hay lugares específicos como los Charcones con un encanto particular.

¿Ha visto una evolución en este periodo analizado?

Por un lado está el turista estándar. Con los nómadas hemos visto mayor de difusión con el surf. Después está el fenómeno tremendo que es el Belén de Arena, que ha salido en todo el mundo. Ha habido un efecto exponencial, a medida que viene más gente, más se viraliza. Luego hay eventos como los campeonatos de tenis, voley playa, una pasarela de Moda Cálida.

Y en todo esto, ¿cuál es el peso que tienen los canarios?

Evidentemente mucho, pero no es exclusivo. Hay gente de fuera que suele venir todos los años pero que ahora no ha podido por la pandemia y quiere verla, recordarla. Los canarios también la comparten claro, pero ellos no buscan tanto el paisaje si no más bien vida social. Pero hay de todos, hay tuiteros que te sacan todos los días el amanecer, por ejemplo. Es algo sentimental, todos los que somos de aquí tenemos una anécdota allí, es un vínculo inexplicable.

¿Destaca alguna red social?

Instagram tiene mucho tirón; en Facebook hay cuatro o cinco páginas con miles de seguidores; y en Twitter es curioso, porque hay quien entra a diario para informarse para saber el día a día.