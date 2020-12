La ciudad aprueba 4,7 millones para pagar facturas de Limpieza de 2019

Y es que más de 200 contratos de obras y servicios están vencidos, prorrogados o pendientes de adjudicarse, algunos de ellos desde hace más de dos años como el mantenimiento de las vías y aceras, lo que provoca retrasos en los pagos y el deterioro de los servicios que se llevan a cabo en precario. La sesión dio el visto bueno inicial a la nueva ordenanza de playas, que entre otras medidas contempla la prohibición de fumar sólo en Las Canteras, aunque el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, anunció que se estudiará extender el veto a los humos en todas las playas, tras una crítica del portavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, que le recriminó excluir de dicha medida al resto de zonas de baño de la ciudad. En estos momentos, no se puede fumar en ninguna playa por las medidas adoptadas contra la pandemia.

Ciudad de Mar estudia ampliar la prohibición de fumar a todas las playas

El pleno comenzó con una hora de retraso y fue dirigido a golpe de cronómetro -de corneta dirían algunos- por el primer teniente de alcalde Javier Doreste, ante la ausencia del alcalde Augusto Hidalgo, que se encuentra en cuarentena tras mantener contacto con un positivo de Covid-19 no identificado -el primer edil finalmente dio negativo-.

El tapón que hay con la renovación de los contratos y la baja gestión de la inversión, que el 30 de septiembre sólo había ejecutado el 14,4% de los 97,4 millones disponibles, en su mayoría para obras, centraron los momentos más conflictivos del debate entre el gobierno y la oposición, además de las agarradas entre la concejala de Servicios Públicos, Inmaculada Medina, y los concejales Ángel Sabroso y David Suárez, a cuenta de los crecientes problemas con el servicio de Limpieza. La primera parte del pleno estuvo amenizada por los gritos de representantes de los 187 barrenderos despedidos hace casi un año, reclamando a Hidalgo que los readmita tras la sentencia judicial que les dio la razón.

El coordinador general de Economía y Hacienda, Roberto Moreno, se encargó de abrir el pleno dando cuenta del Plan Anual de Control Financiero 2020, en el que se advierte de que la inmensa mayoría de los servicios municipales incumplen la normativa, una circunstancia que viene determinada, entre otras cuestiones, porque ahora hay 157 contratos prorrogados y 44 en fase de adjudicación, buena parte de los cuales se gestionan en precario.

El nivel de las críticas del PP, Ciudadanos (Cs) y Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC) y las dos concejalas no adscritas Carmen Guerra y Beatriz Correas, subió de tono con los datos de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre en materia de inversión. Según los datos facilitados por Roberto Moreno, a finales de septiembre pasado el gobierno municipal sólo había sido capaz de gastar 14,1 millones de euros de los capítulos seis y siete. Moreno destacó la puntualidad en los pagos a proveedores que cifró en menos de 30 días y la disponibilidad de un fondo de liquidez algo superior a 315 millones de euros.

El portavoz de CC-UxGC, Francis Candil, criticó la “complacencia” con la que se presentaron unos datos que “sólo reflejan una incapacidad de gestión muy preocupante porque se está convirtiendo en algo habitual”. Calificó de sonrojantes los anuncios de Hidalgo sobre planes millonarios de inversión y la búsqueda de 1.200 millones de fondos europeos para la recuperación económica, cuando “es incapaz de ejecutar” la inversión presupuestada.

Realidad paralela

En opinión de la portavoz de Cs, Lidia Cáceres, el balance de la gestión es “una foto real” de la penosa gestión del gobierno Tripartito y cuestionó que el periodo medio de pago sea menor a treinta días. “Los expedientes extrajudiciales de crédito que se aprueban reflejan que hay facturas en los cajones desde 2019” por un importe que supera los 6,6 millones. “Nos está presentando una realidad paralela. La cuenta 413 [saldo de la cuenta de acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto] empezó el año con 62 millones y ahora está en 61,5 millones. Todo ese dinero se debe a empresas, muchas de ellas pymes. Queremos que nos diga el tiempo de pago real. ¿Hace falta un aviso de huelga para que se pague las facturas a una empresa”, en clara referencia a FCC.

La ejecución fue calificada de “catástrófica” por el edil del PP, Víctor Moreno. “Si eliminamos el capítulo uno de personal”, que es el pago de nóminas, “la ejecución del gasto del presupuesto total de enero a septiembre fue de un 35%. ¿Qué pasó con aquel plan de más de 100 millones de inversiones en infraestructura que anunció Hidalgo antes del verano?”, dijo.

Visto bueno a la nueva ordenanza que regula los usos en los paseos y zonas de baños

Dos mociones presentadas por el PP y CC-UxGC para mejorar el servicio de Limpieza y aumentar el número de puntos limpios móviles -ambas rechazadas- propiciaron un agrio enfrentamiento entre el popular Sabroso y la responsable del área, que ya se está volviendo un clásico de los plenos. Menos bonito se dijeron de todo. “Mantener limpia la ciudad”, le espetó el popular a Medina, “no es tocar el pito del Carnaval”, después de que esta le dijera a Sabroso que le era imposible superar su “histrionismo y cinismo”. Al final la concejala cerró el debate echándole en cara: “usted lo único que sabe es pitar, pero no contar”. El enfado de Medina o “pérdida de papeles y nervio histriónico”, en palabras de su oponente, se desató cuando este le recriminó la desastrosa gestión del servicio y la suciedad de la ciudad, pese a que cuenta con “más dinero que nunca. Entre 2014 y 2020 el presupuesto de Limpieza ha pegado un pepinazo de 17 millones de euros y alcanza los 53 millones. Sea honesta con el fracaso de su gestión y quite esa política de dar contratos a dedo a empresas. Eso se tiene que acabar. No se puede seguir así”. Medina contraatacó con el consabido y tú más y habló de que el PP preparaba la privatización total del servicio. “Para superar a ustedes en los contratos a dedo me queda mucho. No voy a entrar en la provocación”, dijo Medina un poco tarde. El pleno acabó pasadas las 17:00 horas con el deseo de “felices fiestas” por parte de Doreste, que logró enfadar y quebrar los nervios de concejales tan pacíficos como David Suárez con sus continuas interrupciones por superar el tiempo reglamentario.