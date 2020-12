La Covid no frena la tradición de pasar el 25 de diciembre en Las Canteras

Algunos acusan al “miedo” de ser el culpable de la falta de bañistas locales, más la falta de turismo en la Isla y en las costas capitalinas en este año convulso. También apuntan a la tristeza que ha invadido los hogares canarios a lo largo de este año y que se intensificó con la nostalgia de no poder celebrar con sus seres queridos esta fecha típica de unión familiar. Otros, por su parte, insisten en que la pena no puede apoderarse de las personas y destacan que “lo mejor” para combatirla es un baño en la playa.

Es el caso de Fernando Asecas de 73 años, que visita a la joya capitalina constantemente con sus amigos, en especial los días de Navidad, porque nadar les da “fortaleza”. “Venir a la playa da salud y sobre todo mejora el ánimo de las personas porque ayuda a combatir la depresión, el estrés y la ansiedad que se ha generado debido al confinamiento. Hoy (ayer para el lector) hay menos personas que en años anteriores y es porque la pandemia da miedo”, asegura el bañista, que, además, destaca que el litoral aporta “energía y juventud”, por lo que invita a los grancanarios a darse un baño en estas fechas. “Yo creo que si la gente se viene a la playa se mejora anímicamente”, insiste Asecas.

Por su parte, Daniel Sarmiento sostiene que el sol se apoderó ayer del litoral desde tempranas horas, por lo que se animó, una vez más, a disfrutar de un baño de agua salada por Navidad. “Casi siempre somos la misma cantidad de personas, aunque depende de si el día está bueno como hoy (ayer para el lector), no noto mucho la diferencia en la afluencia de personas”, apunta el grancanario que no deja de visitar Las Canteras,, día tras día.

“Con frío o sol vengo, tengo un grupo de compañeros con los que acudo con frecuencia a disfrutar del mar. Yo nací en Guanarteme y nunca he dejado de venir a la playa, por lo que hoy no sería la excepción”, comenta. “Mi mujer me invitó al campo, pero yo prefería nadar”, relata el bañista que acudió al litoral en compañía de sus amigos.

Otra que no quiso faltar a su tradicional cita con el mar fue la familia Roig y es que ha sido un lugar de encuentro para ellos, que no pudieron cenar juntos en Nochebuena, debido a las restricciones por la crisis sanitaria.

“Normalmente vengo con mis hermanos y sobrinos todos los 25 de diciembre y este ha sido un poquito pobre, muy poca gente, aunque en Playa Chica la cosa está medio normal. La mayoría de los que están aquí son extranjeros, que son los que suelen sumergirse en el mar en estas fechas”, narra Carlos Roig. “Somos muy playeros y una vez decidimos reunirnos aquí y ya se fue haciendo tradición desde hace más de diez años”, explica. Su hermano José cuenta que acuden así, llueva o haya calima, en especial este 2020, ya que no pudieron cenar juntos. “Somos 50 personas en total, por lo que este año con más razón apostamos por vernos algunos para brindar por Navidad antes de darnos un baño en el mar como siempre. No nos puede frenar la pandemia”, apostilla.

La pareja David Santana y Mariló Rosales optaron por bañarse en La Puntilla para celebrar el nacimiento de Jesús. “Venimos porque forma parte de nuestra idiosincrasia, el que nace en la playa intenta gozar de esta maravilla siempre”, sostiene. El grancanario admite que hay menos bañistas a consecuencia de la pandemia y destaca que ha disminuido la alegría “pero lo intentamos y nos adaptamos a la circunstancia”.