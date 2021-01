La prohibición de fumar se amplía este año a todas las playas del municipio

Desde que se apruebe de manera definitiva en enero o febrero la ordenanza, que ahora está en periodo de exposición pública, se iniciarán los pasos para declarar libres de humos todas las playas de la ciudad. En estos momentos está prohibido fumar en todas por la pandemia.

“La ordenanza nos permite declarar libres de humo todas las playas”, subraya el concejal de Ciudad de Mar, José Eduardo Ramírez, quien justifica la no inclusión en el texto normativo del resto de zonas de baño junto a Las Canteras, porque inicialmente se quiso ir más despacio y probar con la playa que más usuarios tiene, al suponer que la medida iba a generar más polémica de la que finalmente ha tenido.

“No pensábamos”, asegura el edil, “que iba a tener tanta aceptación”, algo que se ha podido comprobar con la prohibición de fumar que estableció el Gobierno canario hace meses, entre la batería de medidas establecidas contra la pandemia.

Ramírez recuerda que cuando se sometió a consulta popular la prohibición de fumar en Las Canteras, era “un tema novedoso. Fue la primera playa urbana de España que se declaró libre de humos y como hemos visto que la prohibición regional de fumar ha tenido aceptación y la medida ha funcionado y ha sido respetada de manera mayoritaria”, se hará extensiva a todas las playas. “Nuestra intención es liberar de humos todas las playas de la ciudad y nuestra idea es tener la nueva regulación cuando se levanten todas las medidas Covid”. Frente a las críticas de la oposición, que echa en falta un mayor compromiso con la protección ambiental, Ramírez considera que la ordenanza tiene un “potente contenido medioambiental. Creemos que es muy potente en ese sentido. Hablamos de huella de carbono cero y de incrementar las sanciones a la pesca ilegal y a todos los comportamientos que van en contra del medio ambiente de las playas”. “Donde no entramos”, resalta, “es en asuntos que no tienen que ver con la propia dinámica de las playas, como es el control de los microplásticos, que es un problema de carácter mundial. Los plásticos que nos llegan no se producen aquí, vienen de muchos lugares del mundo y lo que tenemos que hacer es no colaborar en esa contaminación, pero ojalá pudiéramos resolver con nuestras normas un problema que tiene carácter mundial. Las decisiones se tienen que tomar en foros supralocales”. Otro tanto de lo mismo, añade, pasa con los vertidos, cuya prohibición está regulada por otras leyes y normativas.

Destaca que es la ordenanza “más participada de la historia de la ciudad. La gente pudo hacer las propuestas que quiso desde su casa vía online y se mantuvieron reuniones por distritos y con muchos colectivos”. “Las Canteras”, sostiene, “es la primera playa urbana de toda España que introduce la prohibición de fumar y ciudades como Valencia o Vigo se han dirigido a nosotros para que les pasemos la documentación”.