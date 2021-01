Más de 400 taxistas exigen en la calle la vuelta urgente de los turnos de trabajo

“Diciembre fue tremendo y lo peor viene ahora con la cuesta de enero y febrero”

Lo que argumentan los taxistas que salieron a protestar -y también la ATAT, la asociación mayoritaria que apoyó la movilización aunque no acudió- es todo lo contrario y hablan del aumento de pérdidas en un 35% con respecto al mes anterior. Almeida no recuerda un mes de diciembre tan malo en 32 años. “Diciembre, que siempre ha sido bueno, fue tremendo y lo peor viene ahora con la cuesta de enero y febrero, sin turismo, con el ocio nocturno cerrado y la pandemia que parece que va a más. Esto no pinta nada bien y las 1.600 licencias no pueden estar en la calle a la vez. Alguna solución nos tiene que dar el Ayuntamiento, al que respaldamos en la regulación”, resaltó Almeida.

Una caravana-manifestación de cien vehículos -el número máximo permitido por la Delegación- partió de Siete Palmas sobre las diez de la mañana, recorrió varias vías de la ciudad, entre ellas la circunvalación, Avenida de Escaleritas, Paseo de Chil y concluyó en León y Castillo, a las puertas del Ayuntamiento. La eliminación de los días de descanso ha causado una gran indignación en la mayoría del sector, que pide al Ayuntamiento que acelere la regulación e, incluso, que inicie ya la reforma de la ordenanza para incluir los turnos en la normativa municipal.

Los taxistas esperaban que la nueva regulación de un 66% estuviera lista para las fiestas navideñas pero, según anunció el edil de Movilidad José Eduardo Ramírez, no ha sido posible porque los servicios jurídicos desaconsejaron utilizar la vía más rápida -un decreto del alcalde basado en la pandemia-, porque se podía interpretar que se estaba sorteando la decisión de la jueza, quien en su auto de suspensión manifestó que el objetivo de la regulación era económico y no sanitario. Por esta razón, Movilidad trabaja en estos momentos en una regulación basada en un estudio económico que justifique la necesidad de la regulación del trabajo por turnos para paliar los perjuicios económicos que la situación está causando en el sector. Ramírez aseguró desconocer cuando saldrá esta resolución y resaltó que apoya la reivindicación de los taxistas. “Preferimos no dar fechas, pero intentaremos que esté cuanto antes”, sostuvo.

Ramírez apoya la protesta y asegura no saber cuándo saldrá la nueva ordenación

El edil añadió que hará “todo lo posible para regular cuanto antes”, teniendo en cuenta la “limitación” que supone que la “judicialización del asunto paraliza determinadas vías”, más rápidas, como la del “decreto del alcalde”. Subrayó que la regulación se incluirá también en la ordenanza y que ya se está trabajando en el asunto, para que “el sector no tenga que depender de las decisiones judiciales”, pero este es un proceso que tardará como mínimo medio año. El presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi (ATAT), Francisco Reyes, destacó que la suspensión de los turnos ha sido rechazada por el 99% del sector y “sólo está de acuerdo con ella un grupo minoritario que tiene clientes fijos, que sólo representa al 1% del sector y que considera que esto tiene que ser la jungla”.