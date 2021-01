Mañana miércoles comienza la temporada de cócteles de autor o ‘Guest- Bartendering’ en el Rooftop Alis del renovado Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.

La inauguración del evento contará con Yeray Monforte, campeón mundial de ‘Patrón Perfectionists 2018 Global Cocktail Competition’ y ex bar manager de Dr. Stravinsky en Barcelona, posicionado en el número 25 en The World’s 50 Best Bars 2019. La iniciativa, que arranca mañana a las 17:30 horas, plantea una experiencia gastronómica diferente para disfrutar del ‘tardeo’, la forma que han tomado los encuentros y las fiestas con las nuevas limitaciones horarias a la movilidad.

La carta cuenta con tres destilados con sello Royal: La Biblia, Milkshake y La Caja de Crista, propuestas creadas ex profeso por el barista.