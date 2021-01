Los colectivos vecinales de Jinámar denuncian el "nulo interés de la administración" por realizar una política social en el barrio a través de un comunicado que han hecho llegar a los medios de comunicación.

En el escrito culpan al PSOE, Podemos, Nueva Canarias y Coalición Canaria “de vender a Jinámar como un barrio de extrema pobreza ante Europa y España, para conseguir fondos económicos que una vez obtenidos para nada combaten esa pobreza, ya que pocos llegan a este barrio”.

Los vecinos señalan que la Política Social y de Empleo se sustenta en siete u ocho Bancos de Alimentos, en menos de un kilómetro cuadrado, labor que realizan colectivos de voluntariado.

En lo referido a la Sanidad, el colectivo rechaza frontalmente "la actual edificación complementaria del centro de salud, ya que la edificación modular, ocupa la acera, la calle y parte del aparcamiento donde estacionaban los automóviles”. Su ubicación, avisan "permite crecer a la izquierda de la edificación ya existente así como en el fondo y en altura y el tránsito se hace peligroso para coches y peatones".

Por eso exigen a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias que retire de inmediato esta ampliación que se lleva a cabo y construya un centro de Salud que dé respuesta a la población Socio Sanitaria del barrio dotándolo de un Centro de Especialidades (CAE). Igualmente solicitan “que se dote al barrio de un servicio de ambulancia permanente que cubra las urgencias en el tiempo requerido por las normas sanitarias”.

El comunicado afirma que “cuando analizamos la prestación de servicios vemos que estos brillan por su ausencia”. Y si bien el Gobierno de Canarias paga el Servicio de mantenimiento y vigilancia del Parque de las Mil Palmeras estos servicios "no se prestan con un mínimo aceptable" que hace que no haya alumbrado del Parque de la Condesa. Por otro lado, el alumbrado público "cada vez es peor a pesar de presumir con la implantación de nuevas luminarias led que no responden ni a las necesidades mínimas de una población".

Sin política cultural

Tampoco existe una política cultural, aseguran, “y eso que mantenemos toda una Banda Municipal que se hace remisa en ofrecernos conciertos o acompañarnos en los actos tradicionales de nuestro barrio y que tenemos una Escuela de Música, y unas Instalaciones escénicas aceptables pero desaprovechadas".

En cuanto a carreteras observan "un total abandono" que hay que sumar "a los traumatismos ocasionados por las caídas de las personas en los socavones, desigualdad de pavimentación, aguas fecales vertidas a las aceras durante años...".

En lo referido a infraestructuras, "la Casa de La Condesa, La Noria, el Pabellón Deportivo Juan Carlo Hernández, así como dos piscinas que con fondos Europeos se financiaron y nunca se acabaron, son ejemplos de la pésima gestión de las administraciones".

Por último estos colectivos vecinales se quejan de la falta de locales sociales pese a los fondos europeos destinados a tal fin, y recuerdan “la fabulosa idea de implantar el famoso tanatorio en la Casa de la Condesa por el módico precio de 1,5 millones de euros del Plan Zapatero. Obra que además se realizó por encima del presupuesto de ejecución y nunca se inauguró, ahora toda saqueada”.