La ciudad intenta recuperar las dos últimas obras que Tecyr dejó colgadas

Estas dos actuaciones paradas forman parte del paquete de seis obras que la empresa Tecyr, en situación concursal desde el pasado mayo, dejó empantanadas en el municipio, entre ellas la pasarela del Puerto y varios tramos de Mesa y López, cuyo rescate se produjo justo antes de que la compañía declarara la suspensión de pagos. Según el edil, hasta que no se declare nulo el contrato con Tecyr no es posible volver a licitar las dos actuaciones y terminarlas. No aclaró si el Ayuntamiento reclamará daños y perjuicios por los trastornos causados. “Esperamos que antes del verano estaremos en situación de terminar estas obras, pero primero hay que recuperarlas, luego sacarlas a licitación y en tercer lugar ver los daños y perjuicios” para una hipotética reclamación, explicó.

En cuanto al plan extraordinario de inversiones, que el concejal lo cifró ayer en 102,2 millones, aseguró que ya se ha iniciado más de la mitad de las 70 obras que este contempla y algunas ya se han terminado, no en vano, en el programa extraordinario anunciado para crear empleo se incluyeron actuaciones que ya habían sido empezadas antes de la pandemia o estaban a punto de hacerlo. El propio Hidalgo reconoció cuando presentó el plan que la mitad de la inversión (59 millones) ya estaba iniciada y prevista en los presupuestos municipales.

Doreste afirma que más de la mitad de la inversión del plan especial ya se ha iniciado

Así las cosas, en estos momentos quedan por arrancar 30 obras por un montante de 46,3 millones, entre ellas algunas ya adjudicadas como la estación Hoya de La Plata y otras a punto de contratarse, como las 148 viviendas de Las Rehoyas. De este paquete forman parte también 15 obras que aún están pendientes de salir a concurso por un valor de 9,3 millones.

El concejal del Partido Popular, Ignacio Guerra, calificó de “estafa” el plan especial de inversiones y denunció que en el mismo se han incluido obras ya presupuestadas e incluso iniciadas desde hace años como la pasarela del Puerto. “Debería haberle dado vergüenza incluir obras ya previstas en este plan, que es un mero panfleto publicitario, pura propaganda, de inversiones nuevas que no se han producido ni se van a producir”, criticó el edil. En similares términos se pronunció la concejala no adscrita, Beatriz Correas, quien se preguntó “dónde está esa inversión extraordinaria para generar empleo que se anunció”.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Lidia Cáceres, planteó la necesidad de que se apliquen “los mecanismos que contempla la ley para evitar la adjudicación de obras con bajas desproporcionadas”. Se refería a lo ocurrido con la empresa Tecyr, que acaparó al menos once obras en un corto espacio de tiempo en la ciudad, con la estrategia de presentar ofertas muy bajas. “La oferta más ventajosa es la que equilibra la calidad y el precio, no la más barata”, consideró Cáceres, quien añadió que el precio no debe ser el único criterio a valorar.

El PP denuncia la “estafa” de incluir en el programa intervenciones ya comenzadas

En el mismo sentido se pronunció el concejal de Coalición Canaria-Unidos por Gran Canaria (CC-UxGC), David Suárez, quien urgió a Doreste a buscar una solución para acabar con los retrasos y la mala calidad de las obras.

Doreste subrayó que los técnicos que adjudican las obras “se ajustan a los criterios que establece la ley de contratos”, añadió que Tecyr “es un ejemplo de empresa pirata que sufren las administraciones” e insistió en que la pasarela del Puerto acabará en febrero.